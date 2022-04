La taille du marché de l’acide glycolique devrait atteindre 853,41 millions USD d’ici 2027 | Rapports et données

Le marché mondial de l’acide glycolique devrait atteindre 853,41 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance continue du secteur du maquillage contribuerait à une reprise de l’activité. L’acide glycolique est principalement utilisé dans la fabrication de différents articles de soin de la peau, tels que les crèmes, les masques faciaux et les peelings, ce qui entraînerait une augmentation de cette demande. L’augmentation de la perception du marché, associée à une augmentation du revenu disponible par habitant avec une amélioration de la qualité de vie, principalement en Inde et en Chine, sont les principaux moteurs de la croissance de l’industrie. Depuis l’avènement du commerce électronique, les entreprises en ligne, la prolifération des réseaux sociaux et la demande des clients en produits frais, de luxe et divers sont apparues comme un moteur essentiel de la croissance globale du marché. L’augmentation de la demande d’achat en ligne de produits cosmétiques a permis à la plupart des fabricants ou fournisseurs de constituer un vaste réseau de distribution qui, en fait, stimulera le développement du marché de l’acide hydroacoustique . Les articles cosmétiques comprennent le sérum pour la peau et anti-âge, les rouges à lèvres, le mascara, les sprays pour le soin des cheveux, les hydratants, les nettoyants, le savon, le parfum, le gel douche, parmi tant d’autres. Environ 95% de ces articles utilisent l’acide hydroxyacétique comme matière première car il présente des avantages pour la peau tels que la réduction des cernes, la pigmentation inégale, l’élargissement des pores, la peau morte et l’amélioration de la sécurité globale. La demande d’acide glycolique gagne également en popularité dans d’autres applications telles que les conservateurs alimentaires, les textiles, les appareils électroménagers, les automobiles, le pétrole et le gaz et les produits pharmaceutiques.

Parmi les principaux participants figurent Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Water Chemical Co. Ltd., Mehul Dye Chem Industries, Zhonglan Industry Co. Ltd., Parchem Fine & Specialty Chemicals, China Petroleum & Chemical Corporation, Eastman Chemical Company, CABB GmbH, Avid Organics et Saanvi Corporation, entre autres.

En outre, l’utilisation accrue du composé dans les polymères en émulsion et les additifs pour encres et peintures devrait stimuler la demande au cours de la période de prévision. Il y a de l’acide glycolique dans les légumes, comme le maïs, l’ananas et les raisins non mûrs. L’augmentation du développement du formaldéhyde, associée aux progrès technologiques pour automatiser les technologies de production, alimentera davantage la demande d’acide glycolique. L’augmentation des dépenses de R&D a également abouti à un spectre de marché élargi, ce qui devrait stimuler la demande de produits sur la période de prévision. Néanmoins, il est prévu que des taux élevés de connaissances concernant les conséquences néfastes des acides glycoliques, telles que les allergies cutanées, entraveraient d’une manière ou d’une autre le développement du marché. Les réglementations strictes imposées à l’utilisation des produits dans les formulations cosméceutiques par les organismes de réglementation, tels que l’Union européenne, sont également susceptibles d’entraver la production. D’autre part, l’attrait croissant des cosmétiques naturels devrait influencer positivement la dynamique de l’industrie dans les années à venir.

En 2019, l’Europe représentait une part de marché considérable grâce à une industrie des soins de la peau et des cheveux en pleine expansion. La demande croissante de crèmes anti-âge et de traitement de l’acné devrait stimuler davantage l’activité au cours de la période projetée. L’implication de nombreux producteurs de cosmétiques en Italie et en France est également possible pour alimenter la demande des entreprises. Les réglementations strictes de la Commission européenne sur l’utilisation du médicament peuvent toutefois entraver la production. La Chine devrait afficher le TCAC le plus élevé d’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à l’utilisation accrue de médicaments dans les applications automobiles, cosméceutiques et domestiques. En outre, les faibles coûts de production, combinés à une économie en plein essor, devraient alimenter la demande dans le pays. En Amérique latine, la compréhension croissante des clients des aliments et des boissons transformés a contribué à l’application de l’ acide hydroacoustique comme conservateur nutritionnel et agent aromatisant, encourageant davantage le développement de la demande d’acide glycolique. Il est prévu que le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront un développement substantiel de la demande. L’utilisation croissante de l’acide hydroxyacétique dans diverses applications impliquant la fabrication de cosmétiques, le nettoyage domestique et le textile est responsable de la croissance de la demande dans ce domaine.

Dynamique du marché :

L’émergence de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance d’intégrer des technologies de pointe dans les processus de fabrication et de production et d’augmenter les investissements dans le développement de solutions technologiques robustes. Les entreprises opérant sur le marché ont accéléré la chaîne de valeur et la chaîne d’approvisionnement mondiale pour répondre à la demande mondiale croissante de désinfectants, d’assainissants et d’autres produits chimiques, accélérant ainsi la croissance des revenus du marché. Capitaliser sur les tendances émergentes telles que les emballages durables, la demande croissante de produits de soins personnels grand public, le besoin croissant d’eau potable conditionnée et un changement de paradigme vers la chaîne de valeur régionale et locale ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché et devraient prévaloir sur les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base de la pureté, l’acide glycolique à 30 % a généré un chiffre d’affaires de 110,85 millions USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision en raison de ses larges applications telles que les peelings chimiques, l’amélioration de la peau sèche, le vieillissement, l’abaissement les plis du visage, la croissance des rides et le rajeunissement de la surface de la peau.

L’application de soins personnels est le principal contributeur au marché de l’acide glycolique. Les secteurs des soins personnels de la région Asie-Pacifique sont le principal actionnaire du marché et détenaient environ 53,1% du marché en 2019, en raison de la demande croissante de l’industrie cosmétique pour la fabrication de crèmes anti-âge, rouges à lèvres, shampooings , des sprays de soins de beauté, des hydratants, des nettoyants, des gommages, des parfums et des produits de lavage corporel pour améliorer et soigner la peau et les propriétés anti-vieillissement.

En Europe, le marché italien devrait afficher le taux de croissance le plus important de plus de 7,9 % entre 2020 et 2027 en raison de l’amélioration de la demande d’acide glycolique dans la fabrication d’hydratants pour la peau et de peelings pour le visage. De plus, la hausse du marché des fabricants de cosmétiques dans le pays pour l’acide glycolique devrait alimenter la demande de ce médicament au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’acide glycolique en 2019, en raison de la grande empreinte de l’industrie cosmétique associée à l’augmentation du mode de vie et de l’augmentation de la population avec une tendance à l’apparence faciale. La région Asie-Pacifique détenait environ 43% du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui contient environ 20% du marché en 2019.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial de l’acide glycolique en fonction de la pureté, de la qualité, de l’application et de la région :

Perspectives de pureté (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Acide glycolique 99%

Acide glycolique 70%

Acide glycolique 30%

Autres

Perspectives de qualité (volume, kilotonnes ; 2017-2027, revenus, millions USD ; 2017-2027)

Cosmétique

Technique

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Soins personnels

Ménage

Textile

Préparation des aliments

Pharmaceutique

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter et notre équipe vous fournira le rapport qui répond à vos besoins.

