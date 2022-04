La taille du marché de la maintenance prédictive est estimée à 18 653,2 millions de dollars américains d’ici 2027: | TCAC : 26,5 % : Astute Analytica

L’étude menée par Astute Analytica prévoit une croissance des revenus du marché mondial de la maintenance prédictive de 4 560.7 millions de dollars US en 2021 à 18 653.2 millions de dollars US d’ici 2027. Le marché enregistre un TCAC de 26.5 % sur la période de prévision 2022-2027. La maintenance prédictive est une technique de maintenance proactive qui utilise des données d’actifs en temps réel (collectées via des capteurs), des données de performances historiques et des analyses avancées pour prévoir le moment où une panne d’actif se produira. Le marché est principalement influencé par des facteurs tels que l’urbanisation croissante, la numérisation rampante et la demande croissante de réduction des coûts d’exploitation et de maintenance.

La maintenance prédictive évalue l’état de l’équipement en effectuant une surveillance périodique (hors ligne) ou continue (en ligne) de l’état de l’équipement. Le résultat de la maintenance prédictive est que les travaux de maintenance peuvent être planifiés et exécutés avant qu’un actif ne tombe en panne avec un temps d’arrêt minimal. Avec l’urbanisation croissante, les préférences des consommateurs changent également, les gens sont plus susceptibles de s’appuyer sur la technologie plutôt que sur tout autre être humain. Les entreprises préfèrent que leurs opérations soient menées sans erreur, car la plupart des organisations pensent aujourd’hui que moins de temps, plus de travail. De plus, la maintenance prédictive s’appuie sur des capteurs pour identifier le besoin de maintenance. Non seulement les capteurs sont plus précis que les sens humains, mais ils peuvent détecter une usure interne qui ne peut pas être observée directement, est trop dangereuse pour être inspectée par les humains, ou nécessiterait autrement l’arrêt et l’ouverture de l’équipement. De plus, la maintenance prédictive permet aux entreprises de réduire les coûts d’exploitation, car les entreprises peuvent faire des prévisions opérationnelles jusqu’à 20 fois plus rapides et plus précises que les systèmes de surveillance basés sur des seuils. Les technologies de maintenance prédictive basées sur l’IA et l’IoT aident les entreprises à prévoir à l’avance les pannes d’équipement. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le composant Solutions est en tête du marché mondial de la maintenance prédictive en 2021

Basé sur les composants, le marché de la maintenance prédictive est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions détient la part la plus élevée du marché mondial de la maintenance prédictive en 2021 et devrait en outre maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En effet, les solutions deviennent de plus en plus importantes pour identifier la cause des éventuels défauts ou pannes des équipements avant qu’ils ne surviennent.

Le mode de déploiement cloud a le TCAC le plus élevé du marché de la maintenance prédictive

En termes de mode de déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site. Parmi ceux-ci, le segment sur site détient la part la plus élevée du marché mondial de la maintenance prédictive en 2021. Le segment cloud a le TCAC le plus élevé sur la période de prévision en raison de l’efficacité commerciale, des coûts-avantages et des avantages concurrentiels qu’il détient.

La technologie de surveillance des vibrations détient la part la plus élevée sur le marché de la maintenance prédictive

Par technologie, le marché de la maintenance prédictive est segmenté en surveillance des vibrations, tests électriques, analyse d’huile, détecteurs à ultrasons, impulsion de choc, surveillance thermique/infrarouge, surveillance optique (caméras), base de données ML, etc. La technologie de surveillance des vibrations détient la part de marché la plus élevée en 2021, car elle permet d’évaluer l’état de la machine, d’évaluer et de diagnostiquer l’actif identifié et de prendre les mesures appropriées au moment approprié. Les analyseurs de vibrations sont désormais incroyablement portables, peuvent se connecter en temps réel avec des smartphones et des tablettes, et peuvent créer des FFT à très haute résolution.

Les grandes entreprises dominent le marché mondial de la maintenance prédictive en 2021

En fonction de la taille de l’organisation, le marché est classé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises détiennent la part de marché maximale en 2021 et on estime en outre qu’elles enregistrent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En effet, la maintenance prédictive permet d’accéder facilement à des informations spécifiques sur les produits et les habitudes d’utilisation et a la capacité de fournir des solutions de réduction des coûts qui réduisent le besoin de maintenance supplémentaire.

