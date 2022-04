La RFID dans la taille du marché des soins de santé d’ici 2027 | Segmentation de l’industrie par type, actualités clés et profils des meilleures entreprises

Le rapport sur le marché mondial de la RFID dans les soins de santé présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2027. Le rapport étudie les données historiques du marché de la RFID dans les soins de santé et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie RFID dans les soins de santé sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché de la RFID dans les soins de santé.

La pénétration croissante de la RFID dans différents secteurs et le développement de l’IoT stimulent la demande du marché. RFID dans la taille du marché des soins de santé – 3,69 milliards USD en 2019, RFID dans la croissance du marché des soins de santé – TCAC de 15,0%, RFID dans les tendances du marché des soins de santé – Forte demande pour la sécurité des patients.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel de la RFID dans les soins de santé, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché de la RFID dans les soins de santé évaluées aux niveaux régional et mondial

Terrain compétitif :

Le marché de la RFID dans les soins de santé est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché.

Les principaux participants incluent Logi-Tag Systems, Cardinal Health, LLC, Terso Solutions, Hurst Green Plastics Ltd, CenTrak, Tagsys, Zebra Technologies Corporation, Impinj, Inc., MetraTec GmbH et Palex Medical SA, entre autres.

L’utilisation accrue d’étiquettes devrait stimuler le marché au cours de la période projetée pour la surveillance de diverses propriétés, patients, personnel, produits pharmaceutiques et sang pris en charge. Le segment détenait une part de marché de 62,2% en 2019.

En raison du besoin croissant d’identifier les produits pharmaceutiques contrefaits et de la demande de gestion des stocks, le segment des applications de surveillance pharmaceutique est le leader dans l’adoption de la technologie RFID. Le segment devrait croître avec un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision.

En raison du nombre croissant d’hôpitaux et de la présence de lois sur la sécurité des patients, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial. Les États-Unis sont le plus grand marché de la région, ce qui contribue à rendre cette technologie plus populaire dans le domaine de la santé. La croissance régionale est tirée par une forte sensibilisation aux avantages de l’intégration de la RFID ainsi qu’une préoccupation croissante concernant le risque d’erreurs de médication.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS. Canada

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI La France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

MA Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la RFID dans les soins de santé en fonction du produit, de l’application et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027)

Systèmes et logiciels

Mots clés

Perspectives de l’application (Revenu : milliards USD ; 2017-2027)

Suivi des actifs

Suivi des patients

Suivi pharmaceutique

Suivi du sang

Autres

Présentation du rapport sur le marché de la RFID dans les soins de santé :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que les ventes, les revenus, la part de marché et la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, des contraintes et des limites de l’industrie de la RFID dans les soins de santé

Élucider le paysage concurrentiel du marché mondial de la RFID dans les soins de santé :

Le rapport sur le marché mondial de la RFID dans les soins de santé offre des informations viables sur le spectre concurrentiel de la sphère commerciale de la RFID dans les soins de santé.

Le rapport présente systématiquement les informations sur la société de chaque acteur du marché.

Il identifie la part estimée de l’industrie, les installations de production, les perspectives de développement et les zones géographiques desservies par chaque acteur du marché.

L’étude présente les vastes portefeuilles de produits des principaux concurrents du marché.

Il offre des données et des informations critiques sur le champ d’application du produit et le paysage de l’utilisateur final.

L’étude fournit des informations importantes sur les modèles de tarification des produits proposés par ces sociétés. De plus, il détermine les profits et les pertes bruts qu’ils ont subis tout au long de leurs mandats sur le marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché RFID dans les soins de santé? Quelle est la valorisation marchande anticipée de la RFID dans l’industrie de la santé d’ici 2027 ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché RFID dans les soins de santé?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie RFID dans les soins de santé au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

