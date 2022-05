La taille du marché de l’alimentation animale devrait enregistrer une évaluation de 548 936,55 millions de dollars américains d’ici 2027, selon l’étude la plus récente réalisée par Insight Partners

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché des aliments pour animaux jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale par Forme (Granulés, Miettes, Purée, Autres); Bétail (Volaille, Ruminants, Porcs, Aquaculture, Autres); et la géographie » publié par TheInsightPartners, la taille du marché des aliments pour animaux devrait passer de 406 640,10 millions de dollars américains en 2018 à 548 936,55 millions de dollars américains d’ici 2027, à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3% au cours de la période de prévision.

Les aliments pour animaux sont essentiellement des aliments préparés pour la consommation de bétail ou de volaille. Ces produits sont soigneusement élaborés et mélangés avec plusieurs ingrédients nutritionnels, qui sont essentiels pour maintenir la bonne santé des animaux. Certains des aliments courants comprennent principalement des herbes de pâturage, des céréales, du foin et des cultures d’ensilage, ainsi que d’autres sous-produits de cultures vivrières, notamment le son d’ananas, les céréales de brasserie et la pulpe de betterave à sucre. L’industrie de l’alimentation animale englobe principalement divers secteurs comme le bétail, la volaille et l’aquaculture.

Télécharger la brochure PDF: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00010192

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des aliments pour animaux comprennent: Archer Daniels Midland Co., Cargill Inc., Evonik Industries AG, ForFarmers NV, Land O’Lakes, Inc., Guangdong Haid Group Co. Ltd, New Hope Group Co. Ltd, Nutreco NV, Perdue Farms, Inc., En anglais, Charoen Pokphand Foods Plc.

Le marché étudié dans la région de l’Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé de 3,6% au cours de la période de prévision. La croissance du marché des aliments pour animaux dans cette région est principalement attribuée à la disponibilité énorme et facile des matières premières nécessaires à la production d’aliments pour animaux. La transformation du mode de vie et la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé liés aux animaux ont considérablement influencé le marché des aliments pour animaux en Amérique du Nord.

Aperçu du Marché

Demande Croissante d’Aliments pour Animaux Riches en Protéines

L’industrialisation de l’élevage a principalement entraîné une augmentation de la demande d’ingrédients riches en protéines pour les aliments pour animaux, ce qui a également augmenté le taux de conversion des aliments pour animaux. Les animaux d’élevage industriel sont principalement nourris avec des concentrés préparés à partir de protéines céréalières et végétales, y compris des tourteaux de soja, principalement pour les aider à prendre du poids et à produire de la viande riche en protéines. Les animaux d’élevage dépendent principalement des protéines ainsi que d’autres éléments comme éléments constitutifs essentiels à une bonne croissance. Les protéines contenues dans les aliments pour animaux sont une excellente source d’énergie, de minéraux tels que le calcium et le phosphore et d’acides aminés essentiels, notamment la lysine et la méthionine.

La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des protéines sur la santé animale a en outre créé une demande importante d’aliments protéinés, y compris les farines de protéines animales, les farines de poisson, les farines d’os, les farines de plumes, les farines de sang et d’autres repas et aliments protéinés. Étant donné que le bétail et les animaux d’élevage contribuent fortement à la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale, la demande d’aliments pour animaux riches en protéines et nutritifs devrait augmenter au cours de la période de prévision. La demande sans cesse croissante d’aliments pour animaux riches en protéines pour favoriser la croissance du bétail à tous les stades de la vie devrait stimuler le marché global des aliments pour animaux.

Parlez à l’analyste pour plus de détails: https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00010192

Impact du COVID-19 sur le marché de l’alimentation animale

En juillet 2021, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Italie figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 affecte les économies et plusieurs industries dans différents pays en raison des confinements, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines de fabrication a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a également eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de marchandises sur le marché mondial. En outre, les interdictions de voyager mondiales imposées par les pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent également les collaborations commerciales ainsi que les opportunités de partenariat.

Aperçu des Formulaires

Sur la base de la forme, le marché mondial des aliments pour animaux est segmenté en granulés, miettes, purée et autres. En 2018, le segment des granulés a dominé le marché de l’alimentation animale. Bétail, y compris les bovins, les vaches, les porcs, les chameaux, les moutons, les cerfs, les lapins, les alpagas, etc. Ils sont cultivés pour leur viande, leur cuir, leur fourrure, leur lait, leurs œufs et leur laine. Un grand nombre de ces animaux peuvent en outre être nourris avec des granulés, car les granulés alimentaires comprennent une densité nutritionnelle plus élevée, une nutrition plus complète et des avantages économiques plus élevés. Ces palettes peuvent également être digérées, absorbées et mieux conservées par ces animaux et sont également plus faciles à stocker et à transporter que les fourrages bruts traditionnels. En règle générale, les granulés d’aliments pour le bétail ont quatre types, y compris les granulés d’aliments fourragers purs (herbe), les granulés d’aliments concentrés, les granulés d’aliments diététiques complets et les granulés d’aliments prémélangés. Les palettes d’alimentation peuvent être produites en utilisant une rectifieuse qui peut écraser la farine de maïs et de soja ou d’autres ingrédients en une poudre fine; ensuite, la poudre fine peut encore se mélanger au son de blé, à la farine d’os, aux micro-éléments, aux vitamines et à d’autres matières premières pour constituer le maillage complet de l’alimentation.

Marché de l’Alimentation Animale – Par Formulaire

Pastille

Effriter

Purée

Autres

Marché De L’Alimentation Animale – Par Bétail

Volaille

Ruminants

Porc

Aquaculture

Autres

Rapport Spotlights

Tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial des aliments pour animaux pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les entreprises des marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial de l’alimentation animale de 2017 à 2027

Estimation de la demande mondiale d’aliments pour animaux générée par diverses industries

Intéressé à acheter ce rapport? Cliquez ici: https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00010192

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876