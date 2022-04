La taille du marché de la plate-forme d’application devrait atteindre 15,81 milliards USD avec un TCAC de 5,3 % d’ici 2028

La tendance croissante à la numérisation, associée à l’adoption généralisée des smartphones et d’Internet, propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 10,49 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 5,3%, tendances du marché – La popularité croissante du commerce électronique.

Le marché mondial des plateformes d’applications devrait atteindre 15,81 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La tendance croissante à la numérisation, associée à l’adoption massive des smartphones et à Internet, alimentera la croissance du marché. Avec l’évolution des technologies et la numérisation, le besoin d’une plate-forme d’application appropriée a augmenté.

L’utilisation de plates-formes d’applications pour les entreprises leur fournit une application complète exécutant diverses fonctions et annule l’exigence de plusieurs applications. Il améliore également la productivité des employés et le retour sur investissement (ROI) de l’entreprise. Les entreprises recherchent en permanence des moyens de tirer parti de la technologie pour améliorer leurs performances, notamment comment introduire plus efficacement des applications mobiles et Web personnalisées. Ces plates-formes logicielles sont spécialisées dans le développement d’applications, offrant la flexibilité nécessaire pour créer des applications professionnelles productives sans les retards et les dépenses liés à l’écriture de code.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment des logiciels représente une part de marché plus importante d’environ 54 % en 2018. Le segment peut être davantage segmenté en logiciels de plate-forme d’application et en logiciels de surveillance du traitement des transactions. La croissance des logiciels de plates-formes d’application stimulera la croissance du marché. Le logiciel de plate-forme d’application est un processus rentable et efficace qui nécessite rarement des connaissances approfondies en matière de codage ou une expérience de développement d’applications.

Les grandes organisations représentent une part de marché plus importante d’environ 64 % en 2018, en raison de l’augmentation des investissements dans les logiciels d’authentification.

Le type de déploiement sur site représente une part de marché plus importante d’environ 60 % en 2018. Dans un déploiement sur site de plates-formes d’applications, les ressources sont déployées au sein de l’infrastructure informatique de l’organisation. Le type de déploiement est beaucoup plus sécurisé et offre un contrôle complet sur les données qui y sont stockées.

La plate-forme Android représente la plus grande part de marché d’environ 36 % en 2018. L’utilisation intensive des smartphones stimulera le marché des plates-formes d’applications Android. La grande variété de smartphones Android disponibles ; coûts abordables ; et personnalisations matérielles ; sont la raison de la popularité des plates-formes d’applications Android pour mobile.

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 7,6 % au cours de la période de prévision, attribué à l’émergence de technologies de pointe pour fournir le meilleur service à leurs clients via plusieurs canaux. Leur investissement dans les opérations numériques de bout en bout a stimulé la croissance de l’industrie.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de ~ 31% en 2018, en raison de la présence de certains des principaux acteurs du marché dans la région. Le déploiement de plates-formes d’applications personnalisées par les organisations de la région, pour sécuriser ses données contre diverses menaces, alimentera la croissance du marché.

Les principaux participants sont SAP, IBM, Micro Focus, NEC, Fujitsu, Oracle, Hitachi, Microsoft, HPE, Adobe Systems, Red Hat, Huawei, Gigaspaces, Akamai, APAChe Tomcat, Caucho Technology, Nastel Technologies, Tmaxsoft, Rogue Wave Software, Navisite , Nginx, 4D Technologies, Kony, Mendix et Betty Blocks, entre autres. Les entreprises ont adopté diverses stratégies, y compris des fusions, des acquisitions et des partenariats pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans l’application mondiale, de la verticale de l’industrie et de la région:

Perspectives des composants (Revenus, milliards

2020-2028 application USD

) déploiement ;maintenance de services gérés de



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

IOS

Android

Windows

Autres

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Type de déploiement Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020 -2028)

cloud

sur site

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

bases de données et du cloud Sécurité des

e-mails Sécurité du

réseau Sécurité

Web

Autres

Perspectives verticales de l’industrie k (Revenu, milliards USD ; 2020-2028)

BFSI

Santé

détail

Transport et logistique

Médias et divertissement

Télécommunications et informatique

Construction

Éducation

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu le rapport. Nous fournissons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

