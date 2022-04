La part de marché des modificateurs d’impact sera témoin d’énormes revenus et d’une accélération des revenus de croissance d’ici 2028

La du marché mondial des modificateurs d’impact devrait atteindre 5 887,5 millions USD à un TCAC stable de 5,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché mondial des modificateurs d’impact peut être attribuée à la demande croissante de plastiques techniques tels que les polycarbonates de l’industrie automobile. Les plastiques techniques permettent de réduire le poids des pièces automobiles et offrent une plus grande liberté de conception que les métaux. Les modificateurs d’impact sont utilisés pour améliorer les performances d’impact des plastiques techniques en conférant une ténacité, une durabilité et des températures de déformation thermique améliorées.

La demande croissante de PVC dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’emballage, les biens de consommation, le bâtiment et la construction et l’automobile est un facteur important de croissance du marché des modificateurs d’impact. L’application du PVS pur est limitée dans diverses industries en raison de sa faible résistance aux chocs ; il est donc essentiel d’utiliser des modificateurs d’impact pour augmenter les propriétés de ténacité, de durabilité et de résistance aux intempéries du PVC. Les modificateurs d’impact (tels que les modificateurs d’impact MBS) trouvent généralement une application dans le traitement de produits en PVC rigide pour produire des produits tels que des feuilles, des tuyaux, des films d’emballage alimentaire, des blisters pharmaceutiques et des bouteilles.

Le rapport sur le marché mondial des modificateurs d'impact fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes. , réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements.

Informations précieuses sur le marché :

Le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des modificateurs d’impact.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des modificateurs d’impact est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Modificateurs d’impact. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Les principaux acteurs du marché sont Arkema SA, Formosa Plastics Corporation, Wacker Chemie AG, Dow Inc., LG Chem Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Lanxess AG, Mitsui Chemicals , Kaneka Corporation et Shandong Novista Chemicals Co. Ltd.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, Sukano, qui est une société produisant des additifs et des mélanges maîtres, a annoncé l’introduction d’un modificateur d’impact transparent innovant pour la résine PET. La résine PET produite à l’aide du nouveau modificateur d’impact peut être utilisée comme substitut aux copolyesters spéciaux utilisés dans les barquettes d’emballage.

Parmi les segments de types de produits, le segment acrylique a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. Les modificateurs d’impact acryliques augmentent la résistance aux chocs d’un produit en plastique, tout en améliorant la brillance et la résistance aux intempéries de la surface du produit. Les modificateurs d’impact acryliques sont particulièrement idéaux pour les produits d’extérieur et sont largement utilisés dans les feuilles, tuyaux, panneaux et raccords de tuyauterie en PVC.

Une application majeure des modificateurs d’impact est d’augmenter la résistance aux chocs des polyamides, ainsi que la fluidité. Les produits en plastique fabriqués à partir de polyamides sont utilisés dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, les biens de consommation, l’emballage, l’électronique et l’électricité, ainsi que le bâtiment et la construction.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des modificateurs d’impact en fonction du type de produit, de l’application, du secteur vertical et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Millions ; 2018-2028)

Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)

Acrylonitrile Styrène Acrylate (ASA)

Acrylique

Méthacrylate de méthyle Butadiène Styrène (MBS)

Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

Polyéthylène chloré (CPE)

Fibre de verre

Autres

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2018 –2028)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyamide

Polyesters

Plastiques techniques

Autres

Industrie Perspectives verticales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Emballage

Biens de consommation

Bâtiment et construction

Automobile

Pharmaceutique

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Milieu Est et Afrique Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des modificateurs d’impact

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, portée des pays, informations sur les applications et informations sur les produits

