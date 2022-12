La taille du marché de la purée de mangue est estimée à 3,80 milliards USD d’ici 2028 La purée de mangue est l'un des principaux intermédiaires de mangue qui est traité thermiquement pour améliorer la durée de conservation et stocké pour la fabrication de boissons et de moisissures déshydratées.

La taille du marché mondial de la purée de mangue est estimée à 3,80 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La forte production de mangue est le facteur qui stimule la croissance du marché de la purée de mangue au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

La purée de mangue est l’un des principaux intermédiaires de mangue qui est traité thermiquement pour améliorer la durée de conservation et stocké pour la fabrication de boissons et de moisissures déshydratées. La purée de mangue est obtenue par broyage et affinage de fruits entiers sélectionnés parmi des lots homogènes.

Le principal moteur de croissance du marché de la purée de mangue est l’utilisation croissante comme agent aromatisant dans le monde. En outre, la demande croissante dans l’industrie alimentaire et l’accent croissant mis sur l’augmentation de la capacité de production associée à une meilleure distribution des canaux devraient augmenter la demande globale pour le marché de la purée de mangue au cours de la période de prévision 2021-2028.

Étendue du marché mondial et taille du marché de la purée de mangue

Le marché de la purée de mangue est segmenté en fonction des espèces, du type d’emballage, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Basé sur la nature, le marché de la purée de mangue a été segmenté en biologique et conventionnel.

Sur la base du type d’emballage, le marché de la purée de mangue a été segmenté en canettes, sachets , pots en PET et bouteilles.

Sur la base de l’application, le marché de la purée de mangue a été segmenté en segments de nutrition infantile, de boissons, de boulangerie et de collations, de crème glacée et de yaourt, de vinaigrettes et de sauces et autres.

Le segment des canaux de distribution du marché de la purée de mangue a été divisé en direct et indirect. Indirect a été divisé en unités commerciales modernes, grands magasins, dépanneurs, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

Analyse du marché de la purée de mangue au niveau national

Le marché de la purée de mangue est l’analyse et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, type d’emballage, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la purée de mangue sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, United United Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique est en tête du marché de la purée de mangue en raison de la forte demande de jus de fruits biologiques, de la forte production de mangues et du grand nombre d’acteurs clés dans les pays. L’Amérique du Nord et l’Europe devraient se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 dans un contexte de sensibilisation croissante aux bienfaits de la mangue pour la santé, tels que la prévention des maladies cardiaques, la prévention du cancer et la réduction du cholestérol.

Paysage concurrentiel de Purée de mangue et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Mango Purée sont :

Treetop Juices, Döhler, AGRANA Beteiligungs-AG, Galla Foods, MOTHER INDIA FARMS, FPD Food International, Inc., Ingredion Inc., Kiril Mischeff, Capricorn Food Products India Ltd., Industrias Borja, Jain Irrigation Systems Ltd, Riviana Foods Pty Ltd ., Newberry International Produce Limited, Nestlé, TMN International, Sunrise Naturals Private Limited, Lemonconcentrate SLU, Cropotto Foods, ZAIN NATURAL AGRO INDIA PVT. LTD. et Tricom Fruit Products Limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

