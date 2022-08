La taille du marché de la gestion de flotte devrait atteindre 304,78 milliards USD à un TCAC de 15,3% d’ici 2026

Le marché mondial de la gestion de flotte devrait atteindre 304,78 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La gestion de flotte fait référence aux processus que les gestionnaires de flotte utilisent pour entretenir et gérer toute la flotte et les solutions liées à l’acquisition et à la location de flottes, à la gestion des véhicules, à la gestion des temps de disponibilité et des temps d’arrêt, au routage et à la planification, à la gestion de la sécurité et de la conformité, au service après-vente, au suivi et à la géolocalisation, et d’autres, de l’acquisition à la cession. Le marché mondial de la gestion de flotte se développe principalement car la demande de gestion de flotte est florissante dans les grandes villes en raison de l’extrême prolifération des véhicules automobiles privés et commerciaux sur la route. La télématique et le suivi lèvent activement le capital de marché pour le segment du suivi et de l’analyse. Le transport routier exploite rapidement la mise en œuvre de la gestion de flotte dans les véhicules commerciaux et de tourisme.

L’APAC devrait connaître la croissance la plus rapide d’environ 19,3 % au cours de la période 2019-2026, en raison d’une augmentation de l’abordabilité des véhicules privés et de la mise en œuvre complète de la gestion de flotte par tous les moyens de transport dans des pays comme l’Inde et la Chine. L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée avec 37,4 % en 2018 en raison du rythme prodigieux de commercialisation des solutions intelligentes de gestion de flotte.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les organismes gouvernementaux détenaient une part d’environ 17,2 % en 2018 sur le marché. Les organismes gouvernementaux comprennent la gestion des licences, les certifications, les enregistrements, l’acheminement et la planification des transports gouvernementaux, la surveillance de la défense et de nombreuses lois et ordonnances concernant les flottes. Le segment devrait croître avec un TCAC de 14,6 % au cours de la période de prévision.

Les solutions de mobilité comprennent le covoiturage peer-to-peer, le covoiturage, les fournisseurs de services de location et d’autres fournisseurs de solutions de transport de passagers et de voyage. Les solutions de mobilité ont généré un chiffre d’affaires de 27,37 milliards USD en 2018 et connaîtront une croissance au TCAC le plus élevé de 17,1 % tout au long de la période de prévision.

Les solutions logistiques sont l’un des contributeurs les plus importants de ce marché, avec 27,0% de part de marché en 2018 et 14,7% du taux de croissance sur la période de prévision. FedEx, DHL, Japan Railways Group sont quelques-uns des acteurs clés de ce segment.

Les fournisseurs de solutions pour ce marché devraient atteindre une part de marché de 70,5 % d’ici 2026, après avoir augmenté avec un TCAC successif de 16,3 % au cours de la période de prévision. Des solutions très précises pour le nombre massif de flottes dans les zones surpeuplées et des installations de suivi en temps réel associées à des solutions de haute sécurité sont quelques-unes des hélices actives de ce segment.

Les solutions et services de maintenance et de réparation se concentrent sur la fourniture d’un support et d’une assistance pour la flotte et les services de maintenance pour les flottes du marché secondaire afin de soutenir correctement le processus global de gestion de la flotte. Le segment est calculé pour atteindre une valorisation de marché de 39,01 milliards USD d’ici 2026.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial, avec 37,4 % de possession du marché en 2018 et continuerait de dominer le marché mondial avec un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis possèdent la part de marché la plus élevée sur le marché mondial.

Les principaux participants sont Donlen Corporation, Omnitracs, Teletrac Navman, Automotive Rentals Inc., Japan Railways Group, American Airlines, FedEx, GPS Insight, Omnitracs et Verizon Connect.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la gestion de flotte en fonction du type, des secteurs verticaux, du type de flotte et des industries d’utilisation finale , et région :

Type Outlook (Revenus : milliards USD ; 2016-2026)

solution

des services de

Perspectives des secteurs verticaux

opérations Gestion

d’entreprise

Maintenance et réparation

Réglementation et conformité

Solutions logicielles

Suivi et analyse

Autres

Type de flotte Chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Aviation

Transport routier

Système ferroviaire

Maritime

Perspectives des industries d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Solutions de mobilité

Service et maintenance

Éducation et recherche

Solutions logistiques

Organismes gouvernementaux

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

