La recherche sur le marché des soins aux personnes âgées augmente de façon exponentielle au taux de 7,0 % au cours de la période 2029.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 357 746,52 millions d’ici 2029.

Dynamique du marché mondial des soins aux personnes âgées

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux soins aux personnes âgées

La prise de conscience croissante des services de soins à domicile, des services de soins aux adultes et autres parmi les personnes du monde entier augmentera la demande pour le marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, le besoin de soins aux personnes âgées augmente et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées alimentera la croissance du marché .

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Principaux acteurs clés du marché des soins aux personnes âgées :

· À droite à la maison, LLC

Royal Philips SA

· Soins à domicile BAYADA

· Groupe Econ Santé

· À la place de la maison, Inc.

· ORPEA GROUPE

· St Luke’s Eldercare Ltd.

· Groupe de soins au bois de rose

· Medtronic

· Soins de santé intérimaires Inc

· United Medicare Pte Ltd.

· Santé de la Trinité

· Centres de vie d’exception

· Amédisys

· Services d’aide à la vie, Inc.

· ElderCareCanada

· Groupe LHC, Inc.

· Encompass Health Corporation

Étendre _

· Prolifique

· FC Compassus LLC

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des soins aux personnes âgées

Le paysage concurrentiel du marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des soins aux personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application. Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des soins aux personnes âgées sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, reste du Sud Amérique, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation rapide de la population âgée qui augmente finalement la demande de produits et services de soins aux personnes âgées.

