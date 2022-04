La taille du marché de l’analyse d’audience devrait atteindre 9,64 milliards USD avec un TCAC de 11,9 %, d’ici 2026

Le développement de l’expérience du public en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 3,93 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 11,9 %, tendances du marché – L’avènement de plateformes numériques hautement interactives.

Le marché mondial de l’ analyse d’audience devrait atteindre 9,64 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’analyse d’audience utilise un mélange de plusieurs attributs pour obtenir des informations significatives qui profitent à un échange. Cette technologie est utilisée pour l’étude du public ou des spectateurs. L’analyse d’audience est une suite qui intègre l’analyse prédictive pour obtenir des informations exploitables en identifiant les intérêts, le niveau de compréhension, les préjugés, les demandes et divers autres facteurs de l’audience. Il se compose principalement de systèmes d’administration de données, d’une technologie d’analyse prédictive et de propriétés multi-touch. Il s’appuie sur des données basées sur des cookies, des données statistiques et diverses autres sources pour générer un profil d’audience précis, ce qui permet d’optimiser les campagnes, de mesurer systématiquement les réponses et d’exploiter les modèles de gestion de la relation client (CRM) et les données Web.

L’augmentation du nombre d’engagements des utilisateurs sur les plateformes numériques et l’augmentation du nombre d’entreprises de commerce électronique à travers le monde sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’analyse d’audience. La croissance du point de focalisation pour obtenir une intelligence concurrentielle à partir de l’engagement du public augmente l’adoption des données d’audience dans les secteurs des médias et du divertissement ainsi que des télécommunications. Cependant, la complexité des flux de travail analytiques et les préoccupations associées aux données de visionnage du public, à la sécurité et à la confidentialité limitent la croissance du marché mondial.

La région de l’Asie-Pacifique devrait croître avec le taux le plus élevé en raison du développement des industries informatiques ainsi que des magasins de détail contribuant au domaine en pleine croissance de l’analyse d’audience. Les données collectées à partir de l’interaction du public avec l’interface du système fournissent des informations viables sur les demandes ainsi que les exigences pour l’ensemble du public. Les magasins de détail en herbe dans ces régions investissent davantage sur le marché pour obtenir de meilleures analyses sur les consommateurs qu’ils doivent satisfaire et servent ainsi de moteur de croissance majeur pour le marché de l’analyse d’audience.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur l’industrie de l’analyse d’audience, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2597

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment Competitive Intelligence parmi les différentes applications concernant l’analyse des données d’audience devrait connaître le TCAC le plus élevé de 12,1 % au cours de la période de prévision . Le besoin de solutions et de services d’analyse d’audience devrait être induit par plusieurs facteurs, tels que l’engagement croissant des utilisateurs sur la plate-forme numérique, l’attention croissante portée à la veille concurrentielle et le besoin croissant d’améliorer l’expérience du public.

Le segment des solutions détenait une part de marché de 52,8 % en 2018. Les services fournissent une aide pendant les différentes phases de planification, de mise en œuvre, de gestion et d’amélioration des solutions d’analyse d’audience. Les divers avantages notables des services d’analyse d’audience comprennent d’importantes économies de coûts, une assistance qualifiée, la disponibilité du service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un guide pour les entreprises utilisant la solution d’analyse d’audience.

Le commerce de détail et les biens de consommation devraient connaître le TCAC le plus élevé de 12,4 % au cours de la période de prévision. L’analyse de la vente au détail et des biens de consommation de ce fournisseur aide l’utilisateur final à obtenir une compréhension plus complète des besoins et des demandes des consommateurs, ce qui permet de prendre des décisions plus agiles dans les activités quotidiennes et d’améliorer les performances.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 5,1 % au cours de la période de prévision. C’est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’analyse d’audience, en raison des perspectives économiques positives et de l’augmentation des dépenses en infrastructure de technologie de l’information (TI) et en instruments de marketing numérique.

Les principaux participants sont Quividi, Google LLC, Adobe Inc., Comscore Inc., Cxense ASA, IBM Corporation, SAS Institute Inc., Oracle Corporation, Socialbakers Ltd. et Netbase Solutions Inc., entre autres.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/audience-analytics-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans l’audience mondiale Analyse du marché sur la base du type de composant, du type d’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de composant (revenu, milliards USD ; 2016-2026)

de service

solution

(revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Ventes et marketing Management

Customer Experience Management

Competitive Intelligence

Others

End-Users Outlook (Revenus, USD Billion; 2016-2026)

Travel and Hospitality

Media and Entertainment

Retail and Consumer Goods

Telecommunications and IT

Healthcare and Life Sciences

Government and Public Sector

BFSI

Others

Regional Outlook (Revenus, USD milliards ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Rapport de commande @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/2597

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ Parcourir