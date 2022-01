La réalité virtuelle et la réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail connaîtront une croissance exceptionnelle au cours de la période 2021-2028. Les principaux acteurs clés sont Epson America, Inc., Google LLC, Infosys Ltd., Intel Corporation, Marxent, Microsoft Corporation

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail en Amérique du Nord devraient passer de 1592,95 millions de dollars US en 2021 à 7044,12 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 23,7% de 2021 à 2028.

L’étude « Réalité virtuelle et réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail » de « The Business Market Insights » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage et les tendances concurrentiels favorables prévalant au fil des années.

Les technologies de réalité mixte telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle offrent beaucoup de promesses aux entreprises pour offrir aux clients de nouvelles façons d’interagir avec leurs marques, que ce soit en les emmenant dans un autre monde ou en enrichissant celui dans lequel ils se trouvent actuellement. En raison des développements de la technologie mobile, la réalité augmentée a gagné en popularité ces dernières années, permettant aux clients de visualiser et de tester des choses avant de les acheter. Diverses enseignes de distribution investissent ainsi dans les technologies. Ainsi, l’augmentation des investissements des entreprises de vente au détail en Amérique du Nord dans les technologies AR et VR devrait alimenter la croissance de l’AR et de la VR sur le marché de la vente au détail au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs nord-américains de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail :

• Epson Amérique, Inc.

• Google LLC

• Infosys Ltd.

• Société intel

• Marxent

• Microsoft Corporation

• PTC Inc.

• Qualcomm Technologies, Inc.

• Samsung Electronics Co., Ltd

Réalité virtuelle et réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail – L’analyse régionale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits / services. Le rapport donne un aperçu du marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le commerce de détail en Amérique du Nord avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit une recherche qualifiée sur le marché pour évaluer les acteurs clés en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur le marché de la vente au détail en Amérique du Nord.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Réalité virtuelle et réalité augmentée en Amérique du Nord dans la segmentation du marché de détail

Réalité virtuelle et réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail – par type

RA

RV

Réalité virtuelle et réalité augmentée en Amérique du Nord sur le marché de la vente au détail – par application

 Vente en ligne

 Vente au détail hors ligne

