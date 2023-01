La taille du marché de la génomique végétale devrait augmenter de manière significative de 8,1% d’ici la fin de 2029

Le marché de la génomique végétale devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la génomique végétale fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des perspectives d’utilisation des nouvelles technologies de séquençage de l’ADN accélère la croissance du marché de la génomique végétale.

Les méthodes de génomique végétale sont appelées la préservation des ressources génétiques et une gamme d’applications de la génomique dans la sélection végétale attirent l’attention des chercheurs professionnels.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la génomique végétale au cours de la période de prévision sont les développements technologiques et l’augmentation de la demande de variétés de cultures améliorées. En outre, la rentabilité de la génomique devrait en outre propulser la croissance du marché de la génomique végétale. De plus, le financement croissant du génome végétal qui alimente l’adoption de technologies innovantes devrait en outre amortir la croissance du marché de la génomique végétale. D’autre part, la moindre utilisation d’instruments automatisés en raison de la croissance des coûts devrait en outre entraver la croissance du marché de la génomique végétale au cours de la période.

En outre, le développement dans les économies en développement offrant une énorme marge de progression pour l’industrie offrira en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché de la génomique végétale dans les années à venir. Cependant, le manque de sensibilisation à la gestion des technologies modernes de génomique végétale pourrait remettre en question la croissance du marché de la génomique végétale dans un proche avenir.

Analyse de la part de marché de la génomique végétale

Le paysage concurrentiel du marché de la génomique végétale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génomique végétale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la génomique végétale sont eurofins scientific, Illumina Inc, NRGene, Neogen Corporation, Agilent, LC Sciences.LLC, Traitgenetics GmbH, Keygene, Novogene Co.Ltd, GeneWiz, BGI, Genotypic Technology, QIAGEN, Oxford Nanopore Technologies, GENEWIZ, Front Range Biosciences, FLORAGENEX INC. et LC Sciences, entre autres.

Ce rapport sur le marché de la génomique végétale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la génomique végétale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la génomique végétale et taille du marché

Le marché de la génomique végétale est segmenté en fonction du type, du trait, des objectifs et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la génomique végétale est segmenté en génie moléculaire , génie génétique et édition du génome et autres. D’autres sont encore sous-segmentés en édition du génome et entre autres.

Sur la base des caractéristiques, le marché de la génomique végétale est segmenté en amélioration du rendement, résistance aux maladies, tolérance aux herbicides et autres. Autres est en outre sous-segmenté en résistance aux insectes et tolérance au stress abiotique

Sur la base des objectifs, le marché de la génomique végétale est segmenté en extraction et purification d’ADN, séquençage ADN / ARN , génotypage, profilage de l’expression génique, sélection assistée par marqueurs, test de pureté des traits OGM, test de pureté hybride, reséquençage ciblé, test de filiation ADN , la cartographie QTL et les maladies génétiques.

Sur la base des applications, le marché de la génomique végétale est segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses , fruits et légumes , cultures sucrières, plantes ornementales et luzerne.

Analyse au niveau du pays du marché de la génomique végétale

Le marché de la génomique végétale est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, trait, objectifs et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique végétale sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché de la génomique végétale en raison de l’augmentation des investissements des sociétés de biotechnologie dans les cultures vivrières et de la valeur croissante des cultures pour répondre à la demande alimentaire croissante. En outre, la croissance de la population et de la base de consommateurs stimulera davantage la croissance du marché de la génomique végétale dans la région au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance significative de l’adoption de technologies agricoles développées. De plus, les initiatives de recherche constantes dans le domaine de la génomique végétale et la forte présence d’acteurs clés majeurs devraient encore propulser la croissance du marché de la génomique végétale dans la région dans les années à venir.

