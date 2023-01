La taille du marché de la bijouterie devrait croître à un TCAC de 4,90 % jusqu’en 2028.

La taille du marché de la bijouterie devrait croître à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des bijoux analyse la croissance qui augmente actuellement en raison du pouvoir d’achat élevé des consommateurs.

Une gemme est un élément minéral qui sert à fabriquer des bijoux et autres bibelots. Les pierres précieuses jouent un rôle important dans l’astrologie védique et sont également appliquées à la fabrication de bijoux.

La demande accrue de métaux précieux est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché de la bijouterie. En outre, la forte adoption dans la santé et la vie conjugale et l’essor des bijoux fantaisie devraient également stimuler la croissance du marché des bijoux au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, le marché est largement porté par l’augmentation du revenu personnel disponible liée à l’utilisation accrue des parures lors des cérémonies.

Étendue du marché mondial de la bijouterie et taille du marché

Le marché des bijoux est segmenté en fonction de la nature, du type, du produit et de l’utilisation finale. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Basé sur la nature, le marché des bijoux est divisé en naturel et synthétique.

Par type, le marché des bijoux est divisé en pierres précieuses et semi-précieuses.

Par produits, le marché de la joaillerie est classé en diamants , émeraudes, rubis, saphirs, grenats, topazes et autres.

Les segments d’utilisateurs finaux du marché de la bijouterie sont divisés en astrologie, pierres précieuses et bibelots, et beaux-arts. Les bijoux et bibelots sont subdivisés en bracelets, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, bagues, bracelets de cheville et broches.

Analyse au niveau national du marché de la bijouterie

Comme mentionné ci-dessus, pour le marché Bijoux, l’analyse, la taille du marché et les informations sur le volume sont fournies par pays, nature, type, produit et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bijoux comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon en L’Europe . , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) de Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la joaillerie en raison du pouvoir d’achat élevé des consommateurs et de la demande croissante de pierres précieuses. L’Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de la demande croissante des pays émergents tels que la Chine et l’Inde en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’utilisation accrue de bijoux lors des cérémonies.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des bijoux

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des bijoux sont:

Gemstone Diamonds, SWAROVSKI, Bric Jewels Co. Ltd., JINDAL GEMS JAIPUR, Anglo American plc, Gemfields Group Limited, Petra Diamonds Limited, PJSC ALROSA, Rio Tinto, Debswana, Lucara Diamond, Botswana Diamonds PLC, Fura Gems INC., Pala International , KGK Group, Trans Hex Group, Arctic Star Exploration Corp., Blue Nile Inc., Tiffany & Co., STORNOWAY DIAMOND et MOUNTAIN DIAMONDS et d’autres sociétés nationales et étrangères.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

