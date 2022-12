La taille du marché de la logistique des soins de santé atteindra 143,34429 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,6 %

Étude qualitative réalisée sur la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research intitulée » Marché de la logistique des soins de santé » Contient plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur plusieurs pages pour une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport d’activité sur le marché de la logistique des soins de santé fournit des études de marché précises qui aident à identifier les domaines d’activité qui fonctionnent bien, ceux qui nécessitent plus d’attention et ceux qu’une entreprise devrait probablement abandonner. Si les entreprises comprennent ce que pensent les clients, elles peuvent créer des produits qui résolvent les problèmes, les atteindre au moment où ils sont le plus disposés à les écouter et les aider à devenir de fidèles ambassadeurs. Le rapport polyvalent Global Healthcare Logistics Market permet de suivre ce dont les clients parlent, de les écouter, puis de répondre à leurs besoins grâce à des études de marché opportunes et centrées sur le client.

L’étude de marché menée pour créer un rapport sur le marché de la logistique des soins de santé de premier ordre couvre des marchés hétérogènes en fonction des exigences de l’industrie de la logistique des soins de santé et met au jour les meilleures solutions et des détails sur les tendances du marché. Les informations détaillées sur le marché compilées dans le rapport aideront le secteur de la logistique des soins de santé à prendre des décisions commerciales éclairées. Ce rapport d’analyse de l’industrie met également en lumière l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), les informations sur les clients (CI), la veille économique concurrentielle (CBI) et l’évaluation des canaux de distribution (DCA). Le document sur le marché de la logistique des soins de santé fournit également des informations sur le marché des initiatives de génération de revenus et de durabilité.

Accédez à un exemple de rapport PDF (comprend des graphiques, des graphiques et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-logistics-market

Selon Data Bridge Market Research, la taille du marché de la logistique des soins de santé devrait atteindre 143,34429 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. La « sans chaîne du froid » est le segment technologique le plus important sur le marché de la logistique des soins de santé, car il nécessite beaucoup moins d’investissements en capital. Le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé fournit également une couverture approfondie de l’analyse des prix, de l’analyse des brevets et des avancées technologiques.

Aperçu du marché: –

Les soins de santé consistent à maintenir ou à améliorer la santé en détectant, prédisant, traitant, réhabilitant ou réparant les infections, les maladies, les blessures et les diverses résistances physiques et psychologiques des individus. Répondez aux problèmes de santé avec des experts en conditionnement physique dans le domaine paramédical. La dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, l’audiologie, la médecine, l’optométrie, la pratique de sage-femme, la psychologie, l’ergothérapie et la physiothérapie et différentes professions de la santé sont toutes complémentaires aux soins de santé.

La logistique fait référence aux procédures générales qui régissent la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale. Cela comprend l’identification de distributeurs et de fournisseurs potentiels et la gestion de leur disponibilité et de leur accessibilité. Ainsi, la logistique des soins de santé est la logistique des fournitures médicales et chirurgicales, des produits pharmaceutiques, des gadgets et équipements cliniques et des autres produits nécessaires pour aider les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé.

La gestion de la logistique des soins de santé est utilisée dans divers modes de transport, notamment la route, le rail, la mer et l’air. Le fret qui emprunte un chemin routier est appelé un segment. Il s’agit du type de méthode d’expédition le plus courant car il nécessite un seul processus de documentation douanière. Le transport ferroviaire est très économe en carburant et peut être qualifié de mode de transport « vert ». Le fret maritime est utilisé pour le transport de marchandises en vrac. L’avion est le mode de transport le plus rapide et est largement utilisé pour permettre le réapprovisionnement des stocks « juste à temps » (JAT) dans la logistique des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la logistique des soins de santé sont

X2 Group, Emerald Freight Express, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC, Cavalier Logistics Management II, Inc., AmerisourceBergen Corporation, Agility, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, OIA Global, United Service Parcel of America, Inc, VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma, Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace, Penske Corporation, Inc, AGRO Merchants Group, pci Pharma Services , NIPPON EXPRESS CO., LTD., NICHIREI CORPORATION, INGRAM MICRO SERVICES, CH Robinson Worldwide, Inc., YUSEN LOGISTICS CO., LTD, BDP INTERNATIONAL

Obtenez un rapport de recherche complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-logistics-market

développement récent

En décembre 2022, FedEx, la plus grande entreprise de transport express au monde, a achevé une expansion majeure de son hub de fret aérien à l’aéroport international de Miami. L’expansion augmentera la capacité et les capacités de la passerelle des Amériques de la société, qui relie les États-Unis et le Canada à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Le nouveau partenariat élargit la clientèle de l’entreprise.

