La taille du marché de la gestion de la santé de la population (PHM) devrait atteindre 103,76 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 19,53 %

En tant que rapport d’étude de marché professionnel et complet sur la gestion de la santé de la population (PHM), il révèle les moteurs primaires et secondaires, les parts de marché, les principaux segments, le volume de ventes probable et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie de la structure du marché et des prévisions des différents segments et sous-segments du marché. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités de croissance ont été pris en compte lors de la recherche du marché et de la préparation de ce rapport. La gestion approfondie de la santé de la population (PHM) couvre les principaux domaines du rapport sur le marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. En raison de la complexité des mécanismes de prestation et de paiement des soins, le besoin de services de santé de la population combinant de nombreuses fonctions est croissant. Les données cliniques, financières et opérationnelles peuvent être traitées par des solutions de gestion de la santé de la population (PHM), ce qui peut aider à améliorer l’efficacité et les soins aux patients. Le remboursement des soins médicaux évolue en raison de l’importance croissante accordée au paiement basé sur la valeur (VBP) et aux organisations de soins responsables dans les programmes de soins de santé (ACO). De plus, l’acceptation accrue par l’ACO des solutions de santé de la population est due à la simplicité offerte par les modèles de paiement basés sur la valeur.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) était évalué à 24,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 103,76 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 19,53 % au cours de la période de prévision 2029. Le rapport organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Télécharger l’exemple de rapport PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-population-health-management-phm-market

Pour réussir sur ce marché en évolution rapide, les entreprises doivent adopter une solution complète de rapport d’analyse de marché de la gestion de la santé de la population (PHM). Ce rapport de marché examine le marché en termes de statut global du marché, d’amélioration du marché, de scénario de marché, de développements dans des régions de marché spécifiques, de coûts et de bénéfices, de position parmi les principaux acteurs et de prix comparatifs. Les données et informations contenues dans ce rapport d’activité aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal. Une série d’étapes a été utilisée pour générer le fichier du marché Gestion de la santé de la population (PHM) en prenant les informations d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes.

Diviser:

Le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) est segmenté en fonction de la plate-forme, du composant et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Plate-forme

Basé sur le

cloud sur site

Sur la base de la plate-forme, le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) est segmenté en cloud et sur site.

Composants

Services logiciels

Basé sur les composants, le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) est segmenté en logiciels et services. Les services ont été subdivisés en services après-vente et de maintenance, services de conseil, services de formation et d’éducation et services de mise en œuvre.

utilisateur final

Prestataires de soins de

santé Payeurs de soins de santé

Autres

Le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et autres.

Objectifs de base du rapport sur le marché Gestion de la santé de la population (PHM)

Sur le marché de la gestion de la santé de la population (PHM), chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous donnant une compréhension approfondie de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles. qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché de la gestion de la santé de la population (PHM).

Le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) subira des changements majeurs dans un avenir proche.

Célèbres concurrents du marché dans le monde entier.

Portée future du marché de la gestion de la santé de la population (PHM) et perspectives du produit

Des marchés émergents prometteurs à venir.

Le marché est confronté à de graves défis et menaces.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux de gestion de la santé de la population (PHM)

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-population-health-management-phm-market

Quels sont les avantages de l’étude de recherche DBM fournira?

Les dernières tendances d’impact de l’industrie et les scénarios de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

pour saisir des opportunités de marché fortes

Décisions clés pour la planification et l’expansion de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aider à allouer les investissements marketing

Principaux acteurs du marché :

McKesson Corporation (États-Unis)

ZeOmega (États-Unis)

Verisk Analytics, Inc (États-Unis)

Forward Health Group, Inc (États-Unis)

Health Catalyst (États-Unis)

Athena health, Inc (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Medecision (États-Unis)

Xerox Corporation (États-Unis)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Fonemed (Canada)

Well Centive, Inc. (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

HealthBI (États-Unis)

NXGN Management, LLC (États-Unis)

Optum Inc. (États-Unis)

i2i Population Health (États-Unis)

Conifer Health Solutions, LLC (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

Arthrex (États-Unis)

Attractivité du rapport sur le marché de la gestion de la santé de la population (PHM): –

Les données du marché de la gestion de la santé de la population (PHM) qui présentent la dernière dynamique du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance ainsi que les barrières de l’industrie, les menaces de développement et les

prévisions des facteurs de risque aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au

rapport de développement en tant que guide complet dont Micro Surveillez tous les marchés importants de la gestion de la santé de la population (PHM) Des

vues concises du marché faciliteront la compréhension.

La vision concurrentielle du marché de l’huile d’argan aidera les acteurs à prendre la bonne décision

La question clé

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la mise à l’échelle du marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM) ? Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Gestion de la santé de la population (PHM)? Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM)? Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial Gestion de la santé de la population (PHM)? Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Parcourez pour plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-population-health-management-phm-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant les aspects économiques et politiques L’

analyse au niveau régional et national intègre les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande, millions USD et unités de volume, millions de données pour chaque segment et sous-segment

, paysage concurrentiel impliquant les principaux acteurs, parts de marché et nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières

années.Le profil complet de l’entreprise couvre les offres de produits, les clés informations financières, développements récents, analyse SWOT et stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la gestion de la santé de la population (PHM)

Partie 04 : Taille du marché de la gestion de la santé de la population (PHM)

Partie 05 : Gestion de la santé de la population (PHM) par segmentation du marché des produitsPartie

06 : Analyse des cinq forcesPartie

07 : Paysage

clientPartie 08 : Paysage géographiquePartie

09 : Cadre décisionnelPartie

10 : Moteurs et

défisPartie 11 : Tendances du marchéPartie 12

: Paysage fournisseur

Nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques mentionnés dans la table des matières Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-population-health-management-phm-market

Plus de rapports sur les tendances :

Marché de l’holographie médicale, sous-produits (affichages holographiques, microscopes holographiques, impression holographique, logiciel holographique et miroirs holographiques), applications (imagerie médicale, ophtalmologie, dentisterie, urologie, orthopédie, éducation médicale et recherche biomédicale, autres)

https:/ /www .databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-holography-market

Marché de la gestion de contenu d’entreprise de soins de santé, par solutions traditionnelles (gestion de documents, imagerie et capture de documents, gestion de contenu Web, gestion des enregistrements, collaboration documentaire, gestion des droits numériques, analyse de contenu, gestion des médias enrichis, gestion avancée des cas, gestion de la sortie des documents et gestion des flux sur le lieu de travail )

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-enterprise-content-management-market

Marché de la gestion du poids, par type (équipement, services, suppléments), régime alimentaire (repas, boissons, produits nutritionnels), équipement (équipement de fitness, équipement chirurgical), application (maintien du poids, sculpture corporelle, blessures sportives, procédures esthétiques, gestion des plaies chroniques, autres), canaux de distribution (marketing à plusieurs niveaux, grande distribution, petit commerce de détail, magasins de santé et de beauté, en ligne, autres)

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-weight-management-market

Marché des dispositifs de surveillance sûrs, par produit (moniteur de pression artérielle, moniteur de pression pulmonaire, moniteur IOP, moniteur de pression intracrânienne), procédure (dispositif de surveillance invasif, dispositif de surveillance non invasif), application (maladies respiratoires, glaucome, maladie cardiaque, maladie du système nerveux , dialyse, etc.)

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pressure-monitoring-devices-market+

à propos de nous:

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research se positionne comme une société de conseil et d’étude de marché non conventionnelle et émergente avec une résilience et une approche intégrée inégalées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver un message efficace qui permettra à votre entreprise de prospérer sur le marché.

Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision facile.

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com