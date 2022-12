La taille du marché de la biopsie liquide devrait atteindre 11,32 milliards USD avec un TCAC en croissance de 20,78% d’ici 2029

Marché de la biopsie liquide étude réalisée par Data Bridge Market Research »fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de la biopsie liquide, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Le rapport d’analyse du marché de la biopsie liquide est un rapport de haute qualité contenant des études de marché approfondies. Il présente une solution définitive pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les clients peuvent réfléchir clairement au marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse renommés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Un certain nombre d’étapes sont utilisées lors de la préparation de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe de chercheurs dédiée, analystes et prévisionnistes. Les risques du marché de la biopsie liquide et les barrières à l’entrée sensibilisent l’industrie de la biopsie liquide et aident à décider de nouvelles mesures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la biopsie liquide devrait subir un TCAC de 20,78 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 2,50 milliards USD en 2021, atteindrait 11,32 milliards USD d’ici 2029. en fait un coût récurrent. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Synopsis du marché: –

D’après le nom lui-même, il est clair que la biopsie liquide est une technologie non invasive et rapide dans laquelle un test sanguin est effectué à l’aide d’un échantillon. Également connue sous le nom de biopsie liquide ou biopsie en phase liquide, la biopsie liquide est réalisée pour diagnostiquer les cellules cancéreuses qui forment une tumeur qui circule dans la circulation sanguine. La biopsie liquide est poursuivie pour détecter et diagnostiquer le cancer à un stade précoce.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la biopsie liquide sont:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Myriad Genetics, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), Guardant Health, Inc. (États-Unis), MDxHealth SA (Belgique) , Exact Sciences Corporation (États-Unis), Illumina Inc. (États-Unis), Sysmex Inostics (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Biocept, Inc. (États-Unis), NeoGenomics, Inc. (États-Unis), ANGLE plc (Royaume-Uni), Menarini-Silicon Biosystems (Italie), Vortex Biosciences, Inc. (États-Unis), Exosome Diagnostics, Inc. (États-Unis), Agena Bioscience, Inc. (États-Unis), MedGenome Inc. (États-Unis), Epigenomics AG (Allemagne ) et Personal Genome Diagnostics, Inc. (États-Unis)

Analyse / aperçus régionaux du marché de la biopsie liquide

Le marché Biopsie liquide est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biopsie liquide sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la biopsie liquide en raison de l’augmentation du revenu disponible des particuliers et de la forte demande de biopsie liquide dans cette région.

L’Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante et du développement ultérieur de l’industrialisation.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché de la biopsie liquide: il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché de la biopsie liquide par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché de la biopsie liquide: ici, l’opposition sur le marché mondial de la biopsie liquide est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances féroces et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention , et des parties de l’industrie globale des grandes organisations.

Profils des fabricants de biopsie liquide : Ici, les acteurs moteurs du marché mondial de la biopsie liquide sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, du revenu, du coût et de la création.

État et perspectives du marché de la biopsie liquide par région : dans ce segment, le rapport examine l’avantage net, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la biopsie liquide est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application de biopsie liquide ou utilisateur final : Ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final/d’application s’ajoutent au marché mondial de la biopsie liquide.

Prévisions du marché de la biopsie liquide : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture d’estime de la création et de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur la biopsie liquide : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où sont présentées les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de la biopsie liquide [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

