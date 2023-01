La taille du marché de la protonthérapie atteindra 1 823,85 millions USD dans le monde à un TCAC de 6,45 % d’ici 2028

Dans le rapport d’étude de marché de haute qualité sur la protonthérapie , la segmentation du marché est couverte en détail en tenant compte de plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises. De plus, ce rapport d’étude de marché sensibilise les professionnels aux différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. Ces stratégies couvrent principalement les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte dans l’industrie de la protonthérapie. L’évaluation et la prévision des informations de marché à l’aide des meilleurs modèles statistiques et cohérents sont effectuées ici. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation dans le document de marché de classe mondiale sur la protonthérapie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 1 823,85 millions USD d’ici 2028. Le nombre croissant de centres de protonthérapie devrait propulser la croissance du marché.

Résumé du marché : –

La protonthérapie est la radiothérapie la plus précise et la plus précise qui utilise l’énergie des particules de protons pour tuer les cellules cancéreuses ou la cellule souhaitée à un endroit particulier. Les principales limitations de la photonthérapie ou d’une autre thérapie par particules sont surmontées par la protonthérapie. Les progrès technologiques ont accru l’adoption de la protonthérapie pour le traitement de divers cancers à travers le monde.

La présence de virus cancérigènes et de gènes défectueux s’ajoute au fardeau du cancer chez les personnes. Ainsi, la prévalence accrue du cancer agit comme moteur de la croissance du marché de la protonthérapie. Le coût élevé de la protonthérapie conduisant à un traitement coûteux freine la croissance du marché de la protonthérapie.

Les principaux acteurs des marchés de la protonthérapie sont

Protom International, Mevion Medical Systems, Sun Nuclear Corporation, Provision Healthcare, Hitachi, Ltd., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Koninklijke Philips NV, IBA Worldwide, Elekta AB, Optivus Proton Therapy, Inc., Advanced Oncotherapy, GE Healthcare (A filiale de General Electric Company), Best Cyclotron Systems, Inc., RaySearch Laboratories et PerMedics, Inc., entre autres, les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En juin, GE Healthcare (une filiale de GENERAL ELECTRIC COMPANY) a lancé son nouveau produit nommé GENtraceTM, un petit cyclotron utilisé dans le traitement du cancer. Ce nouveau produit lancé par la société a renforcé le segment d’imagerie moléculaire de la société, ce qui a entraîné une augmentation des ventes et de la demande pour le produit sur le marché.

Les objectifs d’analyse du rapport sont :

Connaître cette taille de marché en repérant ses sous-sections

Pour étudier la somme et l’estimation de ce marché, en fonction des domaines clés

Considérer les acteurs importants et étudier leurs plans de développement

Étudier ce marché concernant les modèles de développement, les possibilités et, en outre, leur intérêt pour l’ensemble de la région

Pour analyser cette taille de marché (volume et valeur) à partir de l’organisation, des paramètres régionaux / nationaux de base, des articles et de l’application, des données de base

Essentiel dans l’ensemble de ces organisations de fabrication de marché, pour indiquer, expliquer et examiner la somme des offres d’articles, la valeur et la part du gâteau, la scène des conflits de marché, l’enquête SWOT et les plans d’amélioration pour l’avenir.

Pour analyser les avancées sérieuses, par exemple, les extensions, les plans d’action, les envois de nouveaux articles et les acquisitions disponibles

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique

Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires

Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer

Amélioration des connaissances de l’industrie

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Développer une stratégie de croissance éclairée.

Construire une vision technique

Description des tendances à exploiter

Renforcer l’analyse des concurrents

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Table des matières: marché de la protonthérapie

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial de la protonthérapie, par type de déploiement

Marché mondial de la protonthérapie, par composant

Marché mondial de la protonthérapie, par taille d’organisation

Marché mondial de la protonthérapie, par verticale

Marché mondial de la protonthérapie, par région

Marché mondial de la protonthérapie, paysage de l’entreprise

Analyse Swot

Profil de l’entreprise

Questionnaire

Rapports connexes

