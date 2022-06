La taille de la croissance du marché des écrans intelligents devrait croître à un TCAC incroyable jusqu’en 2030

La description

La taille du marché mondial des écrans intelligents devrait passer de 4 776 USD . 1 million en 2021 à 22 831,8 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 21 . 6 % de 2022 à 2030 . Un écran intelligent est une solution numérique contrôlée par des appareils à distance vocale ou des appareils compatibles avec l’Internet des objets . L’application d’affichage intelligent dans le segment de l’automobile et de la vente au détail, comme le miroir intelligent, est une technologie innovante capable de suivre les informations personnelles de l’utilisateur et l’ expérience de l’acheteur . En outre, l’émergence intelligente en tant que solution technologique avancée ajoute des fonctionnalités de contrôle interactives et avancées .

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/smart-display-market

Les applications d’affichage intelligent utilisent des projections LED, LCD et autres sur le contenu présélectionné . Un écran intelligent est couramment utilisé dans le commerce de détail, les soins de santé, le sport et le divertissement, en raison de l’augmentation de la demande de technologies de publicité et de surveillance de nouvelle génération . En outre, les applications d’affichage intelligentes telles que la signalisation sont conçues pour améliorer les expériences d’achat des clients, accueillir les clients et afficher des publicités dans les magasins de détail, alimentant son adoption de la technologie de vision artificielle dans le secteur hospitalier et clinique .

Le marché de l’affichage intelligent est en croissance au cours de la période de prévision , en raison d’une augmentation de la demande d’applications intelligentes basées sur l’intelligence artificielle et l’Internet des objets dans le secteur résidentiel en raison d’une augmentation du revenu disponible dans les pays en développement . En outre, le marché des écrans intelligents devrait être stimulé par la demande de systèmes de rétroviseurs intelligents dans l’industrie automobile . De plus, une augmentation de la demande de publicité numérique dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et du commerce devrait stimuler la demande d’écrans intelligents .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des écrans intelligents

Le coronavirus a un impact important sur diverses industries, notamment la vente au détail, l’électronique grand public, etc. Les hubs d’affichage intelligents ont été temporairement fermés en raison de l’émergence de COVID – 19 . Cela a considérablement affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale du marché des écrans intelligents en créant une pénurie de matières premières, de composants et de pièces de rechange . De plus, l’impact de COVID – 19 sur la production a considérablement affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale .

L’impact économique de la pandémie de COVID – 19 a été largement perturbateur . Les entreprises opérant dans l’industrie des écrans intelligents déclarent qu’un arrêt temporaire des sites de production entraînerait une baisse des revenus pour 2020 à 2021 . On s’attend à ce que la demande de produits nouveaux et innovants augmente une fois que l’économie commencera à se redresser . Plutôt que de se contenter d’améliorer les produits à l’aide de la technologie de pointe actuelle , les entreprises sont impatientes d’investir dans des produits de nouvelle génération utilisant de nouvelles technologies .

Dynamique du marché mondial des écrans intelligents

Facteurs : Augmentation de la demande d’applications intelligentes compatibles avec l’IA et l’IdO

L’avancement de la technologie principale et de l’Internet haut débit a élargi les applications de la maison intelligente à l’échelle mondiale . Une augmentation de la pénétration des smartphones a facilité la croissance des applications pour la maison intelligente . De plus, les progrès de la domotique dans le monde ont conduit à l’adoption de la technologie d’application de la maison intelligente, telle que l’affichage intelligent dans le secteur résidentiel, pour contrôler les applications numériques telles que les lumières intelligentes, les thermostats, etc. De plus, le développement de l’IA –La technologie d’affichage intelligent alimentée dans le secteur résidentiel devrait propulser la demande de technologie d’automatisation intelligente pour contrôler les lumières, les ventilateurs, les caméras de sécurité et autres, augmentant encore le besoin de technologie d’affichage intelligent à l’échelle mondiale .

Contraintes : Risque élevé de violation des données client

L’augmentation de la pénétration des appareils intelligents tels que les smartphones, les écrans intelligents et d’autres équipements informatiques a conduit à la croissance mondiale de la technologie de stockage de données électroniques . Les miroirs d’affichage intelligents sont capables de suivre et de stocker les données personnelles de l’utilisateur final . Par exemple, les applications de miroirs intelligents dans le secteur de la vente au détail sont conçues pour suivre les expériences des consommateurs et les articles afin de stocker des données pour les produits populaires parmi les clients . De plus, le miroir d’affichage intelligent enregistre également l’historique des achats des clients, leurs préférences, etc.

