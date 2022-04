La taille du marché de l’alumine de haute pureté (HPA) devrait atteindre 11,32 milliards USD d’ici 2027, selon des rapports et des données

Le marché mondial de l’alumine de haute pureté (HPA) devrait atteindre 11,32 milliards USD d’ici 2027. Les principaux facteurs contribuant à cette croissance sont l’augmentation de son utilisation dans des applications telles que l’éclairage LED, les semi-conducteurs, les batteries lithium-ion, les cellules photovoltaïques, le phosphore, lentilles optiques, dispositif biomédical et autres. L’augmentation de la production de véhicules électriques stimule également l’industrie.

HPA est utilisé pour produire des lingots de saphir qui sont utilisés dans des produits comme les lampes à LED ou les semi-conducteurs. Les gouvernements du monde entier tentent de promouvoir des systèmes d’éclairage économes en énergie, ce qui donne un énorme coup de pouce au segment LED. L’adoption croissante des lumières LED a un impact positif sur le marché à l’étude. La popularité croissante des véhicules électriques oblige les constructeurs automobiles à se concentrer sur la fabrication de véhicules électriques et hybrides. Les véhicules électriques ont des batteries lithium-ion qui contiennent de l’alumine de haute pureté, et par conséquent, la croissance du segment des véhicules électriques devrait stimuler davantage la croissance de l’industrie. Le HPA est également largement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs, car il est utilisé dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3094

Les principaux acteurs clés du marché sont Alcoa Corporation, Altech Chemicals Ltd, Baikowski , Nippon Light Metal Holdings Company Ltd, Polar Sapphire Ltd, Rio Tinto, RUSAL, Norsk Hydro ASA, Sasol et Sumitomo Chemicals Co. Ltd.

La production de HPA implique beaucoup de coûts, ce qui freine quelque peu la croissance de l’industrie. Pour cette raison, les principaux acteurs de l’industrie tentent de trouver des solutions innovantes afin de rendre le processus de production aussi rentable que possible.

L’industrie des produits chimiques et des matériaux n’a cessé de croître, car c’est l’industrie dont on peut dire qu’elle façonne toutes les autres industries. L’industrie chimique et des matériaux se développe en raison de l’introduction de nouveaux produits et technologies, d’une conscience environnementale croissante et de l’évolution des préférences des clients. Au cours des dernières années, la croissance économique et la croissance des industries auxiliaires dans les économies émergentes ont été essentielles à la croissance de l’industrie chimique et des matériaux.

Une nouvelle tendance a émergé : la production de produits chimiques biosourcés et renouvelables. Ces produits sont susceptibles de résoudre les problèmes environnementaux liés à l’industrie chimique. La durabilité environnementale, la responsabilité sociale et le développement économique sont les exigences auxquelles l’industrie doit répondre afin de surmonter les défis de croissance à long terme.

Le rapport est rédigé avec l’aide d’analystes du secteur, de la segmentation du marché et de la collecte de données afin d’aider les lecteurs à prendre des décisions commerciales rentables. Le rapport comprend une base de données complète des avancées techniques et des produits. Il fournit également des informations sur les taux de croissance et la valeur marchande, ainsi qu’un examen approfondi des segments de marché de niche. Le rapport fournit des conseils stratégiques aux nouveaux arrivants et aux entreprises existantes sur la façon de prendre des décisions commerciales rentables et bien informées.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/high-purity-alumina-hpa-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le type 5N de HPA a un niveau de pureté de 99,99 %. Il possède des propriétés telles que la résistance aux rayures, la stabilité chimique et la résistance, ce qui le rend adapté à la production de saphir. Polar Sapphire est un important fabricant de cette variante de HPA.

Au fil des ans, le segment des applications des semi-conducteurs continue de détenir la deuxième plus grande part de marché. Il devrait connaître une croissance régulière au cours de la période 2020-27. Les panneaux d’affichage à plasma sont constitués de revêtements de phosphore qui stimulent également la croissance du segment.

Dans le procédé de lixiviation HCL, l’acide chlorhydrique est utilisé à la place de la soude caustique afin d’extraire l’alumine de l’argile. Le produit est extrait par lixiviation acide en utilisant HCL à haute température puis en appliquant une pression. Ce processus ne trouve pas beaucoup d’utilisation dans les processus de fabrication de différentes entreprises mais a de très bonnes perspectives d’avenir.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La demande croissante de systèmes d’éclairage à LED et l’adoption de véhicules électriques dans une large mesure stimulent la croissance de l’industrie dans cette région. En 2016, Orbite Technologies a annoncé la construction d’une nouvelle usine HPA au Canada qui coûterait environ 122 millions USD.

Il y a eu un certain nombre de lancements de nouveaux produits sur le marché, parmi lesquels 4N HPA Powder of Sapphire grade par Altech Chemicals Limited et Milled Alpha Powder, Spray Dried Alpha Powder, Compressed Pucks, High Purity Alumina Beads par Polar Sapphire Limited nécessitent une mention spéciale.

Il y a eu un certain nombre de fusions et acquisitions dans le secteur en 2019, comme PARTNER Capital Group qui a acquis les usines d’Aviles et de La Corogne auprès d’Alcoa Corporation, Altech Chemicals Ltd qui a acquis 29 % des parts de Youbisheng Green Paper AG, Baikowski qui a acquis Mathym SAS et Norsk Hydro ASA qui a acquis Technal Middle . Est.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/3094

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’alumine de haute pureté en fonction du type, de l’application, du processus de fabrication et de la région :

Type Outlook (Revenu, milliards USD ; 2020-2027) (Kilo Tonnes)

4N

5N

6N

Perspectives des applications (revenus, milliards USD ; 2020-2027) (kilo tonnes)

Ampoule LED

Semi-conducteurs

Batteries lithium-ion

Lentilles optiques

Dispositifs biomédicaux

Autres

Perspectives du processus de fabrication (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) (kilo tonnes)

Décomposition thermique

Oxydation en phase vapeur

Hydrolyse

Lixiviation HCL

Autres

Le marché mondial de l’alumine de haute pureté (HPA) est segmenté en :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3094

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Tendances du marché du papier couché @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/coated-paper-market

Tendances du marché des huiles essentielles de menthe @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/mint-essential-oils-market

Part de marché des enzymes agricoles @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/agricultural-enzymes-market

Merci d’avoir pris le temps de lire notre article. Le rapport peut être adapté aux besoins du client. Veuillez nous contacter pour plus de détails, et notre équipe adaptera le rapport à vos besoins spécifiques.

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs