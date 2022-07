La taille du marché de la gestion des métadonnées d’entreprise a atteint 17,52 milliards USD à un TCAC de 23,9 % en 2026 | Adaptatif, ASG Technologies

Le développement de la gestion centralisée des données en raison de la hausse de la demande des consommateurs propulse la croissance du marché.

Le marché mondial de la gestion des métadonnées d’entreprise devrait atteindre 17,52 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La gestion des métadonnées d’entreprise est le moyen de gérer les métadonnées, qui fournit des informations et un contexte supplémentaires à d’autres actifs d’informations et de données d’une industrie. Les métadonnées sont des informations qui représentent les différentes facettes des actifs informationnels, ce qui améliore leur convivialité et permet une gestion plus facile pendant leur durée de vie.

L’exigence d’une gestion centralisée des données, d’une efficacité opérationnelle et d’une gestion de la qualité des données, l’augmentation du volume de données commerciales et des réglementations, ainsi que la gestion des risques et de la conformité sont censées alimenter la croissance de ce marché.

Il existe certains facteurs contraignants tels que le retour sur investissement incertain ainsi qu’une gamme incohérente de logistique commerciale, qui entravent la croissance du marché. Ces facteurs doivent être éradiqués dès que la commercialisation de ce marché aura lieu. Plusieurs grandes entreprises utilisent ces logiciels de gestion et ces produits pour faciliter les fonctions coopératives qui réduisent les contraintes de temps pour les opérations redondantes.

La région Asie-Pacifique comprend une population très avide de données, qui prospère grâce aux services de ces sociétés et solutions de gestion. Les industries informatiques, ainsi que les magnats de la finance, investissent dans des solutions de gestion des métadonnées en raison de l’utilisation accrue d’informations sous forme numérique à relayer conformément à la manipulation et à l’ingénierie des données pour la gestion des processus ainsi que la gestion des risques et de la conformité. Par conséquent, la croissance de ce marché dans la région Asie-Pacifique devrait être la plus rapide.

Les principaux participants sont Adaptive, ASG Technologies, Cambridge Semantics, CentricMinds, Collibra, Data Advantage Group, IBM, Informatica, Oracle et SAP, entre autres.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché de la gestion des métadonnées d’entreprisea été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la répartition régionale et les progrès du marché de la gestion des métadonnées d’entreprise.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le segment de la gestion de la gouvernance et de la conformité devrait connaître un TCAC de 24,1 % au cours de la période de prévision en raison du besoin toujours croissant de gestion des données. L’administration devient encore plus facile lorsqu’une solution est mise en œuvre pour la gestion de la conformité, qui fournit des informations à ce sujet, permettant des modifications.

Les solutions de déploiement sur site détenaient une part de marché de 56,0 % en 2018. Cette part plus élevée correspond à la facilité d’installation et à la disponibilité des solutions matérielles, qui étaient rentables en raison de l’indisponibilité d’autres solutions.

L’industrie des médias et du divertissement devrait connaître le TCAC le plus élevé de 24,4 % au cours de la période de prévision. Cette forte croissance est attribuée aux immenses données qu’un média contient en ce qui concerne les réglementations croissantes concernant la violation du droit d’auteur ainsi qu’à des fins de sécurité empêchant la reproduction des données critiques.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 24,8 % au cours de la période de prévision. Les pays en développement comme la Chine et le Japon rattrapent rapidement la croissance des services de gestion de données. La gestion des métadonnées assure également la sécurité de ces données, ce qui favorise leur utilité dans les secteurs en développement de la finance ainsi que des médias et des télécommunications.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la gestion des métadonnées d’entreprise en fonction du type de déploiement, du type d’application, utilisateurs finaux et région :

Type de déploiement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Type

cloud

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Gouvernance et gestion de la conformité Gestion des

risques Gestion des

produits et des processus Gestion des

incidents

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

BFSI

Télécommunications et informatique

détail et commerce électronique

Santé et sciences

Fabrication

Gouvernement et défense

Énergie et services publics

Médias et divertissement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