De plus, les données personnelles risquent d’être transmises au destinataire involontaire, ce qui peut entraîner une faille de sécurité . L’utilisation abusive de ces données professionnelles est l’un des facteurs clés qui retient la croissance du marché des écrans intelligents .

Opportunités : Hausse de la demande pour une application d’affichage intelligent améliorée dans le secteur de la santé

Les progrès de l’infrastructure intelligente dans les soins de santé, tels que la communication à haut débit , les installations intelligentes pour les patients, etc., influencent la demande de technologie d’affichage intelligent en raison de la transmission de contenu en temps réel .

De plus, la solution d’affichage intelligent dans le secteur de la santé est conçue pour fournir des outils sophistiqués nécessaires pour communiquer rapidement et efficacement dans tous les établissements . Par conséquent, l’augmentation de la pénétration des dispositifs de signalisation intelligente dans le secteur de la santé devrait alimenter la croissance du marché de l’affichage intelligent dans les années à venir .

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/smart-display-market?opt=2950

Étendue du marché Affichage intelligent

L’étude classe le marché des écrans intelligents en fonction du type, de la taille de l’écran, de la résolution et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Signalisation

Miroir intelligent

Affichage d’accueil

Par taille d’affichage Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

En dessous de 32 pouces

Entre 32 et 52 pouces

Au-dessus de 52 pouces

Par résolution Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

UHD

FHD

HD

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Détail

Résidentiel

Soins de santé

Automobile

Sport & divertissement

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/smart-display-market

Le segment de la signalisation devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Le marché comprend la signalisation, le miroir intelligent et l’affichage domestique par type . En 2021, le segment de la signalisation était le plus gros contributeur du marché, avec une part de marché de 41 . 1 %. L’affichage numérique a surpassé l’expérience visuelle traditionnelle grâce à un contenu multimédia réaliste et persuasif sur un affichage numérique . En outre, la technologie de signalisation intelligente est largement utilisée dans les centres commerciaux, les restaurants, les hôpitaux, les universités et d’autres plates-formes de communication numérique et pour fournir un contenu rafraîchissant afin de promouvoir la notoriété de la marque, d’informer et de divertir .

Les fonctionnalités telles que les écrans d’affichage de haute qualité , l’accès numérique à l’affichage physique et l’assimilation de l’automatisation au marketing créent des opportunités pour les applications de signalisation intelligente . En outre, l’affichage de signalisation intelligente est largement utilisé dans le commerce de détail, la santé, les transports et d’autres secteurs pour améliorer l’interaction de communication et l’engagement des clients . Les facteurs ci-dessus devraient entraver la croissance du marché des types de signalisation d’affichage intelligents dans une certaine mesure à l’avenir .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par région, le marché des écrans intelligents est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des écrans intelligents au cours de la période de prévision . La région Asie – Pacifique comprend des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et le reste de l’Asie – Pacifique . Des pays comme la Chine et le Japon ont tiré parti de la technologie numérique de nouvelle génération . De plus, le principal facteur de croissance du marché des écrans intelligents en Asie –Pacific est l’avancement de la technologie dans la signalisation intelligente et la technologie des miroirs par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d’autres tels que le mur numérique et la technologie de signalisation 8K est prévu pour l’avancement futur de la technologie d’affichage intelligent dans cette région .

Le marché des écrans intelligents en Asie – Pacifique est stimulé par l’utilisation accrue de la signalisation intelligente et des écrans miroirs dans les secteurs de la vente au détail, du résidentiel et de la santé . En outre, la hausse de la demande de systèmes de communication numérique devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché au cours de la période de prévision . De plus, la forte demande d’écrans intelligents pour la maison et d’écrans intelligents de surveillance dans le secteur automobile devrait créer des opportunités pour le marché des écrans intelligents en Asie – Pacifique .

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/smart-display-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des écrans intelligents est fragmenté par nature avec de nombreux acteurs tels que Samsung, Alphabet ( Google LLC ) , Panasonic Corporation, LG Electronics, Japan Display Inc. , Alpine Electronics, Sharp Corporation, Leyard Optoelectronic, Sony et Manga International Inc . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts de marché ou conserver des positions de leader sur le marché.