La taille du marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord vaut 8 534,12 millions avec un TCAC sain de 9,3% d’ici 2029

Le marché de la technologie de télédétection devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 534,12 USD. millions d’ici 2029. L’adoption croissante de l’innovation de l’Internet des objets ( IdO ) dans le secteur agricole devrait stimuler la croissance du marché.

La demande croissante de projets d’observation de la Terre dans les pays développés et en développement devrait stimuler la croissance du marché. L’absence de vigilance et de problème d’interopérabilité devrait remettre en question la croissance du marché, mais l’adoption croissante de la télédétection dans la recherche et l’exploration dans différents secteurs devrait créer une opportunité pour la croissance du marché. Le coût élevé de la mise en place des infrastructures peut freiner la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport de recherche sur le marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-remote-sensing-technology-market&Somesh=

Analyse du marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie de télédétection sont Northrop Grumman, The Airborne Sensing Corporation, ITT INC., Leica Geosystems AG – Part of Hexagon, Lockheed Martin Corporation., Honeywell International Inc., Thales Group, Orbital Insight, Ceres Imaging, Satellite Imaging Corporation, Descartes Labs, Inc , Astro Digital US, SlantRange , Inc., Droplet Measurement Technologies, Airbus, Farmers Edge Inc., SCANEX Group., SpaceKnow , Raytheon Technologies Corporation, Terra Remote Sensing, PrecisionHawk et entre autres .

Développement récent :

En décembre 2021, Airbus a achevé son deuxième satellite de surveillance des océans sentinel-6B. Le satellite a été construit pour mesurer la distance à la surface de la mer avec une précision de quelques centimètres. L’objectif principal du satellite est de mesurer la hauteur de la surface de la mer, les variations du niveau de la mer, d’analyser et d’observer les courants océaniques.

En janvier 2022, Northrop Grumman Corporation a terminé avec succès un test statique de moteur de fusée de missile à frappe de précision. Le test du moteur-fusée était une condition nécessaire pour valider la conception du moteur de l’entreprise pour la production. L’investissement de la société dans les technologies numériques favorise l’abordabilité des installations de production de moteurs à fusée solide tactiques modernes et efficaces.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-remote-sensing-technology-market?Somesh=

Segmentation du marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord :

Le marché de la technologie de télédétection est segmenté en quatre segments notables qui sont basés sur le type, le type de système, la résolution d’image et l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des technologies de télédétection est segmenté en actifs et passifs. En 2022, le segment passif devrait dominer le marché car la technologie de télédétection passive fournit des images satellites de haute qualité et est largement utilisée pour l’observation de la Terre.

Sur la base du type de système, le marché de la technologie de télédétection est segmenté en système de télédétection visuelle, télédétection infrarouge, télédétection optique, télédétection micro-ondes, télédétection radar, télédétection aéroportée, télédétection par satellite et acoustique, et proche- télédétection acoustique. En 2022, le segment de la télédétection radar devrait dominer le marché car il facilite la propagation et la communication de signaux radio clairs et sans bruit.

Sur la base de la résolution d’image, le marché de la technologie de télédétection est segmenté en sources à faible résolution spatiale (> 30 mètres), satellite à résolution moyenne (5-30 mètres), industrie à haute résolution (1-5 mètres) et industrie à très haute résolution (< 1 mètre). En 2022, les sources à faible résolution spatiale (> 30 mètres) devraient dominer le marché car elles sont hautement ignifuges et peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications industrielles.

Sur la base de l’application, le marché des technologies de télédétection est segmenté en évaluation du paysage, sécurité, qualité de l’air, hydrologie, foresterie, cartographie des plaines inondables et gestion des urgences, soins de santé, géologie et exploration minière, océanographie, agriculture et autres. En 2022, le segment de l’évaluation du paysage devrait dominer le marché car il garantit que les paysages sont gérés et développés de manière durable.

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la technologie de télédétection sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la présence d’acteurs clés du marché et de l’adoption de la technologie de télédétection dans les principales applications.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Renseignez-vous avant d’ acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=north-america-remote-sensing-technology-market&Somesh=

Table des matières: Marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des technologies de télédétection en Amérique du Nord, par types Marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord, par application Marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché de la technologie de télédétection en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-remote-sensing-technology-market&Somesh=

Parcourir plus de rapports DBMR :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-reverse-logistics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-silicon-carbide-wafers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-tokenization-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-travel-and-expense-management-software-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-wireless-microphone-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com