La taille du marché de la monétisation des données devrait atteindre 10,47 milliards USD à un TCAC de 20,30 %, d’ici 2028

La popularité croissante des technologies basées sur le cloud, apportez votre propre appareil et l’IoT génèrent une énorme quantité de données dans le monde, ce qui propulse à son tour la croissance du marché de la monétisation des données.

Taille du marché – 2 347,1 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 20,30 %, tendances du marché – Pénétration d’Internet et du commerce électronique.

Le marché mondial de la monétisation des données devrait atteindre 10,47 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La monétisation des données est une opportunité d’améliorer, d’activer et de créer une nouvelle valeur à partir d’actifs de données basés sur le client de manière plus sûre. La monétisation des données est un moyen de tirer parti des données en tant qu’atout concurrentiel. Ils peuvent créer une nouvelle source de revenus pour accroître les investissements dans l’acquisition, le traitement et la prévision des données tout en réduisant les autres dépenses de l’organisation, augmentant ainsi la rentabilité. La monétisation des données vise à améliorer les processus internes tels que le marketing et l’expérience client ou la maintenance des équipements. Cela implique également d’utiliser les données pour étendre l’offre de produits d’une organisation avec des services ou des modèles commerciaux basés sur les données afin de créer de nouvelles sources de revenus.

L’adoption croissante d’applications d’entreprise basées sur le cloud a contribué à réduire les coûts informatiques. De plus, la popularité toujours croissante de l’IoT, de l’IA et de l’analyse des mégadonnées dans la région APAC influencera également la croissance du marché. L’adoption croissante des smartphones, associée à la pénétration d’Internet, stimulera le marché des sites Web et des applications de commerce électronique.

Les principaux participants sont Adastra, Accenture, Dawex, Cisco, Emu Analytics, Elevondata, Google, Gemalto, iConnectiva, IBM, Mahindra Comviva, Infosys, Narrative, Monetize Solutions, NETSCOUT, NESS, Optiva, Openwave Mobility, Reltio, Paxata, SAS, SAP , et Virtusa, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les types de données, les données client représentaient la plus grande part de marché d’environ 35 % en 2018. Les données client sont si indispensable dans toute entreprise. Les entreprises investissent dans des millions pour obtenir plus d’informations sur leurs clients. Les modèles et les tendances d’achat des clients jouent un rôle crucial dans le stockage de ces produits dans l’entrepôt. La monétisation aide les entreprises à maintenir les données de communication avec les clients pour suivre les problèmes. Cela améliore la relation client avec l’organisation.

Les données financières devraient connaître le taux de croissance le plus élevé de 17,6 % au cours de la période de prévision. Les données financières produisent des résultats spécifiques, notamment des rapports comptables, des budgets d’exploitation et d’investissement, des prévisions de flux de trésorerie, des rapports sur le fonds de roulement et des analyses basées sur la prise en compte de divers scénarios. Les données financières peuvent être analysées de plusieurs façons, y compris l’analyse des ratios, l’évaluation des tendances et la modélisation financière.

Parmi les composants, les solutions représentaient une part de marché plus importante d’environ 54 % en 2018. Les solutions sont utilisées par les industries d’utilisation finale pour des applications telles que les opérations, les ressources humaines, les finances, l’informatique, le marketing et les ventes, entre autres. .

Le segment des services devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 17,2 % au cours de la période de prévision. Le segment est en outre classé en services gérés et professionnels.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018. Les investissements croissants dans la numérisation et le commerce électronique régissent le marché de la région. La région a adopté très tôt des technologies nouvelles et avancées. La forte pénétration de la technologie cloud, de l’Internet des objets, de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées, entre autres, propulse le marché en Amérique du Nord. Toutes ces technologies et innovations génèrent chaque jour une énorme quantité de données. De plus, la région est une plaque tournante pour d’importants fournisseurs du marché qui lancent de plus en plus de nouveaux produits sur le marché.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la monétisation des données en fonction du type de données, du composant, de la taille de l’organisation, du déploiement mode, utilisation finale, secteur vertical et région :

Type de données Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Données client Données

produit Données

financières Données

fournisseur

Composant Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

solution

des services de

Perspectives du mode de déploiementChiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

cloud

sur site dans le

Perspectives de la taille de l’organisation

petites et moyennes entreprises et des

grandes entreprises

Perspectives d’utilisation finale

Optimisation des processus Optimisation des

produits

Prévention des risques et détection des fraudes

Marketing et solutions de vente

Autres

Perspectives verticales du secteur (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Santé et sciences de la vie

détail et commerce électronique

Informatique et télécommunications

Fabrication

Banque, services financiers, un d Assurance (BFSI)

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Principaux avantages du rapport sur la monétisation des données :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de la monétisation des données

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la monétisation des données sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

