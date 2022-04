La taille du marché de la mousse médicale atteindra 41,59 milliards USD en 2028

La taille du marché mondial de la mousse médicale devrait atteindre 41,59 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 7,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par l’utilisation croissante des produits médicaux en mousse dans le secteur de la santé pour des applications telles que le rembourrage des patients et des dispositifs médicaux, l’étanchéité des dispositifs médicaux et la gestion des fluides dans les pansements à port à long terme. La mousse médicale est respirante, douce, extensible, conformable et durable. Les mousses à cellules ouvertes sont absorbantes tandis que les mousses à cellules fermées telles que le polyéthylène résistent aux taches, aux champignons et à l’eau. Les mousses à cellules fermées telles que la mousse de polyéthylène et les mousses de polyéthylène réticulé sont couramment utilisées pour l’emballage des dispositifs médicaux et les solutions de composants. Ceux-ci sont disponibles dans une gamme de couleurs, d’épaisseurs et de densités. La flexibilité, la durabilité et la polyvalence élevées de la mousse médicale se traduisent par son utilisation croissante pour une large gamme d’applications médicales. La hausse des dépenses mondiales de santé, qui comprend à la fois les dépenses de santé privées et publiques, devrait stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. Les gouvernements de divers pays investissent afin de renforcer le secteur de la santé et d’améliorer le confort et la sécurité des patients. Ces facteurs entraînent une utilisation croissante des mousses médicales afin de répondre à la demande croissante de lits d’hôpitaux, de dispositifs médicaux, de coussins de siège et d’accessoires de lit.

La demande croissante de produits avancés de soin des plaies pour le traitement des plaies chroniques et aiguës, y compris pour les diabétiques et pour les ulcères de pression, les plaies postopératoires et les brûlures devrait accroître l’utilisation de la mousse médicale pour le soin des plaies. Les fabricants investissent de plus en plus dans le développement de mousses médicales pour les applications de soin des plaies qui s’étaleraient uniformément sur la surface de la peau et permettraient une meilleure couverture de la zone de contact.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent :

La société chimique Dow

Sekisui Chemical Co., LTD

Société Huntsman

Trelleborg AB

BASF SE

Recticel SA

Société INOAC

UFP Technologies, Inc

FXI HOLDINGS, INC.

Quelques points saillants du rapport

En mars 2020, 3M a lancé le ruban en mousse de polyoléfine blanche médicale à revêtement simple 3M, facile à manipuler, résistant aux fluides, conformable et une version plus fine du ruban mousse 1773. Le ruban médical simple face est constitué d’une mousse de polyéthylène blanc moyen à cellules fermées, enduite d’un adhésif acrylique sensible à la pression. Les applications du ruban en mousse de polyoléfine blanche médicale à revêtement simple 3M comprennent les pansements de premiers soins, le rembourrage et les pansements pour le soin des plaies. Il peut également être utilisé pour la construction de dispositifs médicaux ou de soins de santé et peut être imprimé pour créer des tatouages ​​temporaires.

Le segment des polymères devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial de la mousse médicale au cours de la période de prévision en raison de la capacité des polymères à fournir un excellent amortissement. Les mousses polymères ont de larges domaines d’application en raison de leur résistance aux chocs, de leurs propriétés d’amortissement, de leur isolation thermique élevée et de leur légèreté.

Le segment des mousses souples devrait enregistrer une croissance significative de ses revenus au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de la mousse flexible pour le rembourrage des patients et des dispositifs médicaux, la literie, les pansements et les solutions d’emballage médical devrait continuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le segment Literie et rembourrage devrait représenter une part de revenus considérablement robuste sur le marché mondial de la mousse médicale. La prévalence croissante des maladies non transmissibles due au mode de vie sédentaire et à l’augmentation de la population gériatrique devrait stimuler la demande de literie et de rembourrage, ce qui, à son tour, stimule l’utilisation de la mousse médicale.

Le marché de la mousse médicale en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrie des dispositifs médicaux et l’augmentation des dépenses dans les établissements de santé publics et privés dans des pays comme la Chine et l’Inde sont des facteurs clés qui stimulent la demande croissante de produits médicaux en mousse pour diverses applications dans l’industrie de la santé .

Segments couverts dans le rapport

Material Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Latex

Polymers

Metals

Foam Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Rigid Foam

Mousse flexible

pulvérisée

Perspectives d’application de la mousse (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Emballage médical

Literie et rembourrage

Prothèses et soins des plaies

Dispositifs et composants médicaux

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

