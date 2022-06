La taille de la croissance du marché des bateaux électriques et des navires devrait croître à un TCAC incroyable jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des bateaux et navires électriques était de 4,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 12,6 milliards USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les bateaux et navires électriques effectuent des opérations maritimes grâce à des batteries plutôt qu’au carburant. Ils utilisent des batteries similaires aux véhicules électriques ; ils ont besoin de batteries plus grandes qui durent pendant de longues périodes pour fonctionner correctement.

Avec les normes et réglementations croissantes en matière d’émissions, les batteries sont devenues importantes. Alors que les nouvelles technologies se multiplient dans la conception, le contrôle et l’optimisation des batteries, le marché des bateaux et navires électriques connaîtra une croissance saine au cours de la période de prévision. De plus, certains armateurs se tournent vers les batteries comme source d’énergie plus verte et plus efficace et travaillent sur divers projets intégrant ces technologies sur les bateaux et les navires. Par exemple, en avril 2021, la compagnie maritime japonaise Asahi Tanker a dévoilé son nouveau navire entièrement électrique, le premier du genre, alimenté uniquement par des batteries lithium-ion fournies par Corvus Energy, et e5 Lab conçoit ces batteries.

Définition du marché mondial des bateaux et navires électriques

Un bateau électrique est un type de véhicule électrique conçu pour effectuer des opérations maritimes en propulsant le bateau par des batteries plutôt que par du carburant. Les bateaux électriques et les batteries de véhicules électriques sont les mêmes. Les navires électriques sont principalement des ferries et de petits navires à passagers sur les voies navigables intérieures qui naviguent entièrement à l’électricité.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/electric-boat-and-ship-market

Dynamique du marché mondial des bateaux et navires électriques

Pilotes : règles et réglementations de plus en plus strictes

Le commerce maritime est l’un des plus importants contributeurs à l’économie, l’industrie transportant plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde d’un port à l’autre dans le monde. Mais les navires produisent une grande quantité de gaz d’échappement, notamment de l’oxyde d’azote, de l’oxyde de soufre et du CO2. Les cargos étant l’une des principales sources de pollution dans les ports maritimes, l’accent est mis de plus en plus sur la réduction des émissions des bateaux et des navires.

Cependant, des organisations telles que l’Organisation maritime internationale (OMI) ont mis en place de nombreuses réglementations et objectifs pour réduire et réduire les émissions. Ces cas, à leur tour, stimulent la demande de navires et de bateaux électriques au cours de la période de prévision. Par exemple, la stratégie de promotion Green Ship-K 2030, un élément central de la Corée du Sud, prévoit d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ciblant spécifiquement l’avancement et l’utilisation plus large de la technologie des navires à faible émission de carbone, y compris les piles à hydrogène et les systèmes de propulsion. .

Contraintes : peu de caractéristiques des bateaux et navires électriques pour ralentir la croissance du marché

Anxiété d’autonomie limitée, coût d’achat élevé, manque d’installations de recharge appropriées sont quelques-unes des rares caractéristiques des bateaux et navires électriques qui freinent la croissance du marché. De plus, les menaces d’élimination inappropriée des batteries car les propriétaires de navires et de bateaux doivent optimiser le processus de recharge tout en s’assurant que les batteries sont alimentées uniquement par de l’énergie verte et pour le recyclage, car les batteries sont généralement retirées une fois qu’elles atteignent 80 % de leur capacité initiale, puis retournées pour utiliser à terre ou pour la ferraille pour ralentir l’adoption du système de propulsion électrique.

Avec la part dominante des systèmes de propulsion alternatifs et l’efficacité globale élevée des bateaux et navires à essence par rapport à l’électricité, associée au rappel des batteries qui devrait freiner la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2019, Torqeedo a détecté un défaut sur certaines de ses batteries et a rappelé les batteries lithium-ion utilisées dans deux moteurs hors-bord Torqeedo Travel et Ultralight utilisés pour propulser des bateaux de plaisance ou de sport.

