La réalité virtuelle sur le marché médical en croissance rapide avec la dernière tendance et la portée future avec les 10 principaux acteurs clés

La réalité virtuelle (VR) mondiale dans la taille du marché médical devrait atteindre 3 975,0 millions USD avec un TCAC de 31,1 % en 2028, selon la dernière analyse par Emergen Research. La réalité virtuelle (VR) mondiale dans la croissance des revenus du marché médical peut être attribuée à l’utilisation croissante de la VR dans le traitement et les thérapies de patients souffrant de diverses conditions. Les systèmes de réalité virtuelle sont déployés par des professionnels de la santé pour fournir des services plus efficaces et efficients aux patients de manière plus personnalisée.

La réalité virtuelle à des fins médicales aide les professionnels de la santé à acquérir des connaissances et des informations sur la médecine préventive et les effets secondaires potentiels, y compris les niveaux de consommation d’alcool, l’arrêt du tabagisme et l’impact d’une alimentation saine et de l’exercice sur la santé humaine. Ces apprentissages sont nécessaires pour permettre aux prestataires de ressentir les effets sur les patients qui arrêtent de fumer. La réalité virtuelle est essentielle pour les professionnels de la santé pour apprendre et mieux éduquer leurs patients sur les avantages de la médecine préventive.

Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial de la réalité virtuelle sur le marché médical. L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi ce particulier mécanisme de fonctionnement du domaine métier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19.

Réalité virtuelle sur le marché médical : paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la réalité virtuelle sur le médical sont décrits en détail dans le rapport et leurs stratégies, collaborations et innovations de produits. L’analyse des acteurs clés et de leurs stratégies pour renforcer leur présence sur le marché permet de mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché de la réalité virtuelle sur le marché médical.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Microsoft Corporation,

Koninklijke Philips NV,

Firsthand

Technology Inc.,

Orca Health Inc., General Electric,

Alphabet Inc.,

AppliedVR Inc.,

SyncThink Inc.,

Osso VR Inc.

et EchoPixel Inc.

Le rapport sur le marché de la réalité virtuelle dans le domaine médical examine de plus près la part de marché mondiale de la réalité virtuelle dans le domaine médical, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché de la réalité virtuelle sur le marché médical au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur le marché de la réalité virtuelle sur le marché médical.

Quelques faits saillants du rapport :

En août 2021, Curebase a annoncé la signature d’un contrat d’un an avec AppliedVR pour permettre à cette dernière de déployer sa plateforme Curebase pour réaliser cinq essais cliniques évaluant l’efficacité de la thérapie VR pour le traitement de la douleur chronique .

Parmi les segments technologiques, les revenus du segment de la technologie de suivi des gestes devraient enregistrer un taux de croissance plus rapide au cours de la période de prévision. Les interfaces contrôlées par les gestes sont considérées comme d’immenses avantages en raison de leur capacité à être déployées dans des situations difficiles, par exemple, dans des situations où un professionnel de la santé est incapable d’atteindre ou de toucher un écran mais nécessite toujours une interaction avec l’appareil. Grâce à la technologie gestuelle, les prestataires de soins de santé pouvaient facilement accéder à l’IRM d’un patient, même prendre quelques notes en écrivant dans les airs. La reconnaissance des gestes peut réduire le risque d’IAS (infections associées aux soins de santé) en fournissant une interface sans contact pour récupérer les informations sur le patient au moment des procédures.

La réalité virtuelle sur le marché médical en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020, attribuée à l’adoption rapide de technologies de pointe, à l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé, à l’accent croissant mis sur la sensibilisation aux maladies et à l’augmentation des dépenses de santé.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la réalité virtuelle (VR) sur le marché médical en fonction des composants, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Millions ; 2018-2028)

Matériel

Logiciel

Services

Perspectives technologiques (Revenus, Millions USD ; 2018-2028)

Technologie Head-Mounted Technologie de

suivi des gestes

Projecteur et murs d’affichage Technologie

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, Millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

Recherche Instituts

Autres

Développements régionaux :

Le rapport de recherche sur la réalité virtuelle dans le marché médical comprend des observations et une étude préliminaire sur les concurrents potentiels, ainsi qu’une analyse approfondie des fournisseurs de la concurrence. Le rapport comprend également une évaluation de l’environnement commercial régional, une analyse des cinq forces de Porter, la dynamique et les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les producteurs et les réseaux de distribution. L’objectif principal de cette étude est d’examiner comment divers facteurs industriels peuvent affecter le marché à l’avenir.

La bifurcation régionale de la réalité virtuelle sur le marché médical comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport :

Quel sera le rythme de développement de la réalité virtuelle sur le marché médical ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la réalité virtuelle sur le marché médical ?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quels sont les ouvertures, les dangers et les contours du marché ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de Réalité virtuelle sur le marché médical ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de réalité virtuelle sur le marché médical ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la réalité virtuelle dans le domaine médical auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des détecteurs infrarouges?

Quels sont les transactions, les revenus et les examens de valeur par types et utilisations du marché?

