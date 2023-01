La taille du marché de détail des aéroports devrait croître à un TCAC de 15,0 % jusqu’en 2028.

La taille du marché de détail des aéroports devrait croître à un TCAC de 15,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 45 milliards de dollars d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché sur le pont de l’aéroport Les données sur le marché de détail des aéroports fournissent divers facteurs qui sont devrait prévaloir au cours de la période de prévision, fournissant leur impact sur la croissance du marché.

La vente au détail dans les aéroports est essentiellement un service de vente au détail fourni aux voyageurs dans un aéroport. Ces services de vente au détail dans les aéroports sont situés dans des zones centrales à fort flux de passagers pour attirer davantage de clients. Il propose également une large gamme de produits tels que des parfums, des cosmétiques , de la mode, des accessoires, de la nourriture et des boissons. Les services de vente au détail varient selon le type de voyageur : voyageur d’affaires, vacancier ou navetteur national et international.

La hausse des budgets dans l’ industrie du transport aérien et l’augmentation du revenu disponible des voyageurs aériens devraient stimuler la demande globale pour le marché de détail des aéroports au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports et taille du marché

Le marché de détail des aéroports est segmenté en fonction du type, de la taille de l’aéroport, de la propriété, de l’application et du canal de distribution. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Par type, le marché de détail des aéroports est segmenté en alcool et tabac, parfums et cosmétiques, mode et accessoires, alimentation et boissons , pharmacie et électronique, art, mode et autres.

En fonction de la taille de l’aéroport, le marché de détail de l’aéroport est segmenté en grands aéroports , aéroports moyens et petits aéroports.

Sur la base de la propriété, le marché de détail des aéroports est segmenté en chaînes d’entreprises, propriétaires indépendants et franchisés.

Selon la demande, le marché de détail des aéroports est divisé en côté piste, côté ville et autres.

Analyse au niveau national du marché de détail des aéroports

Analyse du marché de détail des aéroports et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type, taille de l’aéroport, propriété, application et canal de distribution énumérés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du riz au détail dans les aéroports sont les suivants: États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Europe restante, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud et autres parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique (MEA) , une partie de l’Amérique du Sud : le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la vente au détail dans les aéroports

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur la vente au détail dans les aéroports sont :

InMotion Hosting, entreprises du nord du Delaware. Inc., XpresSpa Group, Areas, Paradies Lagardère Travel Retail, HMSHost, Hudson, SSP Group plc, Sodexo, Concessions International, Dubai Duty Free, Dufry, DFS Group Ltd, KING POWER International, THE SHILLA DUTY FREE, China Duty Free Group Co ., Ltd, Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Japan Airport Terminal Co. Ltd., Flemingo, etc. acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

L’Europe devrait être en tête du secteur de la vente au détail dans les aéroports en raison d’énormes opportunités de croissance et d’un secteur touristique en pleine croissance. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la propension de la région à un style de vie luxueux.