Étendue du marché mondial des bateaux et navires électriques

L’étude classe le marché des bateaux et navires électriques en fonction de la propulsion, de la batterie, du transport, de la puissance, de l’autonomie, du tonnage, du mode de fonctionnement et de la région .

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/electric-boat-and-ship-market?opt=2950

Par type de propulsion Perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Hybride

Électrique pur

Par type de batterie Outlook ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Plomb-acide

Lithium-ion

Piles à base de nickel

Par type de transport Perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Passager

Cargaison

Par Power Outlook ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

<75KW

75-150KW

151-745KW

746-7,560KW

>7,560KW

Par gamme de perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

<50Km

50-100Km

101-1000Km

>1 000 km

Par perspectives de tonnage ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

<500DWT

500-5,000DWT

5,001-15,000DWT

>15,000DWT

Par mode de fonctionnement Perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Habité

Télécommandé

Autonome

Perspectives par région ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment hybride devrait représenter la plus grande part de marché

Le marché mondial des bateaux et navires électriques est divisé en hybride et électrique pur en fonction du type de propulsion . En 2021, le segment hybride représentait la plus grande part de marché de 78,7 % sur le marché mondial des bateaux et navires électriques . Des avantages, tels que le stockage d’énergie, une autonomie plus longue, une efficacité énergétique accrue et la réduction conséquente des coûts d’exploitation, stimulent la croissance du segment. Des réglementations strictes sur le secteur du transport maritime, associées à la production de batteries plus légères et plus puissantes, devraient encourager l’industrie du transport maritime à développer ces produits.

En outre, les utilisateurs actuels de bateaux et de navires convertissent leur flotte en navires hybrides (pour faire fonctionner une combinaison de moteurs à batterie et diesel). En avril 2019, dans le cadre du projet HybridShip, ABB et SINTEF collaboraient avec Fiskerstrand, un chantier naval norvégien, pour convertir un ferry existant afin qu’il soit équipé de piles à combustible. De plus, Electric Boats of New Zealand est l’une des nombreuses entreprises qui propose des solutions de conversion pour les propriétaires de bateaux à moteur diesel existants. La société propose également des voiliers purement électriques et hybrides, utilisant l’énergie solaire pour recharger la batterie.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/electric-boat-and-ship-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des bateaux et navires électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 13,4 % sur le marché mondial des bateaux et navires électriques au cours de la période de prévision . Dans la région Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part de marché de 40,4 %, tandis que l’Inde est le pays à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 14,0 % au cours de la période projetée. La Chine est un nom renommé en matière de navigation de plaisance et le pays organise également diverses expositions internationales de bateaux. La Chine organisera sa 26e exposition internationale de bateaux et d’équipements techniques (CIBS) en Chine (Shanghai) en 2022. Cet événement est l’un des plus anciens événements de yachts en Asie. L’exposition accueille des visiteurs de différentes parties du monde et comprend divers événements couvrant les bateaux, les accessoires, les services nautiques, les équipements et les sports nautiques, etc.

L’Inde est très célèbre pour les visites et le tourisme, et la plupart des gens en Inde ne visitent les lieux de navigation que pour les vacances. Cependant, la tendance des bateaux électriques n’est pas si élevée par rapport aux autres pays en développement. L’Inde a lancé son premier ferry électrique en 2017 au Kerala pour être utilisé comme service passagers payant. La demande de bateaux électriques augmente progressivement et devrait afficher une croissance significative du marché indien des bateaux et navires électriques au cours de la période de prévision.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/electric-boat-and-ship-market

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Vision Marine Technologies Inc., Grove Boats SA, Ruban Bleu, ElectraCraft Boats, Greenline Yachts, Domani Yachts, Ganz Boats GmbH, Quadrofoil, Duffy Electric Boats, Groupe Beneteau, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd , et ABB . font partie des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des bateaux et navires électriques