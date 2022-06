la pompe à insuline : tendances de l’industrie, taille, analyse des parts 2022-2028

« Part de marché mondiale de la pompe à insuline , taille, rapport sur l’industrie » avec des informations détaillées sur les facteurs de croissance et les stratégies. L’étude segmente les régions clés qui comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’ Asie- Pacifique avec une répartition au niveau des pays et fournit des informations intersegmentées liées au volume et à la valeur par chaque pays. Le rapport propose une évaluation complète du marché Pompe à insuline. Pour ce faire, il utilise des informations qualitatives approfondies sur la pompe à insuline, des données historiques sur la pompe à insuline et des projections vérifiables de la pompe à insuline sur la taille du marché. Les projections de la pompe à insuline présentées dans le rapport ont été dérivées à l’aide de méthodologies de recherche et d’hypothèses éprouvées

Marché de la pompe à insuline : Une grande population de patients diabétiques, une population vieillissante en augmentation, la nature chronique de la maladie sont les principaux moteurs du marché mondial de la pompe à insuline. Le marché de la pompe à insuline valait environ 4691,34 millions USD en 2017 et on estime qu’il atteindra environ 8740,87 millions USD d’ici la fin de 2024 avec un TCAC important d’environ 9,25%.

Analyse de segmentation :

Par type de produit

Pompe à insuline traditionnelle

Pompe à insuline jetable

Pompes intelligentes

Les autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Soins à domicile

Laboratoires

Détaillant

Pharmacie en ligne

Individuel ( automédication )

Cliniques

Les autres

Accédez à une copie gratuite de notre dernier exemple de rapport @ https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=289&RequestType=Sample?Android_Guru

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués dans le marché sont :

Les rapports sur le marché mondial des pompes à insuline couvrent des acteurs de premier plan tels que Sanofi , Abbott Laboratories, Becton, F. Hoffmann-La Roche AG, Medtronic Inc., Dickinson and Company, Insulet Corporation, Tandem Diabetes Care, Animas Corporation (filiale de Johnson & Johnson Services) , Micro Port, Valeritas , Cellnovo Ltd, Nipro Diagnostic, SOOIL Developments Co., Jiangsu Delve Co., Ltd, Asante, Braun Melsungen AG, Omron, Ypsomed , MicroPort Scientific Corporation, Spring Health Solutions et Debiotech .

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

Le rapport sur le marché des pompes à insuline est également disponible pour toutes les régions et tous les pays spécifiques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

(États-Unis, Canada) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe)

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC)

(Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC) Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste de la MEA)

L’Amérique du Nord est le plus grand marché pour la pompe à insuline en raison des progrès technologiques croissants dans le secteur de la santé et de la population diabétique croissante. En 2013, le nombre d’enfants (0-15 ans) atteints de diabète de type 1 était de 108 500 avec 16 nouveaux cas diagnostiqués pour 100 000 enfants. De plus, il y avait 36 750 500 personnes atteintes de diabète (principalement de diabète de type 2) chez les adultes (20-79 ans), et 44 280 700 personnes supplémentaires avaient une tolérance au glucose altérée. La prévalence du diabète ajustée selon l’âge chez les adultes était de 9,7 % ; le deuxième plus élevé parmi les sept Régions de la Fédération Internationale du Diabète. Cette estimation devrait atteindre 9,9% d’ici 2035. Alors que l’Europe est la prochaine région lucrative pour le marché des pompes à insuline. L’ Asie observera la croissance la plus rapide au cours de la période estimée. La croissance du marché asiatique est reconnue pour faire exploser la population et augmenter la population gériatrique et diabétique.

Table des matières:

Chapitre 1- Méthodologie du rapport

1.1. Processus de recherche

1.2. Recherche primaire

1.3. Recherche secondaire

1.4. Estimations de la taille du marché

1.5. Triangulation des données

1.6. Modèle de prévision

1.7. USP du rapport

1.8. Description du rapport

Chapitre 2 – Aperçu du marché mondial des pompes à insuline

2.1. Présentation du marché

2.2. Résumé

2.3. Classification du marché mondial des pompes à insuline

2.4. Facteurs de marché

2.5. Contraintes du marché

2.6. Opportunité de marché

2.7. Marché de la pompe à insuline : Tendances

2.8. Analyse des cinq forces de Porter

2.9. Analyse de l’attractivité du marché

A continué@……..

Obtenez un rapport complet : https://industrystatsreport.com/Request/Sample?ResearchPostId=289&RequestType=Sample?Android_Guru

À propos de nous:

Nous publions des rapports d’études de marché et des informations commerciales produits par des analystes industriels hautement qualifiés et expérimentés. Nos rapports de recherche sont disponibles dans un large éventail de secteurs verticaux, notamment l’aviation, l’alimentation et les boissons, la santé, les TIC, la construction, les produits chimiques et bien plus encore. Le rapport Brand Essence Market Research conviendra le mieux aux cadres supérieurs, aux responsables du développement commercial, aux responsables marketing, aux consultants, aux PDG, aux CIO, aux COO et aux directeurs, aux gouvernements, aux agences, aux organisations et aux doctorants. Étudiants.

Contactez -nous :

Courriel : vishal@brandessenceresearch.com

Courriel : Sales@brandessenceresearch.com

Ventes aux entreprises : +44-2038074155

Bureau Asie : +917447409162

Site Internet: https://brandessenceresearch.com

Rapports sur les tendances :