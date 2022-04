La taille du marché de la biométrie en tant que service devrait atteindre 6 291,7 millions USD d’ici 2028

La popularité croissante du commerce électronique, des services basés sur le cloud et de la numérisation propulse la croissance du marché de la biométrie en tant que service.

Taille du marché – 1 588,3 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 18,70 %, tendances du marché – Adoption massive des smartphones.

Le marché mondial biométrie en tant que service devrait atteindre 6 291,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les services de sécurité biométrique sont une option de sécurité commerciale de plus en plus populaire. Ils offrent des avantages tels qu’une sécurité renforcée grâce à une validation précise d’une organisation. Cette authentification est basée sur une gamme de qualités biométriques telles que la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, la reconnaissance de l’iris et la reconnaissance du motif veineux. Les systèmes biométriques sont un système efficace pour sécuriser les bureaux publics et privés afin de suivre la fréquentation, l’authentification, le temps de contrôle d’accès, etc. Les systèmes biométriques fournissent une identification plus précise, réduisant les risques de failles de sécurité. Avec un tel système de sécurité, l’accès n’est accordé que par des caractéristiques biologiques comme les scans de l’iris ou les empreintes digitales, qui sont difficiles à dupliquer. Ainsi, le système fournit des informations plus précises, ce qui contribue à la sécurité ainsi qu’à la responsabilité. L’activité de journalisation via un système biométrique permet de connecter les employés à des actions ou événements spécifiques auxquels il peut être fait référence dans tout cas futur de violation de la sécurité.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les technologies, la reconnaissance des empreintes digitales représentait la plus grande part de marché d’environ 31 % en 2018. L’identification des empreintes digitales est basée sur différents modèles de doigts humains, qui sont uniques parmi tous les individus. C’est le moyen le plus simple et le plus pratique d’identifier une personne. Le principal avantage de la méthode d’identification des empreintes digitales est que le modèle d’empreintes digitales reste le même pour une personne tout au long de la vie d’un individu, ce qui en fait un moyen fiable d’identification humaine.

La technologie de reconnaissance de l’iris devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 23,7 % au cours de la période de prévision. Les caractéristiques d’un iris sont significativement uniques pour chacun et peuvent être reconnues à distance. C’est pourquoi il est difficile d’être forgé. Par rapport au taux de fausses acceptations et au taux de faux rejets d’autres modalités biométriques, cette méthode est remarquablement plus faible. De cette manière, il devient la technologie d’authentification la plus sécurisée et a été utilisé dans les instituts financiers, les frontières, les hôpitaux et plusieurs projets sensibles.

Les applications mobiles représentaient la plus grande part de marché d’environ 27 % en 2018. Dans les smartphones d’aujourd’hui, la reconnaissance d’empreintes digitales est devenue accessible aux utilisateurs. Diverses banques ont intégré cette fonctionnalité dans leur application bancaire mobile. Le capteur d’empreintes digitales, également appelé touchID dans les iPhones, peut être combiné pour déverrouiller l’application bancaire et autoriser les paiements. Cette couche de sécurité supplémentaire réduit les risques de piratage du mot de passe. Comme l’utilisateur n’a pas à se souvenir du mot de passe, c’est plus pratique et convivial.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 29 % en 2018. Avec la prolifération croissante des appareils mobiles dans la région, la demande de technologie biométrique devrait exploser dans les années à venir. L’acceptation plus large des transactions mobiles offrira aux fabricants la possibilité d’apporter des modifications de conception pour incorporer des fonctionnalités biométriques.

Les principaux participants sont Leidos Holdings, Inc., Gemalto NV (3M Cogent), NEC Corporation, Fujitsu Ltd., ImageWare Systems, Inc., BioEngagable Technologies Pvt. Ltd, Mobbeel Solutions, SLL, M2SYS Technology – KernellÓ Inc., SIC Biometrics, Precise Biometrics, BioID AG, IriTech, Inc., IDEMIA France SAS, Aware, Inc. et Fulcrum Biometrics, LLC., entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial de la biométrie en tant que service sur la base de la technologie, des composants, des applications, du type de système, du secteur vertical et de la région :

perspectives technologiques (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Reconnaissance faciale Reconnaissance

des empreintes digitales Reconnaissance

vocale Reconnaissance de la

paume Reconnaissance de l’

iris

Autres

perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

solutions

de services

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Systèmes biométriques unimodaux

des systèmes biométriques multimodaux

Perspectives(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Contrôle d’accès au site

Enregistrement du temps

Application mobile

Web et lieu de travail

Autres

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Gouvernement et défense

Santé et sciences de la vie

loi

Ressources humaines

détail et commerce électronique

Informatique et télécommunications

Banque, services financiers et assurance (BFSI)

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

As ia Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu le rapport. Notez également que nous proposons la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

