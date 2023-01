La taille du marché de la cuisine modulaire devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Pour avoir une idée des informations détaillées sur le marché et garder le marché clairement au centre de l’attention, un tel rapport de recherche de grande envergure sur le marché de la cuisine modulaire doit être là dans l’image. Ce rapport marketing fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations de divers segments et sous-segments du marché.La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les sujets clés dans lesquels le rapport est divisé.Chacun de ces sujets est étudié très judicieusement pour acquérir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché et l’industrie du marché de la cuisine modulaire.

Analyse et taille du marché de la cuisine modulaire

Les activités croissantes de construction et de rénovation résidentielles à travers le monde sont des moteurs importants pour le marché mondial des cuisines modulaires. La demande croissante de rangements peu encombrants et efficaces parmi les consommateurs et la préférence croissante des consommateurs pour les intérieurs gris anthracite, champagne et crème devraient propulser la croissance du marché mondial des cuisines modulaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cuisines modulaires devrait atteindre la valeur de 6 512 875,32 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. « Résidentiel » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’essor des cuisines modulaires. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par produit (armoire de plancher et armoire murale), disposition (disposition droite, disposition en forme de L, disposition en forme de U, disposition parallèle, cuisine en îlot et en forme de G), matière première ( bois , métal, fibre/plastique et autres), application (résidentielle et commerciale), construction (nouvelle construction, rénovation et réparation), canal de distribution (hors ligne et en ligne). Pays couverts États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe, Chine, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie, Vietnam, Cambodge, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Acteurs du marché couverts Mariée, demoiselle d’honneur, Hettich Holding GmbH & Co. oHG, Hacker Kitchens, Bulthaup GmbH & Co KG, Sleek International Pvt Ltd. (Une filiale d’Asian Paints), SieMatic Furniture Works GmbH & Co. KG, Alea Modular Kitchen, Easylife Kitchens, Godrej Interior, Kohler Co., LINEADECOR, Lukwood Kitchen, Nexus Interior Private Limited, Pedini SpA, Snaidero Rino Spa et Wudley Modulars, entre autres.

Définition du marché

Une cuisine modulaire est définie comme une cuisine moderne avec des meubles construits en modules ou en unités. Le nom de cuisine modulaire provient de l’idée du module. Ils se composent de petites sections ou de modules qui s’accumulent pour former une cuisine complète. Ils se composent d’armoires ou d’unités de rangement de tailles standard personnalisées selon les dimensions et l’aménagement de la cuisine. Les conceptions de cuisines modulaires décomposent les grands systèmes en éléments essentiels pour répondre aux divers besoins des clients, en reproduisant la flexibilité et l’agilité. Ils sont généralement une combinaison d’unités murales et d’unités de base.

La cuisine modulaire dépasse la cuisine traditionnelle en termes d’hygiène, de gestion de l’espace, de rentabilité et d’entretien facile et réduit. Le plus grand avantage des cuisines modulaires est qu’elles peuvent être assemblées et réassemblées. Ils permettent un flux de travail efficace même dans des espaces très compacts. Les cuisines modulaires sont populaires aujourd’hui en raison de leurs finitions lisses et lisses. Ils sont légers pour les yeux car ils sont conçus avec des bords fins et nets. Les armoires et autres accessoires sont disponibles dans différents styles, couleurs et motifs.

Dynamique du marché du marché mondial des cuisines modulaires

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Facteurs/opportunités rencontrés par le marché mondial des cuisines modulaires

Croissance des activités de construction et de rénovation résidentielles à travers le monde

La construction de cuisines modulaires est en augmentation dans le secteur résidentiel, en raison de laquelle la demande de cuisines modulaires augmente. Ces types de cuisines prennent moins de place et fonctionnent efficacement. Plusieurs entreprises sont engagées dans la fourniture de cuisines modulaires design et esthétiques. De plus, les consommateurs qui emménagent dans leurs nouveaux espaces et rénovent les anciens préfèrent les solutions de cuisine modulaire, qui peuvent contribuer au marché de la cuisine modulaire. Ainsi, la croissance des activités de construction et de rénovation résidentielles à travers le monde devrait contribuer au marché mondial des cuisines modulaires.

