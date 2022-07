La taille du marché de la margarine Industrielle atteindra 4 937,5 millions de dollars en 2028

New York, 27 décembre 2021-La taille du marché mondial de la margarine industrielle devrait atteindre 4 937,5 millions de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 5,0% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché de la margarine industrielle est due à l’utilisation croissante de la margarine dans l’industrie des aliments cuits au four, car les gens adoptent de plus en plus un mode de vie sain et à la demande de produits alimentaires à base de plantes et sans additifs. La margarine industrielle est très demandée en raison de sa source concentrée d’énergie alimentaire. C’est également une excellente source de vitamines A et D et d’acides gras essentiels polyinsaturés. Dans les industries de la boulangerie et de la transformation des aliments, la margarine industrielle est fréquemment utilisée pour la production de croissants feuilletés, de pâtisseries, de pain, de gâteaux, de petits pains sucrés, de biscuits, de chocolat et de biscuits. La margarine agit comme émulsifiant dans les produits alimentaires, conférant au produit final des propriétés organoleptiques et prolongeant sa durée de conservation.

La margarine industrielle est principalement un mélange d’environ 80% d’huile végétale et de 20% de solution de saumure, de conservateurs, d’arômes et de colorants et ces proportions sont influencées par les réglementations régionales. Dans les pâtes à tartiner faibles en gras contenant des ingrédients identiques, le niveau d’huile peut être réduit jusqu’à 20%. Les gommes et les épaississants comme la gélatine, ainsi que les alginates, sont utilisés pour remplacer la viscosité et le gonflement de la graisse, ainsi que pour assurer une formation stable d’émulsion eau-dans-huile. La demande de margarine industrielle augmente en raison de l’utilisation accrue de ce produit dans les industries de la boulangerie, de l’horeca et de la transformation des aliments. L’industrie agroalimentaire préfère l’utiliser dans les aliments transformés car la margarine est moins chère que le beurre.

Quelques Points Saillants Du Rapport

• Le segment Tout usage devrait enregistrer un taux de croissance important des revenus au cours de la période de prévision, en raison de divers avantages, tels que la garantie de caractéristiques organoleptiques élevées du produit final tout au long de la durée de conservation, la stabilité de la forme des produits de boulangerie et une résistance élevée à l’oxydation (faibles valeurs d’acide et de peroxyde). La margarine tout usage a également des qualités de friture exceptionnelles avec un arôme agréable, une bonne capacité d’étalement et de libération de saveur, et ajoute du volume aux gâteaux et aux crèmes.

• Le segment des plantes représentait la plus grande part des revenus en 2020, en raison de la popularité croissante du végétarisme. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits naturels et biologiques qui ont un impact environnemental moindre que les alternatives à base de viande.

• Le segment Dur devrait croître au TCAC le plus élevé du chiffre d’affaires au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de cuisson sous pression et de cuisson à basse température. Ce produit simplifie l’ajout d’arômes et de substances utiles aux produits alimentaires. Cet ingrédient est également largement utilisé dans les craquelins, les biscottes, les beignets, les pâtisseries, les confiseries, les croissants et les biscuits en raison de son faible coût.

• Le segment des pâtes à tartiner, sauces et garnitures devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision, en raison du goût croissant des consommateurs pour la cuisine internationale et de l’urbanisation croissante. Les fabricants de produits alimentaires fournissent constamment des saveurs plus saines et nouvelles pour répondre à la demande croissante de diverses tendances culinaires.

• Le marché nord-américain devrait enregistrer un taux de croissance considérable des revenus sur le marché mondial de la margarine industrielle au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’une industrie de transformation des aliments bien établie qui utilise la margarine dans la fabrication de nombreux produits alimentaires. Une augmentation du nombre de produits à base de margarine introduits par les fabricants de margarine, comme la margarine sans additif, faible en gras et enrichie, devrait stimuler le marché industriel mondial en Amérique du Nord.

• Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché sont Conagra Brands, Inc., Bunge Limited, Associated British Foods plc, Fuji Oil Co., Ltd., Richardson International Limited, Royale Lacroix SA, Vandemoortele, Wilmar International Limited, China Mengniu Dairy Company Limited et PT. Bonanza Megah Ltd.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la margarine industrielle en fonction du type, du type de source, de la forme, de l’application et de la région:

Type Perspectives (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Tartinable

* Mélange de Beurre

• Tout usage

Type de source Perspectives (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• Plante

• Animal

Perspectives du formulaire (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• Dur

• Doux

Perspectives des applications (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

• Boulangerie

* Sites / Installations / Zones sensibles

* Tartinades, sauces et garnitures

• Confiserie

* Plats Cuisinés

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o Italie

o Espagne

o Suède

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

* Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes Unis

o Afrique du Sud

o Israël

o Reste de l’AME

