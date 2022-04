La taille du marché de la sécurité des mégadonnées devrait atteindre 64,74 milliards USD à un TCAC de 15,70 % d’ici 2028

La tendance croissante à l’externalisation des services propulse la croissance du marché de la sécurité des mégadonnées.

Taille du marché – 19,94 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 15,70 %, tendances du marché – Adoption massive des smartphones.

Le marché mondial de la sécurité des mégadonnées devrait atteindre 64,74 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La tendance croissante à l’externalisation des services stimulera la demande de services de sécurité des données. La popularité des services BYOD a progressivement augmenté la quantité de données générées quotidiennement. Les préoccupations croissantes concernant la génération de fausses données constituent un défi important pour la sécurité opérationnelle des mégadonnées. Cela peut conduire à un échec dans la détection des tendances et des problèmes à résoudre. De tels défis peuvent être résolus en appliquant une approche de détection des fraudes. Une fois les données collectées, elles subissent un traitement parallèle, qui est vulnérable à l’accès par tout étranger qui peut modifier les paramètres des mappeurs existants ou en ajouter des « étrangers ». Cela peut détruire efficacement le traitement des données et des informations sensibles peuvent également être divulguées. Ces facteurs contribuent à la nécessité de déployer des services et des outils de sécurité du Big Data.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les technologies, la gestion des identités et des accès (IAM) représente la plus grande part de marché d’environ 36 % en 2018 IAM peut être utilisé pour créer un nom d’utilisateur unique pour identifier un utilisateur, accordant des droits d’accès à diverses ressources numériques en fonction de tâches utilisateur prédéfinies. Cela réduit considérablement la participation des utilisateurs à l’intégration et à la désintégration. Cela permet également de réduire les incertitudes liées à l’octroi de droits d’accès à un utilisateur qui ne devrait pas y avoir accès.

La technologie du système de détection d’intrusion ou du système de prévention des intrusions (IDS / IPS) devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 18,0% au cours de la période de prévision. Dans le système de détection d’intrusion ou le système de prévention d’intrusion, le réseau ou l’ordinateur est surveillé en permanence pour toute invasion ou attaque. La méthode peut être modifiée et modifiée en fonction des besoins du consommateur spécifique et peut également aider à l’extérieur ainsi qu’aux menaces internes au système et au réseau. Il limite efficacement toute perte sur le réseau.

Parmi les composants, les logiciels représentent la plus grande part de marché de ~ 55% en 2018. Le Big Data collecte et analyse des quantités massives de données provenant de sources hétérogènes pour découvrir des connaissances uniques et nouvelles pour comprendre les scénarios scientifiques et commerciaux. L’intelligence d’affaires du Big Data permet une visibilité sur les associations et les tendances qui passent autrement inaperçues. Il vise à mieux comprendre les modèles à partir d’ensembles de données plus petits.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 29 % en 2018. L’augmentation des cas d’atteintes à la sécurité est le principal facteur contribuant à la demande croissante de solutions de sécurité dans la région. La mise en place de l’intelligence artificielle dans les entreprises permet de surmonter plus rapidement les cyber-risques. L’identification des logiciels malveillants est devenue plus facile avec l’IA qu’avec les systèmes traditionnels. En suivant toutes les attaques de données précédentes, toute activité suspecte peut être facilement reconnue.

De plus, la popularité des sites Internet, de commerce électronique et de médias sociaux dans la région est un autre moteur du marché. Des sites comme Facebook et Twitter ont un maximum d’utilisateurs de cette région. L’analyse des données a aidé les entreprises à identifier avec précision les publics cibles. Avec la croissance des médias sociaux, l’utilisation de la sécurité des mégadonnées ne fera que croître.

Les principaux participants sont IBM Corporation, Symantec Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Centrify Corporation, Cloudera, Inc., Thales E-Security, Hortonworks Inc., Zettaset, Inc., Mcafee, LLC, Pivotal Software, Inc., Imperva, Inc., Amazon Web Services et Gemalto NV, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés enla base de la technologie, du modèle de déploiement, du composant, du type de données, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la région :

mégadonnées

surIPS)

Gestion des identités et des accès (IAM) Gestion

des informations et des événements de sécurité (SIEM)

Autres

Composant Outlook (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

logiciels

Services

Perspectives de la taille de l’organisation (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Petites et moyennes entreprises(

grandes entreprises

Perspectives du modèle de déploiement des

sur site

cloud

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Données au repos

Données en cours d’utilisation

Données en transit

Secteur vertical Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Commerce de détail et eCo mmerce

Gouvernement et défense

Santé et sciences de la vie

Médias et divertissement

Informatique et télécommunications

Banque, services financiers et assurance

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

