La taille du marché de la réponse aux incidents a atteint 119,39 milliards USD à un TCAC de 21,3 % en 2030

L’utilisation croissante des plateformes de médias sociaux en raison de la pénétration croissante d’Internet et de l’augmentation des incidents de failles de sécurité entraîne la croissance des revenus du marché de la réponse aux incidents

Taille du marché – 17,70 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 21,3% Secteur BFSI

mondial de la réponse aux incidents devrait atteindre 119,39 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 21,3 % sur la période de prévision. La tendance croissante du cloud computing et du BYOD (Bring Your Own Devices), associée aux progrès des technologies de cybersécurité, stimule la croissance des revenus du marché de la réponse aux incidents.

La réponse aux incidents est un processus systématique de gestion et de traitement des failles ou violations de sécurité. Le processus vise à contrôler la situation en limitant les dommages potentiels causés par des cyberattaques ou des failles de sécurité. La réponse aux incidents protège une organisation contre les cyberattaques qui ont un impact significatif sur les données de l’organisation, la confiance des clients et la réputation. Il aide les organisations à détecter et à répondre plus rapidement aux violations de données et même aux incidents de sécurité, ce qui aide les organisations à récupérer les données ou informations perdues. Par conséquent, la réponse aux incidents aide une organisation à minimiser les pertes, à atténuer les vulnérabilités exploitées et à restaurer les services et les processus. Cela contribue également à réduire les risques d’incidents futurs. En outre, il fournit un processus étape par étape qui doit être suivi en cas de cyberattaque.

La sécurité et la protection des données sont cruciales pour la survie de l’industrie du commerce électronique dans le monde actuel. Les entreprises de commerce électronique sont souvent vulnérables aux cyberattaques et peuvent divulguer des informations commerciales et révéler les adresses et les mots de passe de clients potentiels. En outre, l’adoption croissante de l’Apportez vos propres appareils (BYOD) et les exigences de conformité croissantes des entreprises sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus sur le marché de la réponse aux incidents.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Broadcom Inc., McAfee LLC, Palo Alto Networks, International Business Machines Corporation (IBM), Cisco Systems, Inc., Check Point Software Technologies, Ltd., BAE Systems, Inc., NTT, Inc. ., RiskIQ et AT&T Cybersecurity.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché de la réponse aux incidents a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, des revenus. contribution et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Réponse aux incidents.

Quelques faits saillants du rapport

En mars 2021, Check Point Software Technologies Ltd., qui est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de cybersécurité, s’est associé à SimilarWeb Ltd, un important fournisseur de renseignements numériques, pour fournir des solutions de cybersécurité améliorées à ses clients. Selon l’alliance, les deux sociétés combineront les tendances statistiques du domaine ThreatCloud de Check Point et les risques liés à la sécurité Web avec les capacités de renseignement numérique de SimilarWeb.

Le segment des solutions représentait une part de revenus plus importante en 2020. Les solutions de cybersécurité peuvent protéger les données contre les accès non autorisés, améliorer la sécurité des informations et la gestion de la continuité des activités, et améliorer la confiance des parties prenantes dans les dispositifs de sécurité des informations d’une organisation. Il améliore également les informations d’identification de l’entreprise avec les contrôles de sécurité appropriés en place.

Le segment des petites et moyennes entreprises représentait une part de revenus beaucoup plus importante en 2020 en raison de l’adoption accrue de plans de réponse aux incidents pour réduire les failles de sécurité et promouvoir un flux de travail ininterrompu. Un plan de réponse aux incidents fournit aux petites et moyennes entreprises (PME) les lignes directrices pour réagir et récupérer lorsqu’une attaque indésirable se produit, ce qui propulse la croissance du segment.

Les revenus du segment de la rétention devraient enregistrer un taux de croissance nettement plus élevé au cours de la période de prévision. Un Incident Response Retainer (IRR) est un contrat de service qui permet aux organisations d’obtenir une aide externe en cas d’incident de cybersécurité. Il contribue à accroître la résilience de la sécurité et à réduire le temps de récupération des données grâce à des canaux de communication préétablis et à des playbooks de réponse prédéfinis.

Le segment BFSI a représenté une part importante des revenus en 2020. Le secteur BFSI est l’un des secteurs d’infrastructure critiques qui est sujet aux violations de données et aux cyberattaques en raison de sa large clientèle. L’augmentation du nombre de transactions en raison d’une pléthore de canaux de paiement via les smartphones, les cartes de crédit/débit et autres augmente les risques de failles de sécurité.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison des progrès technologiques rapides, de la croissance des infrastructures et de l’amélioration des capacités informatiques. Les initiatives de soutien du gouvernement, telles que le plan national de réponse aux incidents cybernétiques et les énormes investissements des principaux acteurs du marché dans la construction de systèmes de cybersécurité, propulsent la croissance du marché de cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la réponse aux incidents en fonction des composants, de la taille de l’organisation, de la sécurité, du déploiement, de la verticale et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

Solutions

Services Recherche Évaluation et réponse des mandats Exercices sur table Planification et développement de la réponse aux incidents avancée des menaces Autres



Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives de sécurité (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

Sécurité Web Sécurité des

applications Sécurité des

terminaux Sécurité du

réseau Perspectives de déploiement de la sécurité

cloud

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

cloud

sur

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2030)

BFSI

Gouvernement

Santé et sciences de la vie

détail et commerce électronique

Voyages et hôtellerie

Informatique et communication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux avantages du rapport de réponse aux incidents :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses analyses primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de l’intervention en cas d’incident

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la réponse aux incidents sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

