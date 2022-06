La taille de la croissance du marché des fibres SiC devrait croître à un TCAC incroyable jusqu’en 2030

Le marché mondial de la fibre SiC était évalué à 444 USD . 1 million en 2021 et devrait atteindre 1738 USD . 4 millions d’ ici 2030 , avec un TCAC de 18 . 6 % de 2022 à 2030 . Les fibres SiC ( carbure de silicium ) sont principalement composées de molécules de carbure de silicium et présentent des propriétés telles que la résistance à la traction, une résistance chimique élevée, une rigidité élevée et une faible dilatation thermique . Ces fibres sont solides et résistantes à l’oxydation et sont principalement utilisées dans des applications à haute température . La fibre SiC est fabriquée par trois procédés principaux : le procédé Yajima, le dépôt chimique en phase vapeur et le dépôt chimique en phase vapeur piloté par laser . Plusieurs R&D sont menées pour élargir le domaine d’application de cette fibre . Par exemple, les câbles de fibres SiC sont un développement récent sur le marché, fabriqués à l’aide d’une méthode de traitement rapide .

La croissance du marché mondial des fibres SiC est tirée par une augmentation de la demande de fibres de carbure de silicium dans le secteur aérospatial . La fibre SiC possède des caractéristiques importantes telles qu’une résistance élevée à la chaleur, une stabilité chimique, un module élevé, une légèreté, une durabilité, etc. Ces caractéristiques les rendent adaptés à l’industrie aérospatiale pour une large gamme d’applications telles que les nanotubes dans les turbines, les composites à matrice céramique ( CMC ) , une alternative aux alliages métalliques d’isolation pour les moteurs thermiques . De plus, les fabricants de fibres de carbure de silicium fournissent des fibres sous forme tissée ou textile à diverses industries telles que la métallurgie, la chimie, les énergies renouvelables et autres .

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/sic-fibers-market

Dynamique du marché mondial des fibres Sic

Moteurs : Adoption accrue de la fibre SiC dans l’industrie aérospatiale

La fibre de carbure de silicium ( SiC ) est principalement composée de molécules de carbure de silicium dont le diamètre varie de 5 à 150 micromètres . Ils possèdent d’excellentes caractéristiques significatives telles qu’une résistance élevée à la chaleur, une stabilité chimique, un module élevé, une légèreté, une durabilité, etc. Ces caractéristiques les rendent adaptés à l’industrie aérospatiale pour un large éventail d’applications telles que les nanotubes dans les turbines, l’isolation des moteurs thermiques, les composites à matrice céramique, une alternative aux alliages métalliques . En outre, l’utilisation de la fibre SiC dans l’industrie aérospatiale apporte des avantages environnementaux et économiques aux avionneurs en réduisant le poids et en améliorant le rendement énergétique des moteurs d’avion .

Contraintes : Diminution de l’utilisation des biens non essentiels pendant la pandémie de COVID – 19

Le sillage de la pandémie de COVID – 19 a perturbé l’ensemble de la chaîne de demande et d’approvisionnement de divers secteurs . Plus de 100 pays ont verrouillé les frontières internationales pour le transport et les activités commerciales non essentielles . Les industries manufacturières fonctionnent à moitié capacité pendant cette pandémie en raison du risque d’infection parmi la main-d’œuvre . Le resserrement des liquidités et la crise financière ont réduit la demande de fibres de carbure de silicium ( SiC ) .

De plus, les confinements ont été imposés dans les pays où les secteurs de l’aérospatiale et de la défense contribuent pour une part importante à la croissance de l’économie, comme les États-Unis . S. _ , la France, la Chine, l’Inde, l’Allemagne et d’autres, ce qui a entraîné une baisse de la demande de fibre SiC . Ainsi, ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché des fibres de carbure de silicium au milieu de la pandémie de COVID – 19 .

