La taille du marché de la blockchain dans l’agriculture devrait atteindre 2 290,2 millions USD à un TCAC de 45,13 % d’ici 2028

L’augmentation de la demande de transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’augmentation des cas de fraude alimentaire, les inquiétudes croissantes concernant le gaspillage alimentaire sont des facteurs critiques qui contribuent à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 52,36 millions USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 45,13%, tendances du marché – Augmentation des fonds et des investissements dans l’industrie alimentaire, adoption croissante de la blockchain dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Selon l’analyse actuelle de Reports and Data, la Blockchainsur le marché de l’agriculture était évalué à 52,36 millions USD en 2018 et devrait atteindre 122,7 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 45,13 %. Le monde est confronté à d’énormes défis lorsqu’il s’agit de fournir de la nourriture à une population toujours croissante, en particulier : les défis du changement climatique, les inondations, la sécheresse, la désertification, la perte de biodiversité, les ravageurs et les maladies. L’innovation dans les processus agricoles est nécessaire pour surmonter certains de ces défis et rendre l’agriculture attrayante et rentable pour les petits exploitants agricoles impliqués dans l’alimentation du monde. La technologie Blockchain permet une tenue de registres et une transaction numérique hautement sécurisées. Cette technologie crée un système de grand livre sécurisé et transparent et mis à la disposition de toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement. Dans le secteur agricole et ses produits connexes, cette technologie peut être utilisée pour promouvoir la sécurité et la prévention de la fraude alimentaire et vérifier l’origine et l’authenticité des produits agricoles et des intrants agricoles. Tout cela est rendu possible parce que cette technologie améliore la traçabilité et la transparence. Dans le secteur agricole, les contrats intelligents auto-exécutables, associés aux paiements électroniques, changeraient la donne. La part des contrats intelligents, notamment dans l’assurance agricole, les obligations vertes et la traçabilité, pourrait être bénéfique. Une assurance agricole construite sur une blockchain avec des incidents météorologiques critiques et des paiements associés rédigés sur un contrat intelligent, lié à des portefeuilles mobiles avec des données météorologiques fournies régulièrement par des capteurs sur le terrain et corrélées par des données de stations météorologiques de proximité faciliterait un paiement immédiat en cas de une sécheresse ou une inondation dans le champ. De nombreuses organisations telles que Walmart (États-Unis) Nestlé (Suisse) ont lancé des projets pilotes avec ces solutions technologiques fournies par IBM (États-Unis) pour améliorer la sécurité fourragère et les rappels alimentaires rapides en cas d’infection. Outre IBM, il existe d’autres grands acteurs tels que SAP-SE (Allemagne), Microsoft (États-Unis) et de petits acteurs tels que AgriDigital (Australie), Provenance (Royaume-Uni) et OriginTrail (Slovénie) qui fournissent des plates-formes et des solutions pour une traçabilité complète. de produits alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les principaux participants sont IBM (États-Unis), Microsoft (États-Unis), SAP-SE (Allemagne), Ambrosus (Suisse), Arc-net (Irlande), OriginTrail (Slovénie), Ripe.io (États-Unis), VeChain (Chine), Provenance (Royaume-Uni), ChainVine (Royaume-Uni), AgriDigital (Australie) et BlockGrain (Australie).

autres conclusions clés du rapport

, en fonction de la taille de l’organisation, la blockchain sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire s’est segmentée en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises. Le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements des PME avec le soutien du gouvernement et le nombre croissant de startups sur ce marché ainsi que dans le monde pour l’adoption de la technologie blockchain sont les facteurs clés qui stimulent le segment des petites et moyennes entreprises dans la blockchain en marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement agricole.

Sur la base de l’application, les contrats intelligents devraient connaître une croissance significative sur le marché de l’agriculture. Les contrats intelligents sont enregistrés sous forme de code et maintenus par un réseau d’ordinateurs. Il peut effectuer des transactions de manière indépendante selon les options prescrites sans les services d’intermédiaires typiques – banques, agences gouvernementales ou sur ordre d’un agent qui a le pouvoir de le faire. Cela apporte plusieurs caractéristiques extrêmement importantes dans le déroulement des activités de production agricole, sans lesquelles il est impossible d’imaginer l’organisation du processus commercial.

Sur la base du fournisseur, la blockchain sur le marché de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire s’est segmentée en fournisseur de middleware, fournisseur d’applications et de solutions, et fournisseur d’infrastructure et de protocole et. La section des fournisseurs d’applications et de solutions devrait croître au TCAC le plus élevé pendant la période de prévision. L’introduction de solutions technologiquement avancées a été largement adoptée dans l’industrie de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui a alimenté la croissance globale du marché.

La région Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide de la blockchain sur le marché de l’agriculture et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. L’Asie-Pacifique est l’un des principaux producteurs de produits agricoles et alimentaires, ce qui signifie que la probabilité d’infections alimentaires et de cas de fraude dans la chaîne d’approvisionnement est plus élevée dans cette région. La plupart des pays de l’Asie-Pacifique exportent leurs produits alimentaires vers d’autres pays. Par exemple, la plupart des pays asiatiques exportent des fruits et légumes vers les pays européens, comme en témoignent les principales exigences en matière de traçabilité agricole dans ce domaine. L’industrie agricole de la région Asie-Pacifique explore la technologie de la chaîne de blocs pour se conformer aux exigences de traçabilité des entreprises importatrices.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la blockchain dans l’agriculture en fonction des

parties prenantes (revenu, millions USD ; 2018- 2028)

Cultivateurs

Fabricants/Transformateurs d’aliments

Détaillants

Fournisseurs (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Fournisseur d’applications et de solutions Fournisseur

intergiciels

Infrastructure et fournisseur de protocoles

Taille de l’organisation (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

(

petites et moyennes entreprises

chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Traçabilité, suivi et visibilité des produits

Paiement et règlement

intelligente des contrats

, gestion des risques et de la conformité

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

conclusion, tous les aspects du marché de la blockchain dans l’agriculture sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

