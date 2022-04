La taille du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en nuage devrait atteindre 16,02 milliards USD à un TCAC de 11,1 %, d’ici 2028

Le besoin croissant de solutions de gestion de la demande parmi les entreprises est susceptible de propulser la croissance du marché

Taille du marché – 6,93 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 11,1%, tendances du marché – croissance rapide du commerce électronique.

Le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud devrait atteindre 16,02 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les solutions de gestion de la demande sont nécessaires pour obtenir la visibilité nécessaire à la croissance de l’entreprise en gardant les clients et les parties prenantes connectés pour permettre aux décideurs de prendre des décisions en temps réel en analysant les informations sur la demande en temps réel. L’augmentation du besoin de solutions de gestion de la demande par les entreprises pour améliorer la rentabilité grâce à une capacité accrue d’identification rapide de la demande devrait stimuler la croissance du marché.

La continuité des activités, qui consiste à assurer une continuité sans heurt après la survenance d’un sinistre, est de la plus haute importance pour les entreprises. Le passage des chaînes d’approvisionnement aux nuages ​​peut fournir une aide contre les catastrophes indésirables. Le « 2020 Internet Security Threat Report » de Symantec Corporation met en évidence une augmentation de 200 % des cyberattaques basées sur la chaîne d’approvisionnement, principalement des attaques de logiciels de rançon. Les vastes chaînes d’approvisionnement actuelles sont une cible tentante pour les cyberdélinquants car elles offrent une gamme de points d’accès potentiels qui représentent chacun une horde de voies d’attaque potentielles. Cela peut entraîner de graves inquiétudes en cas de problème, en particulier pour les entreprises utilisant des protocoles informatiques hérités diversifiés.

La préoccupation concernant la ségrégation des données dans les solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement basées sur le cloud peut jouer un rôle crucial dans l’entrave à la croissance du marché.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à une montée en flèche de l’industrialisation dans cette région ainsi qu’à une demande des entreprises de mieux gérer leurs systèmes de chaîne d’approvisionnement pour accroître leur efficacité et améliorer la rentabilité. Les plates-formes de cloud computing permettent aux petits et moyens fournisseurs, distributeurs, fabricants, etc. de cette région de passer rapidement et facilement aux solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement proposées par une infrastructure basée sur le cloud. Les solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud continueront de gagner en popularité alors que les entreprises recherchent plus de visibilité et d’efficacité.

Les principaux participants sont Oracle, SAP SE, Descartes Systems Group Inc., Manhattan Associates Inc., JDA Software Group Inc., Kewill Inc., Tecsys Inc., Logility Inc., Cloud Logix Inc. et Kinaxis

Inc.rapport suggère que

la solution de gestion des transports devrait contribuer à la plus grande part de marché en enregistrant un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’offre fournie par la solution de gestion des transports, telle que la planification et l’optimisation des cours de transport, l’optimisation de la charge utile, la livraison, la facturation et le paiement, la visibilité des commandes et l’administration du fret. La solution facilite la communication bidirectionnelle entre un système de gestion des commandes et un entrepôt et gère les tâches opérationnelles clés.

Les services gérés devraient croître au TCAC le plus élevé de 11,3 % au cours de la période de prévision. Un service géré fournit une assistance dans la gestion des opérations quotidiennes des entreprises qui ont été externalisées à un tiers pour gérer ces opérations telles que le processus de facturation des biens et services, et libère ainsi les ressources humaines de l’entreprise pour se concentrer sur la gestion des compétences commerciales de base .

Les grandes entreprises sont censées détenir la plus grande part de marché avec un taux de croissance de TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision. En raison de l’existence d’une chaîne d’approvisionnement complexe dans les grandes entreprises, la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud aidera ces entreprises à mieux gérer leur chaîne d’approvisionnement et à accroître leurs compétences et leur rentabilité.

Le marché nord-américain devrait croître à un TCAC de 11,1 % dans les années à venir. Cela est principalement dû à la présence de nombreuses grandes multinationales dans cette région, en particulier dans des pays comme les États-Unis et le Canada, ainsi qu’à l’adoption rapide des dernières avancées technologiques dans cette région.

Pfizer Inc., une société pharmaceutique américaine de premier plan après plus de 25 acquisitions au cours des deux dernières décennies, la société a décidé de restructurer sa chaîne d’approvisionnement complexe pour fournir une agilité et une réactivité supérieures en cas de catastrophe indésirable en optant pour des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud.

Oracle, une entreprise majeure sur le marché, fournit des solutions de gestion de la demande pour aider les entreprises à maximiser leur rentabilité avec de plus grandes capacités pour reconnaître la demande à un rythme rapide. Les prévisions automatisées garantissent que les stratégies reposent sur les prévisions les plus précises, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise statistique supplémentaire.

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières :

aperçu du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en nuage

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Global Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Facteurs d’effet sur le marché Analyse

Prévisions du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en nuage En

conclusion, tous les aspects du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en nuage sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