Opportunités : Fibre SiC sans oxyde pour ouvrir des opportunités sur le marché

Ces dernières années, la demande croissante de fibre de carbure de silicium ( SiC ) a attiré l’attention des fabricants et des investisseurs sur le marché de la fibre SiC . En outre, l’attention croissante a augmenté les activités liées à la R&D pour rendre la fibre SiC plus efficace dans les environnements à haute température . Par exemple, une équipe de chercheurs de la NASA a breveté une fibre de carbure de silicium sans oxyde nommée Sylramic – iBN qui peut supporter des températures allant jusqu’à 3200C . De plus, les principaux fabricants de fibres SiC, tels que BJS Ceramics GmbH avec le Fraunhofer Center for High –Temperature Lightweight Construction HTL, a agrandi son usine de carbure de silicium à Bayreuth, en Allemagne, pour la production de fibres SiC sans oxyde dans la région . La fibre de carbure de silicium sans oxyde est également utilisée dans la fabrication de matériaux composites tels que les alliages supermétalliques, les composites en fibre de carbone, les composites céramiques oxydes et les composites monolithiques . Ainsi, les applications industrielles croissantes des composites, des superalliages et des matériaux résistants à la chaleur créeront des opportunités lucratives pour le marché des fibres de silicium .

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/sic-fibers-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des fibres sic en fonction de la phase et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par phase ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Cristalline

Amorphe

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2030 )

Aérospatial et Défense

Énergie et puissance

Industriel

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment cristallin devrait représenter la plus grande part de marché par phase

Le marché mondial des fibres SiC est classé en fonction des phases cristallines et amorphes . En 2021, le segment cristallin représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des fibres sic . La fibre de carbure de silicium dérivée d’ un polymère se compose de diverses configurations atomiques sous leur forme cristalline . Initialement, le carbure de silicium cristallin est synthétisé à partir de polycarbosilane ( PCS ) et dégradé sous irradiation neutronique intense ( près de 320 – 630C ) , améliorant leur microstructure chimique . Le matériau dégradé est ensuite fondu et transformé en formes cylindriques (ayant un diamètre d’environ 25 μm ) en utilisant la méthode de filage par fusion .

La fibre de carbure de silicium cristallin ( SiC ) possède d’excellentes propriétés telles qu’un module élevé, une stabilité chimique, une résistance élevée, une résistance thermique élevée et d’autres caractéristiques qui les rendent adaptées à une large gamme d’applications . La principale tendance clé du marché mondial est l’utilisation de fibres SiC à base cristalline dans des secteurs tels que les centrales nucléaires, les réacteurs de puissance, les réfractaires et autres . Par exemple, Nicalon ™ , une fibre SiC polycristalline continue de haute qualité principalement utilisée pour les applications à haute température , a récemment signalé une augmentation de la demande dans les secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale . En outre, les économies en développement telles que la Chine, l’Inde et d’autres assistent à une augmentation rapide de l’installation de réacteurs nucléaires .

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/sic-fibers-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial de la fibre SiC est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 21 . 50 % pendant la période de prévision . L’Asie-Pacifique est divisée en sous – régions telles que la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique . L’essor des secteurs de l’aérospatiale et de la défense a amélioré les performances de la fibre de carbure de silicium ( SiC ) dans la région Asie-Pacifique . Le secteur de la défense en Chine se développe rapidement, obligeant les fabricants de fibres SiC à produire desfibre SiC de qualité dans la région .

Les fibres de carbure de silicium ( SiC ) sont utilisées dans un large éventail d’applications telles que les nanotubes dans les turbines, l’isolation dans les moteurs, les alliages métalliques et autres . L’utilisation de la fibre SiC dans des secteurs tels que l’aérospatiale et la défense, les réacteurs nucléaires, les centrales électriques et autres est la principale tendance clé du marché dans la région Asie – Pacifique . Par exemple, NGS Advanced Fiber Co. , Ltd, l’un des principaux fabricants de fibres de carbure de silicium, a signalé une augmentation de la demande pour ses produits en fibres de SiC parmi les secteurs de la construction aéronautique .

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/sic-fibers-market

Principaux acteurs du marché

Actuellement, American Elements, BJS Ceramics GmbH, Free Form Fiber LLC, GE Aviation, Haydale Technologies Inc . , NGS Advanced Fiber Co . Ltd, Nippon Carbon Co . , Ltd, Saint Gobain, SGL Carbon SE et UBE Industries Ltd . font partie des principaux acteurs du marché mondial de la fibre SiC . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour augmenter leurs parts de marché ou conserver leur position de leader sur le marché . L’expansion commerciale est la stratégie la plus adoptée par les acteurs, notamment BJS Ceramics GmbH, Free Form Fiber et GE Aviation .