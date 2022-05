La taille du marché de la publicité multiplateforme et mobile devrait atteindre 220,20 milliards USD d’ici 2028

La croissance du marché de la publicité multiplateforme et mobile est tirée par l’utilisation croissante de l’Internet mobile et l’augmentation du besoin d’applications mobiles.

Taille du marché – 48,40 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 0,209, tendances du marché – La publicité multiplateforme et mobile est un secteur de la publicité mobile qui est responsable de la croissance de l’importance des médias sociaux.

Le marché de la publicité multiplateforme et mobile devrait passer de 48,40 milliards USD en 2020 à 220,20 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 0,209 au cours de la période de prévision. Le facteur moteur de la croissance étant l’utilisation croissante d’Internet sur mobile et l’augmentation du besoin d’applications mobiles. Cependant, les préoccupations liées à la confidentialité et à l’emplacement peuvent constituer des facteurs de restriction pour le marché.

L’utilisation massive de l’internet mobile et l’émergence d’appareils multiplateformes augmentent à un rythme élevé en raison de l’augmentation de la croissance des applications Web sur mobile. Dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui avec l’aide de la technologie, les appareils mobiles sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne. La multiplateforme est l’une des nombreuses divisions de la publicité en ligne qui permet aux utilisateurs d’atteindre des clients ciblés via des ordinateurs portables, des téléphones portables et d’autres appareils utilisant Internet comme mode de divertissement. Il aide de nombreux utilisateurs à gérer leur entreprise simplement à l’aise de leur confort.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour relever ces défis et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis relatifs au marché de la publicité multiplateforme et mobile; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Les principaux acteurs du marché de la publicité multiplateforme et mobile incluent Google (États-Unis) , Facebook (États-Unis), Apple (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Yahoo (États-Unis), Microsoft (États-Unis), AOL (États-Unis), Inmovi (Inde), millennial media (États-Unis) et Tapad (États-Unis).

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1083

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que la

croissance du marché de la publicité multiplateforme et mobile est directement alimentée par la croissance accrue des applications mobiles et le besoin accru d’utilisation de l’internet mobile. Le marché de la publicité multiplateforme et mobile devrait passer de 48,40 milliards USD en 2020 à 220,20 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 0,209 au cours de la période de prévision.

En fonction du type d’appareil, le marché est segmenté en téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables et smart TV. L’émergence rapide des médias sociaux, du marketing numérique et de la publicité en ligne a donné vie au domaine de la publicité. La publicité en ligne étant la forme de publicité la plus populaire, elle gagne en croissance dans divers secteurs du marché mondial. En raison de l’utilisation rapide des appareils mobiles chez les particuliers, le type d’appareil mobile devrait apporter la plus forte croissance de 6% parmi tous.

Sur la base du type de publicité, le marché est divisé en service de messages courts (SMS) / service de messagerie multimédia (MMS) /, publicité de recherche, messagerie Peer-to-Peer (P2P), publicité rich media et display, publicité dans le jeu et publicité intégrée à l’application. Le type de publicité en ligne le plus courant est réalisé par l’affichage via l’utilisation d’appareils mobiles et d’autres appareils interactifs. Près de 80 à 90 % des spécialistes du marketing utilisent le marketing en ligne qui est accepté dans toutes les tailles d’entreprise. Divers annonceurs utilisent la plate-forme de publicité mobile ainsi que d’autres méthodes de publicité numérique pour acheter, vendre, gérer et même suivre leurs produits.

Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en télécoms et informatique, biens de consommation, commerces de détail et restaurants, énergie et services publics, soins de santé, université, chaîne d’approvisionnement et logistique, services bancaires et financiers. On estime que le segment des services publics et de l’énergie apportera le taux le plus élevé au cours de la période de prévision. Divers secteurs comme les restaurants, la vente au détail et les biens de consommation se concentrent davantage sur les méthodes de publicité numérique pour engager leurs clients en ligne et via des méthodes numériques. Cela permet de cibler les clients en fonction de leurs besoins exacts. En outre, le marché a également connu une croissance accrue dans les secteurs de la santé, du divertissement et des médias, de l’automobile, des voyages et autres.

Basé sur la région, le marché est segmenté en Europe, APAC, Amérique du Nord et Row. L’Amérique du Nord, avec le Moyen-Orient et l’Afrique, est le plus grand marché multiplateforme en raison de la forte utilisation des téléphones mobiles et des appareils intelligents associée à l’utilisation croissante d’Internet.

Le rapport « Marché de la publicité multiplateforme et mobile – Prévisions mondiales 2028 » est désormais disponible pour les clients de rapports et de données et peut également être acheté directement à: https://www.reportsanddata.com/report-detail/cross-platform-and-mobile-advertising-market

Aux fins de ce rapport, le marché a été segmenté sur la base de l’appareil, vertical, Type de publicité et région :

type d’appareil (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) mobiles Tablettes Smart TV

Type de publicité (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Publicité sur le SMS/MMS/P2P Publicité intégrée à l’application Publicité intégrée au jeu Rich media Publicité display



Industrie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Informatique et télécommunications consommation, vente au détail et restauration Énergie et services publics Santé Médias et divertissement Services bancaires et financiers Chaîne d’approvisionnement et logistique

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Europe Asie Pacifique Reste du monde



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1083

Principaux avantages du rapport sur la publicité multiplateforme et mobile :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’industrie de la publicité multiplateforme et mobile

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie de le paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la publicité multiplateforme et mobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial ainsi que le marché régional comparativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs