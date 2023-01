La taille du marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

Marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique, par type (nutrition sportive, compléments alimentaires, nutrition personnalisée et autres), produit (vitamines, protéines, minéraux, fluides, probiotiques, oméga 3 et autres), forme posologique (solide et liquide), population Type (adultes et femmes enceintes), mode de prescription (sur ordonnance et en vente libre), application (gestion de l’énergie et du poids, santé des os et des articulations, immunité, santé cardiaque, diabète, santé gastro-intestinale, troubles ophtalmiques, maladies neurologiques et Autres), canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, pharmacies/pharmacies, magasins spécialisés, en ligne et autres) Pays (Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)



Analyse et aperçu du marché: marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la nutrition féminine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 107,76 USD en milliers d’ici 2028.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché de la nutrition féminine sont le risque croissant de maladies non transmissibles dans toutes les régions, le risque croissant de problèmes de santé des femmes tels que l’anémie, le SOPK et autres, la sensibilisation accrue à la santé et à une alimentation saine, la population croissante de femmes qui travaillent et l’inégalité entre les sexes qui affecte également la santé des femmes.

Les facteurs qui freinent la croissance du marché de la nutrition féminine sont le coût élevé des produits nutritionnels, les coûts élevés de recherche et développement associés au marché de la nutrition et les effets secondaires des produits nutritionnels.

Les femmes ont des besoins nutritionnels particuliers en raison des changements hormonaux qui surviennent pendant la grossesse, les menstruations, la ménopause et l’allaitement, qui modifient l’apport quotidien recommandé en nutriments. La plupart des maladies telles que l’anémie ferriprive, les maladies cardiaques, l’ostéoporose, le diabète de type 2 et certains types de cancer affectent les femmes et ont un lien scientifique avec la nutrition. De plus, de nombreuses femmes se tournent vers la nutrition pour gérer les symptômes prémenstruels et ménopausiques.

L’acide folique, l’une des vitamines B, est un nutriment particulièrement essentiel pendant la grossesse. L’acide folique diminue le risque de produire un bébé avec des malformations congénitales cérébrales et médullaires. Les experts conseillent aux femmes en âge de procréer de consommer 400 microgrammes (mg) d’acide folique par jour.

Ce rapport sur le marché de la nutrition féminine fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Ce rapport de recherche / analyse sur le marché de la nutrition des femmes au Moyen-Orient et en Afrique contient des réponses à vos questions suivantes Quelle technologie de fabrication est utilisée? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché ? Quel est leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits, leurs coordonnées ?

Quel était le statut mondial du marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique? Quelle était la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché ?

Quel est l’état actuel du marché du marché ? Quelle est la concurrence sur le marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché à l’aide de la prise en compte des applications et des types?

Quelles sont les projections du marché mondial de la nutrition des femmes au Moyen-Orient et en Afrique compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part, l’offre et la consommation du marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne de marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique via les matières premières en amont et l’industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur le marché ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique du marché mondial de la nutrition des femmes au Moyen-Orient et en Afrique? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché de la nutrition féminine au Moyen-Orient et en Afrique? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique, les canaux de commercialisation pour le marché ?

