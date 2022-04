La part de marché des isolats de protéines de lait devrait atteindre un taux de croissance rapide de 5,3 % d’ici 2027

Le marché mondial des isolats de protéines de lait devrait atteindre 2,92 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’isolat de protéines de lait est la substance obtenue par l’élimination partielle des constituants non protéiques du lait écrémé de telle manière que le produit sec fini contienne 90 % ou plus de protéines en poids. Il peut être produit par ultrafiltration ou dialyse, ou tout autre procédé par lequel le lactose est éliminé par une procédure sûre et appropriée.

L’isolat de protéines de lait est disponible sous forme de poudre qui peut être ajoutée aux barres emballées pour les garder humides, rehausser la saveur, augmenter leur teneur en protéines, améliorer la texture et prolonger la durée de conservation. Les fabricants l’ajoutent aux produits laitiers pour améliorer leur profil nutritionnel. Il est également vendu seul pour être utilisé comme complément pour les personnes qui ne consomment pas suffisamment de protéines dans leur alimentation ou qui choisissent de compléter après l’entraînement. Il peut également être mélangé à des céréales, des smoothies ou des casseroles pour augmenter la teneur en protéines.

Les consommateurs du monde entier sont de plus en plus conscients de leur santé et de leur forme physique en raison du taux élevé d’obésité et de malnutrition et de la détérioration du système immunitaire du corps humain. Cependant, les instabilités liées au coût du lait peuvent limiter l’expansion des isolats de protéines de lait dans la période à venir.

Le marché de la région européenne a pris la tête des principaux exportateurs. L’augmentation des exportations de l’UE en 2016 découlait d’une augmentation de la production de lait et d’une croissance limitée de la consommation au sein de son marché intérieur, mis à part la baisse du taux de change euro/USD. Parmi les pays européens, le Bélarus devrait enregistrer une forte croissance des exportations, en raison de l’augmentation de ses échanges avec la Fédération de Russie au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de copie du rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2747

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les isolats de protéines de lait constituent une base de produits diététiques. Le lait en poudre sans matières grasses à haute température est réputé pour conférer une capacité d’absorption d’eau aux produits de boulangerie tels que le pain. Les ingrédients laitiers contenant du lactose sont responsables de la croûte brune souhaitable dans le pain et d’autres produits de boulangerie.

L’isolat de protéines de lait (MPI) est applicable dans de nombreux domaines, tels que les applications de fromage et de produits nutritionnels, les crèmes glacées, les yaourts et les produits non laitiers, entre autres. Avec la croissance de l’économie, les industries d’application en aval auront besoin de plus d’isolat de protéines de lait.

Au cours de la diafiltration, de l’eau est ajoutée à différentes étapes dans l’usine de membranes, diluant le rétentat concentré, réduisant la viscosité, améliorant le flux de perméat, modifiant la dynamique d’encrassement et permettant la transmission des composants perméables résiduels. L’étendue de la diafiltration, qui en elle-même est régie par une multitude de facteurs liés au produit et à l’équipement, détermine le rapport final des protéines par rapport aux autres solides de poids moléculaire inférieur.

Les canaux en ligne connaissent une augmentation de la demande en raison de la croissance des portails de commerce électronique en tant que principal moyen de vente auprès des consommateurs. Il offre également l’avantage supplémentaire de services à valeur ajoutée et d’avantages de paiement à la livraison (COD) et de coupons.

Principaux participants Nutricost, Biochem, American Dairy Products Institute, Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, EI du Pont de Nemours and Company, Purayati, CP Kelco, Muscle Milk, Genius Nutrition et Fonterra Co-operative Group, entre autres.

Demande de personnalisation : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2747

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des isolats de protéines de lait en fonction de la méthode de filtration, de l’application, du canal de distribution et de la région :

Perspectives de la méthode de filtration (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Ultrafiltration

Diafiltration

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Boulangerie et Confiserie

Les produits laitiers

Médicaments

Nutraceutiques

Autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

En ligne

Hors ligne

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

AEM

Amérique latine Brésil



Obtenez une remise sur le rapport : https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/2747

Parcourir plus de rapports

Marché des désaérateurs alimentaires

Marché des équipements de granulés de collation

Marché des équipements de brasserie

Marché de l’amidon de pois

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news