La taille du marché de détail des aéroports devrait croître à un TCAC de 15,0 % jusqu’en 2028.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les ventes au détail dans les aéroports sont : InMotion Hosting , une société du nord du Delaware. Inc., XpresSpa Group, Areas, Paradies Lagardère Travel Retail, HMSHost, Hudson, SSP Group plc, Sodexo, Concessions International, Dubai Duty Free, Dufry, DFS Group Ltd, KING POWER International

La taille du marché de détail des aéroports devrait atteindre 45 milliards USD entre 2021 et 2028, avec une croissance annuelle de 15,0 %. L’étude de Data Bridge Industry Research sur le marché de la vente au détail dans les aéroports fournit une analyse et un aperçu des nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et de leur impact sur l’expansion du marché.

Dans sa forme la plus simple, la vente au détail dans les aéroports fait référence aux services de vente au détail fournis aux passagers dans un aéroport. Pour attirer plus de clients, les services de vente au détail des aéroports sont situés dans des endroits à fort trafic. Nous proposons également une large gamme de produits, notamment des aliments, des boissons, des vêtements, des accessoires, des cosmétiques et des parfums.

L’augmentation du budget de l’industrie du transport aérien et l’augmentation du revenu disponible des passagers aériens devraient stimuler la demande globale du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports et taille du marché

Le marché de détail des aéroports est segmenté en fonction du type, de la taille de l’aéroport, de la propriété, de l’application et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché de la vente au détail dans les aéroports est segmenté en alcools et tabac, parfums et cosmétiques, mode et accessoires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques et électroniques, art, mode et autres.

Le marché de détail des aéroports est divisé en grands aéroports, aéroports moyens et petits aéroports en fonction de la taille de l’aéroport.

Basé sur la propriété, le marché de détail des aéroports est segmenté en chaînes, propriétaires indépendants et franchisés.

Analyse au niveau national du marché de détail des aéroports

Analyse du marché de détail des aéroports et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type, taille de l’aéroport, propriété, application et canal de distribution énumérés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du riz au détail dans les aéroports comprennent l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les pays du reste de l’Europe en Europe, les États-Unis en Chine, le Canada et le Mexique. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de la vente au détail dans les aéroports

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les ventes au détail dans les aéroports sont :

InMotion Hosting , une société du nord du Delaware. Inc., XpresSpa Group, Areas, Paradies Lagardère Travel Retail, HMSHost, Hudson, SSP Group plc, Sodexo, Concessions International, Dubai Duty Free, Dufry, DFS Group Ltd, KING POWER International , THE SHILLA DUTY FREE, China Duty Free Group Ltd . ., Ltd., Gebr. Heinemann SE & Co. KG , Japan Airport Terminal Co. Ltd., Flemingo et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

On estime que l’Europe est en tête du secteur de la vente au détail dans les aéroports en raison des énormes opportunités de croissance et de la croissance de l’industrie du tourisme. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la propension de la région à un style de vie luxueux.

