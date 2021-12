La pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière devrait prévoir une croissance considérable par rapport aux prévisions

Analyse de Marché et Perspectives: Pasteurisation Non Thermique Mondiale sur le Marché de l’Industrie Laitière

La pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC d’environ 19,20% pour la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance du secteur des plats cuisinés accentue la croissance de la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière.

Le procédé non thermique est largement utilisé dans l’industrie des aliments et des boissons car il réduit le temps de transformation des aliments sans affecter leur valeur nutritive. Les technologies de pasteurisation non thermique ont diverses applications telles que la sécurité et la conservation des aliments grâce à diverses procédures, y compris la décontamination et la stérilisation et leur action sur les cellules du microorganisme. La pasteurisation non thermique est également connue sous le nom de pasteurisation à froid et est utilisée comme substitut à la technologie de transformation des aliments qui implique des processus hautement durables et bien organisés pour convertir les aliments crus en produits adaptés à la consommation humaine.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Pasteurisation Non Thermique dans l’industrie laitière

La pasteurisation non thermique dans le paysage concurrentiel du marché de l’industrie laitière fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière sont Alantra, JBT, thyssenkrupp AG, KOBE STEEL, LTD., Robert Bosch GmbH, Groupe CHIC, ELEA, Pulsemaster, Nordion (Canada) Inc., Multivac Sepp Haggenmuller Se & Co. Kg, Stansted Fluid Power Products Ltd, Symbios Technologies, Dukane Corp., Gray*Star, Universal Pure, Société américaine de pasteurisation, Advanced Microwave Technologies, Hormel Foods Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Pasteurisation non thermique mondiale sur le marché de l’industrie laitière : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

