La plus forte augmentation du marché des systèmes de contrôle du trafic adaptatifs en Europe au cours de la période 2020-2027 | Par les principaux acteurs clés Aldridge Traffic Controllers Pty Limited, Cubic Corporation, Digicon, Efkon

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché du système de contrôle du trafic adaptatif en Europe», l’analyse de la croissance du marché du système de contrôle du trafic adaptatif en Europe et la projection d’ici 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des plus grandes entreprises du système de contrôle du trafic adaptatif en Europe industrie. Avec les études de marché classées Europe Adaptive Traffic Control System basées sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit le portefeuille des principaux acteurs ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Le système de contrôle du trafic adaptatif est une solution conçue et développée pour gérer les problèmes de trafic croissants auxquels sont confrontées les villes métropolitaines. Le système de contrôle du trafic adaptatif analyse le flux de trafic en temps réel et ajuste en conséquence les horaires fractionnés des feux de circulation pour optimiser le flux du trafic afin de réduire et d’éviter les embouteillages sur la route. Le système de contrôle du trafic adaptatif est une combinaison de composants matériels et logiciels qui permet aux opérateurs de collecter des données concernant le flux de trafic à chaque intersection de la ville afin de minimiser les retards et les arrêts. Le système améliore considérablement le temps de trajet en déplaçant progressivement le trafic à travers les feux verts pour créer un flux de trafic plus fluide.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché européen des systèmes de contrôle du trafic adaptatifs | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01651

Meilleur profil d’entreprise de ce profil :

• Aldridge Traffic Controllers Pty Limited

• Société cubique

• Digicon

• Efkon

• Efftronics Systems pvt. Ltd.

• Johnson Controls International Plc

• Kapsch Trafficcom SA

• Onnyx Electronisys Pvt. Ltd.

• Trafiksol Ses Technologies Pvt. Ltd.

• Swarco SA

Marché du système de contrôle du trafic adaptatif – par composant

• Matériel

• Logiciel

• Prestations de service

Marché du système de contrôle du trafic adaptatif – par type

• OPAC

• SCOOT

• RHODES

• SCATS

Marché du système de contrôle du trafic adaptatif – par application

• Autoroutes

• Urbain (Villes)

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01651

Personnalisation du rapport :

Ce rapport peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client. Veuillez vous connecter avec notre équipe de vente (sales@businessmarketinsights.com), qui veillera à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins. Vous pouvez également contacter nos dirigeants au Royaume-Uni : +442081254005 pour partager vos besoins de recherche.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/