En février 2022, Kerry Logistics Network Limited a remporté le Air Cargo Service Award lors des Cargo Service Awards 2021 présentés par la British International Freight Association (BIFA). La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir à Londres. L’honneur de ce prix contribue à accroître la visibilité de l’entreprise.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la logistique des soins de santé

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la logistique des soins de santé est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, technologie et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient , Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la logistique des soins de santé en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible et de la forte demande de logistique des soins de santé dans la région.

L’Asie-Pacifique continuera d’enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante et de l’industrialisation qui en découle.

développement récent

En décembre 2022, FedEx, la plus grande entreprise de transport express au monde, a achevé une expansion majeure de son hub de fret aérien à l’aéroport international de Miami. L’expansion augmentera la capacité et les capacités de la passerelle des Amériques de la société, qui relie les États-Unis et le Canada à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Le nouveau partenariat élargit la clientèle de l’entreprise.

En février 2022, Kerry Logistics Network Limited a remporté le Air Cargo Service Award lors des Cargo Service Awards 2021 présentés par la British International Freight Association (BIFA). La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir à Londres. L’honneur de ce prix contribue à accroître la visibilité de l’entreprise.

Points clés couverts par la TOC :

Aperçu du marché de la logistique des soins de santé: il se compose de six sections, de la portée de l’étude, des principaux fabricants couverts, du segment de marché par type, du segment du marché de la logistique des soins de santé par application, des objectifs de l’étude et des années considérées.

Paysage du marché de la logistique des soins de santé: ici, une partie de l’ensemble du secteur par valeur, revenus, transactions et organisation, taux du marché, paysage brutal de l’environnement et derniers modèles, consolidation, développement, acquisition et principales organisations.

Profils des fabricants de logistique des soins de santé : Ici, les principaux acteurs du marché mondial de la logistique des soins de santé sont considérés en fonction de la zone de transaction, des éléments clés, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la création.

État et perspectives du marché de la logistique des soins de santé par régions: dans cette section, le rapport examine la force nette, les transactions, les revenus, la création, une partie de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par régions. Ici, le marché mondial de la logistique des soins de santé est étudié en profondeur sur la base de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application de logistique des soins de santé ou utilisateur final : cette partie de l’étude exploratoire montre comment l’extraordinaire segment client final/application augmente le marché mondial de la logistique des soins de santé.

Prévisions du marché de la logistique des soins de santé : Aspects de production : Dans ce rapport, les auteurs se concentrent sur les projections de valeur de création et de création, la mesure des principaux fabricants et les estimations de valeur de création et de création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur la logistique des soins de santé : il s’agit de la dernière section du rapport dans laquelle les conclusions des enquêteurs et l’achèvement de l’étude exploratoire sont présentés.

Voir la table des matières complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-logistics-market

Les investissements réalisés dans la recherche vous donneront accès à des informations sur :

Marché de la logistique des soins de santé [Global – Segmenté en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des acteurs clés

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, modèle des cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché

Taille du marché par application/industrie verticale

Prévision/Prévision du marché

Parcourir les rapports de tendance :

Taille, part et opportunités du marché mondial de la reconnaissance humaine https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Human Recognition Market

Taille, part et opportunités du marché mondial des nanotechnologies https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global nanotechnology market

Taille, part et opportunité du marché mondial des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des appareils buccaux pour l’apnée du sommeil

Taille, part et opportunité du marché mondial de l’hybridation in situ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de l’hybridation in situ

Taille, part et opportunités du marché mondial des diagnostics in vitro Ivd https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des diagnostics in vitro Ivd

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com