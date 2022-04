La taille du marché de la résilience des données devrait atteindre 90,05 milliards USD à un TCAC de 18,5 %, en 2030

L’adoption accrue de solutions d’excellence opérationnelle et de gestion de la qualité des données et les préoccupations croissantes concernant la confidentialité et le besoin de sécurité des données sont à l’origine de la croissance des revenus du

marché..

La taille du marché mondial de la résilience des données devrait atteindre 90,05 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 18,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and DataLes facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché en raison du développement continu de grandes quantités de données provenant des opérations commerciales, ainsi que de l’augmentation des cyberattaques telles que les ransomwares, poussent à l’adoption de diverses solutions et services pour atteindre la résilience des données. De plus, l’augmentation des problèmes de confidentialité liés au partage de données avec des applications tierces, ainsi que la nécessité de la sécurité des données, font avancer l’industrie de la résilience des données. Si les données d’un site sont perdues ou endommagées en raison d’une cyberattaque, d’une panne d’équipement ou d’une panne de courant, l’utilisateur peut accéder aux données depuis un autre emplacement, garantissant ainsi que les activités de l’entreprise ne sont pas interrompues. La résilience des données est une option idéale dans de telles circonstances, car les données contiennent des informations critiques telles que les numéros de compte, les mots de passe de transaction et les détails des cartes de crédit/débit qui nécessitent une sécurité élevée et une sauvegarde rapide.

La récupération des données est un élément important de la résilience des données. Il existe diverses lacunes et vulnérabilités, quel que soit le mécanisme de sécurité utilisé par une entreprise. Les entreprises sont toujours vulnérables aux cyberattaques ; même s’ils se déplacent rapidement pour contrer l’assaut, certaines pertes peuvent survenir pendant qu’ils le font. Par conséquent, il est essentiel pour les entreprises de récupérer les données, les processus et les systèmes compromis perdus, ce qui peut être accompli grâce à l’utilisation de solutions de résilience des données. De nombreuses entreprises ont déjà mis en place des stratégies de reprise après sinistre et de continuité des activités, telles que la sauvegarde et la restauration et de nombreux centres de données situés dans différentes régions géographiques, ce qui leur permet de récupérer rapidement et de maintenir la poursuite de leurs activités commerciales.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1356

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial de la résilience des données incluent Acronis International GmbH, Asigra Inc., Broadcom Inc., Carbonite, Inc., IBM Corporation, Microsoft, NetApp , CenturyLink, Micro Focus et Commvault.

Quelques points saillants du rapport

Par type de déploiement, le segment sur site devrait représenter une part de revenus plus importante en 2020, car les solutions de résilience des données sur site sont rapides et ont une faible latence en raison d’une connectivité réseau robuste. Les organisations qui exigent d’excellentes performances pour diverses charges de travail préfèrent une implémentation sur site. Les gouvernements, la défense et la BFSI privilégient le déploiement sur site car ils ne peuvent pas se permettre de perdre des données sensibles, des dossiers financiers, des données clients ou des informations sur les transactions monétaires.

Par utilisation finale, le segment BFSI a représenté le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces données contiennent des informations critiques telles que les mots de passe de transaction, les numéros de compte et les détails de la carte de crédit/débit, qui nécessitent tous une protection et une sauvegarde strictes. Les fournisseurs de solutions de résilience des données aident les organisations BFSI à sauvegarder et à restaurer les données afin de préserver la continuité des activités. En raison de la préoccupation croissante des consommateurs concernant la protection de leurs données vitales, l’industrie BFSI est susceptible de mener l’adoption de solutions de résilience des données.

Le marché de la résilience des données en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait croître au TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Une sensibilisation accrue dans divers secteurs verticaux tels que BFSI, l’informatique et les télécommunications, la vente au détail et la santé pour protéger et sauvegarder leurs données d’entreprise critiques stimule la croissance des revenus du marché en Asie-Pacifique. En raison de la recrudescence des cyberattaques et des attaques de ransomwares dans cette région, il y a également une augmentation de l’utilisation des solutions de résilience des données.

Le marché des solutions de résilience des données est fortement consolidé et devrait croître de manière significative en termes de partage des revenus tout au long de la période de prévision. Les acteurs du marché poursuivent des stratégies de croissance à la fois organiques et inorganiques telles que la croissance interne ou l’acquisition de nouvelles entreprises. Ils s’efforcent d’augmenter leur gamme de produits avec des produits uniques et technologiquement avancés. Ils se concentrent de plus en plus sur les partenariats afin de compléter leurs offres de produits actuelles et d’élargir leur clientèle. Les accords, collaborations et partenariats sont utilisés par les acteurs du secteur comme des tactiques commerciales majeures pour renforcer leur position sur le marché de la résilience des données.

Pour comprendre comment notre marché de la résilience des données peut apporter une différence à votre stratégie commerciale :– https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1356

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la résilience des données en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’utilisation finale et de la région :

Composant Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

Solutions Sauvegarde et récupération des données Archivage et découverte électronique de reprise après sinistre

Services professionnels Services gérés



Type de déploiement Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

sur site

Cloud

Type d’organisation Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

Informatique et télécommunications

BFSI

détail et biens de consommation

Santé

Gouvernement

Industrie

Médias et divertissement

Secteur public

Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1356

Principaux avantages du rapport sur la résilience des données :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de la résilience des données

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la résilience des données sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ Parcourir