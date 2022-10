Le rapport mondial sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) devrait croître de 38,90 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2029

Le marché mondial de l’ huile de cannabidiol (CBD) devrait connaître un TCAC de 38,90 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 9,86 milliards de dollars en 2021, grimperait à 136,64 milliards de dollars d’ici 2029. « À base de chanvre » domine le segment type du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) en raison de l’acceptation croissante du cannabidiol raffiné ( CBD) et diverses applications médicales.

Définition du marché

Le cannabidiol (CBD) est utilisé dans un large éventail d’applications en raison de ses propriétés bénéfiques médicalement prouvées. Le cannabidiol (CBD) est le deuxième ingrédient actif le plus répandu dans la marijuana. Le cannabidiol est un phytocannabinoïde qui peut être utilisé dans une large gamme de produits de soins personnels et cosmétiques en tant qu’ingrédient actif.

Principaux acteurs clés du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) :

KANIBI

GORILLE VERT

Spruce Natural Labs LLC.

Vert Jardin Or

RÉCUPÉRATION

Qanoid BV

Joie Biologique

Botaniques de chanvre pur

CBDistillerie

Evopure Ltd.

PharmaChanvre

Essence pure

MH Medical Hemp GmbH

HEX

Emblème CANNABIS

Aurora Cannabis Inc.

Diamant CBD

Elixinol Wellness Limited

NuLeaf Naturals, LLC

Aphira Inc.

CBD Ultra Limité

ConnOils LLC

ENDOCA

L’alternative originale

Dynamique du marché du pétrole cannabidiol (CBD)

Conducteurs

La croissance et l’expansion ont influencé la croissance du marché

La croissance et l’expansion de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques ont favorisé la croissance directe et indirecte de ce marché. Cela est dû au fait que le cannabidiol est efficace dans le traitement de la peau en cas de gonflement, de douleur et de rougeur due à des éruptions cutanées existantes ou d’irritation due à des affections cutanées telles que l’eczéma et le psoriasis.

Sensibilisation croissante pour orienter la demande et l’offre du marché

Une prise de conscience accrue des avantages du cannabidiol et de ses propriétés médicinales induit une demande et une application accrues par les petites et moyennes entreprises. En outre, la forte adoption de l’huile de chanvre dans les industries pharmaceutiques, car elle réduit la douleur corporelle, est un signe positif. Cela renforce à son tour la croissance du marché.

Montée en puissance des opérations de recherche et développement

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral concernant les compétences en recherche et développement renforce également la croissance du marché. Les opérations de recherche et de développement orientées vers le développement durable assureront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, améliorant ainsi la valeur marchande.

Opportunités

Hausse des avancées technologiques

Les avancées technologiques croissantes relatives à la technologie de fabrication induisent davantage la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’avancées technologiques visant à minimiser les coûts de production et le gaspillage, associé à la croissance de l’industrialisation, a accru l’utilisation de matériaux à base de chanvre pour de nombreuses applications, garantissant ainsi un avenir radieux au marché.

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, le revenu disponible élevé, l’urbanisation rapide, l’évolution des modes de vie et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de De 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le développement et la commercialisation en cours des produits, la croissance des politiques favorables du gouvernement à l’application de produits liés au cannabis, en particulier dans les économies en développement, et l’augmentation des dépenses par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché dans l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

Des prix fluctuants

Les fluctuations ou la volatilité des prix des matières premières et des équipements de machines constituent une menace majeure pour la croissance du marché. De plus, la disponibilité inégale des matières premières à un endroit particulier nuit à la croissance du marché. L’augmentation de la concurrence et de l’offre, la demande croissante et le développement de produits de faible qualité en raison d’un équipement de fabrication inadéquat feront encore dérailler le taux de croissance du marché.

Normes, standards et réglementations

L’imposition de réglementations strictes par le gouvernement sur un large éventail d’applications industrielles relatives aux activités industrielles ralentira davantage le taux de croissance du marché. Le manque de normes de normalisation, le manque d’informations dans les économies arriérées sur les avantages et les coûts élevés des produits à base de cannabis et la modification du spectre de l’offre et de la demande en raison du renforcement de la réglementation dans la région Asie-Pacifique aggraveront encore la situation du marché.

Ce rapport sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

Le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la catégorie de produit, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

THC dominant

CBD dominant

À base de marijuana

À base de chanvre

Sur la base du type, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana et à base de chanvre.

Type de produit

Original

Mélangé

Sur la base du type de produit, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en original et en mélange.

Catégorie de produit

Non aromatisé

Parfumé

Sur la base de la catégorie de produits, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en non aromatisé et aromatisé.

Application

Aliments et boissons

Soins personnels/Cosmétiques

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques

Application industrielle

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et applications industrielles.

Canal de distribution

Direct

Indirect

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en direct et indirect.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Huile de cannabidiol (CBD)

Le paysage concurrentiel du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD).

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

