La taille du marché de la transformation numérique devrait atteindre 1 560,53 milliards USD avec un TCAC de 16,1 %, d’ici 2028

Urbanisation et numérisation rapides, aube de technologies telles que le ML, l’IA et les services cloud, la maintenance prédictive et des performances supérieures par rapport aux capteurs physiques, à la recherche et à l’innovation constante sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché de la transformation numérique.

Taille du marché – 469,71 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 16,1%, tendances du marché – besoin constant d’amélioration pour répondre aux besoins dynamiques changeants des clients afin de propulser le marché de la transformation numérique

Selon l’analyse actuelle de Reports and Data, le numériquemarché de la transformation était évalué à 469,71 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 1 560,53 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 16,1 %. L’étude donne un aperçu global des facteurs responsables de la croissance du marché de la transformation numérique. En raison de l’urbanisation et de la numérisation croissantes à travers le monde, les organisations se tournent vers l’utilisation de solutions technologiques pour s’adapter au rythme rapide de la croissance des entreprises et de la mise en œuvre des techniques dans le scénario actuel. La croissance parallèle des industries des utilisateurs finaux comme BFSI et les secteurs de la santé devrait stimuler le marché de la transformation numérique. De plus, la transformation numérique a aidé les organisations à élargir leur clientèle grâce à de meilleures interactions et à des services d’assistance client plus rapides.

La croissance du marché de la transformation numérique devrait être limitée en raison de la faible sensibilisation à l’utilisation de la transformation numérique et de la stigmatisation contre l’utilisation des services IOT et Cloud en raison de sa vulnérabilité et de la possibilité de fuite de données. Il est prévu que la recherche et le développement approfondis financés par diverses entreprises et gouvernements aideraient à surmonter ce défi et à le transformer en une opportunité pour le marché de prospérer. L’importance primordiale de la confidentialité et du secret dans le fonctionnement de nombreuses entreprises gouvernementales et privées devrait accroître la taille du marché de la transformation numérique. Les solutions de transformation numérique ont différentes applications dans les différentes industries d’utilisateurs finaux. L’industrie de l’utilisateur final de la fabrication offre le plus d’opportunités sur le marché de la transformation numérique. L’utilisateur final de la fabrication a de nombreux processus différents impliqués dans ses opérations quotidiennes. Les solutions permettent la transformation numérique des pratiques conventionnelles à l’aide des technologies d’automatisation, d’analyse, d’apprentissage automatique et de cloud computing. Il existe plusieurs fournisseurs proposant la solution de transformation numérique sur le marché. Ces entreprises ont adopté différentes stratégies de croissance pour accroître leur empreinte géographique et améliorer leurs produits et services de transformation numérique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la transformation numérique croît à un TCAC de 3 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Le segment de l’intelligence artificielle devrait avoir le taux de croissance le plus rapide en raison de la mise en œuvre croissante de l’IA et du ML dans différentes industries d’utilisateurs finaux

. Le segment Big Data détient la plus grande part de marché de 28 % sur le marché. La génération de données à grande échelle et la capacité à générer des informations exploitables à partir des données sont le principal facteur d’adoption des technologies de mégadonnées dans les industries et les entreprises.

On estime que le segment de la transformation de la main-d’œuvre a la plus grande taille de marché de 83,8 milliards de dollars en 2018. Les entreprises adoptent des solutions de transformation numérique pour rendre la main-d’œuvre plus efficace en tirant parti des solutions d’automatisation et d’analyse pour les opérations quotidiennes

Les grandes entreprises investissent massivement dans le déploiement sur site de la transformation numérique car cela les aide à avoir un contrôle total sur les données confidentielles collectées via ces capteurs. Des serveurs dédiés aident à la mise en place d’un réseau de transformation numérique sur mesure qui répond parfaitement à la demande de l’organisation.

En raison de la modernisation, de l’augmentation du niveau de vie et de l’augmentation du PIB par habitant, les gens se tournent vers l’utilisation de plus en plus d’appareils électroniques technologiquement avancés dans leurs maisons et aussi comme appareils portables, contribuant ainsi à la croissance du marché de la transformation numérique.

Les gouvernements investissent dans la transformation numérique pour aider à moderniser et à sécuriser les services gérés par l’État, qui génèrent une grande quantité de revenus. En outre, la biométrie est également utilisée par les gouvernements pour maintenir le secret et la confidentialité dans les affaires et les travaux internes.

Les entreprises du marché de la transformation numérique ont adopté diverses stratégies telles que les partenariats, les fusions et acquisitions et les expansions commerciales pour conserver un avantage concurrentiel sur le marché et compléter leurs solutions existantes

Principaux participants à l’étude de marché IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP, Dell EMC, Google, Accenture PLC, CA Technologies, Cognizant, Adobe Systems, Oracle Corporation, Hewlett Packard Enterprise, HCL Technologies, TIBCO Software, Marlabs et Equinix.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la transformation numérique sur la base de la technologie, du type de composant, de la fonction commerciale, du type de déploiement, de l’utilisateur final et de la région :

type de composant (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

solution

Services

professionnels

gérée

(chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Cloud Computing

Big Data & Analytics

Mobilité/médias sociaux

Cybersécurité

Intelligence artificielle (IA)

Internet des objets (IoT)

Autres

Fonction commerciale (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Transformation client Transformation

d’œuvre Transformation

opérationnelle Transformation

produit

Type de déploiement (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Type

cloud

sur site (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises.

Utilisateur final (chiffre d’affaires en millions de dollars ; 2018-2028)

BFSI

Gouvernement

Santé

Informatique et télécommunications

Fabrication

détail

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions de dollars ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