Demande croissante de stockage peu encombrant et efficace parmi les consommateurs

Plusieurs entreprises produisent des solutions de cuisine modulaires de stockage peu encombrantes et efficaces qui consomment moins d’espace et fonctionnent efficacement. Les fabricants ont également introduit le thème brillant et stratifié pour la cuisine modulaire. Les familles nucléaires qui ont besoin de plus d’espace dans leur maison sont plus enclines à installer une cuisine modulaire. De plus, les meubles de cuisine modulaires sont conçus pour les espaces modernes, plus ouverts et spacieux. Il suit les nouvelles tendances et est ouvert à la personnalisation dans les tiroirs, les armoires, les comptoirs ou les micro-compartiments pour une meilleure organisation. En conséquence, la demande croissante de stockage peu encombrant et efficace parmi les consommateurs peut être considérée comme l’un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des cuisines modulaires.

Forte adoption de la cuisine modulaire en raison de l’évolution du mode de vie des consommateurs

À mesure que le niveau de vie augmente, la condition socio-économique accessible à la personne ou à un groupe particulier de personnes s’améliore. Étant donné que les personnes post-confinement passent la plupart de leur temps dans la cuisine à cuisiner, à manger et à travailler, le besoin de cuisines spacieuses et d’aspect standard augmente. Le désir d’apporter de l’esthétique à la maison et d’améliorer son apparence entraînerait une augmentation de la demande, des ventes et des bénéfices des cuisines modulaires. Ainsi, les changements de style de vie et le niveau de vie pourraient être des moteurs importants de la croissance du marché mondial des cuisines modulaires.

Accroître les investissements dans le secteur de la construction

La croissance de l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration a entraîné une augmentation du nombre de personnes voyageant et dînant au restaurant. Les principaux hôteliers internationaux étendent leurs activités pour stimuler la croissance de niveau supérieur. La demande croissante de services alimentaires tels que les restaurants, les cafés et les restaurants, entre autres, pénètre le marché. Le nombre de chaînes de restauration rapide et de points de restauration est également en augmentation. Les acteurs de l’industrie de la restauration explorent des moyens d’optimiser leurs installations en termes d’espace et d’efficacité tout en maintenant une bonne hygiène, ce qui a un impact direct sur la demande de cuisines modulaires. Les cuisines modulaires ont fusionné avec les espaces de vie et de salle à manger, créant un grand espace pour que la famille et les amis passent un bon moment. Par ailleurs, l’émergence de familles nucléaires, la multiplication des projets de logements,

Avancées technologiques et lancement de nouveaux produits pour faire prospérer le marché

Avec l’entrée de nouveaux acteurs, l’industrie de la cuisine modulaire connaît un boom créatif avec de multiples conceptions et idées parmi lesquelles choisir. Étant donné que ces cuisines sont personnalisées en fonction des exigences du consommateur, divers éléments peuvent facilement être pris en compte au même endroit, tels que la disposition, la palette de couleurs, les accessoires et les appareils. Les acteurs de l’industrie de la cuisine modulaire explorent les moyens d’étendre leurs services de toutes les manières possibles. Ils travaillent à l’activation des installations de livraison en ligne et à la fourniture de meilleurs services après-vente. Des stratégies de marketing new-age et des engagements sur les réseaux sociaux sont également en cours d’adoption. Divers facteurs, tels que la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones et l’influence des médias sociaux, entre autres, ont stimulé les ventes en ligne. De plus, de nouveaux modes de vie, des revenus disponibles plus élevés, et la sensibilisation croissante des consommateurs crée une demande pour des produits technologiquement avancés. Ceci, à son tour, offre de nouvelles opportunités pour la croissance de l’industrie mondiale de la cuisine modulaire.