L’industrie manufacturière est le plus grand utilisateur final du marché de la maintenance prédictive

En termes d’industrie, le marché est classé en aérospatiale et défense, fabrication, énergie et services publics, pétrole et gaz, transport, entrepôt et logistique, soins de santé et sciences de la vie, automobile, marine/expédition, et autres. Parmi ceux-ci, l’industrie manufacturière est le plus grand utilisateur final de maintenance préventive. Le segment de l’énergie et des services publics a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

On estime que l’ Asie-Pacifique dominera le marché mondial de la maintenance prédictive d’ici la fin de la période de prévision

L’Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché mondial de la maintenance prédictive, tandis que l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché d’ici la fin de 2027. La croissance du marché de la maintenance prédictive APAC peut être attribuée aux énormes dépenses engagées par les secteurs privé et public pour améliorer leur maintenance. solutions, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de maintenance prédictive.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 4 560,7 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2027 18 653,2 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 26,5 % de 2022 à 2027 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2027 Principaux acteurs du marché IBM, SAP, SIEMENS, Microsoft, GE, Intel et autres. Segments couverts Par composant, par déploiement, par technologie, par organisation, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Tableau de bord concurrentiel

Amazon Web Services est une filiale d’Amazon, fournissant des plates-formes de cloud computing et des API à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur une base de paiement à l’utilisation. Amazon Web Services fournit une plate-forme d’infrastructure hautement fiable, évolutive et à faible coût dans le cloud qui alimente des centaines de milliers d’entreprises dans 190 pays à travers le monde.

Opex Group est un fournisseur de solutions d’intelligence artificielle (IA) pour les industries du pétrole, du gaz et de l’énergie. Il fournit une solution d’IA basée sur le cloud pour les actifs complexes afin de surveiller, réduire et contrôler les émissions opérationnelles, optimiser la consommation d’énergie et minimiser l’impact environnemental. X-PAS est une solution d’intelligence artificielle basée sur le cloud pour les actifs complexes afin de prévoir les menaces, d’empêcher les déclenchements du système et de réduire les coûts de maintenance.

Oracle Corporation est une société basée aux États-Unis et engagée dans la technologie et le service de l’information. L’infrastructure cloud de l’entreprise offre des performances, une sécurité et des économies supérieures. Il est conçu pour que les entreprises puissent déplacer facilement les charges de travail des systèmes sur site vers le cloud, et entre le cloud et sur site et d’autres clouds. Les applications Oracle Cloud fournissent aux chefs d’entreprise des applications modernes qui les aident à innover, à atteindre une croissance durable et à devenir plus résilients.

SAP SE est une multinationale allemande de logiciels impliquée dans la création de logiciels d’entreprise pour gérer les opérations commerciales et les relations clients. L’entreprise est bien connue pour son logiciel de gestion intégré, Enterprise Resource Planning (ERP).

SAS Institute est un développeur multinational américain de logiciels d’analyse, la société développe et commercialise une suite de logiciels d’analyse, qui permet d’accéder, de gérer, d’analyser et de rapporter des données pour faciliter la prise de décision.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial de la maintenance prédictive :

Par composant , le segment du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Solutions Intégré Autonome Prestations de service Services gérés Services professionnels

Par segment de mode de déploiement du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Nuage Nuage public Nuage privé Nuage hybride Sur site

Le segment par technologie du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Surveillance des vibrations Essais électriques Analyse d’huile Détecteurs à ultrasons Impulsion de choc Surveillance thermique/infrarouge Surveillance optique (caméras) Base de données ML Autres

Par taille d’organisation, le segment du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Grandes Entreprises Petites et moyennes entreprises

Par segment industriel du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Aéronautique et Défense Fabrication Énergie et services publics Gaz de pétrole Le transport Entrepôt & Logistique Santé et sciences de la vie Automobile Marine/Expédition Autres

Le segment par région du marché mondial de la maintenance prédictive est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Espagne Italie Russie Pologne Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



