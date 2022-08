La part de marché de l’impression 3D dentaire augmente rapidement avec les tendances récentes et les perspectives 2021-2028

La du marché mondial de l’impression 3D dentaire devrait atteindre 12,46 milliards USD à un TCAC stable de 26,5 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché mondial de l’impression 3D dentaire peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies dentaires et à la demande croissante pour traiter ces affections. L’impression 3D dentaire permet un traitement plus rapide, une récupération rapide et d’excellents résultats, car les pièces dentaires et les dents imprimées en 3D peuvent être produites et conçues avec précision pour les besoins spécifiques de chaque patient.

Le rapport contient des données détaillées sur le scénario du marché et la structure financière en raison de la pandémie de coronavirus. Le rapport fournit des données substantielles sur l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché. Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances présentes et futures et des facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché dans un scénario post-pandémique.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche offre des informations clés sur les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché, évaluées à l’aide des analyses des cinq forces et SWOT de Porter. Le rapport comprend la segmentation du marché de l’impression 3D dentaire en fonction du type de produit, du spectre d’applications et des régions clés. L’étude d’investigation estime la taille du marché, la part de marché et la génération de revenus sur la période de prévision. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont : Stratasys Ltd., Dentsply Sirona Inc., EnvisionTEC, 3D Systems Inc., Straumann Group, Formlabs, Roland DG Corporation, Renishaw PLC, Carbon Inc. et DWS Systems SRL.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D dentaire sur la base des composants, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Matériaux

Équipement

des services

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Frittage Laser Sélectif

Photopolymérisation en cuve

Impression PolyJet

Modélisation des dépôts fondus

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Orthodontie

Prosthodontie

implantologie

Perspectives d’utilisation finale de l’

Hôpitaux & Cliniques

Laboratoires

Instituts de recherche

Quelques points saillants du rapport

En mars 2021, Stratasys Ltd. a annoncé l’introduction d’une imprimante 3D innovante pour fournir aux laboratoires dentaires l’efficacité de l’impression 3D, combinée à un modèle réaliste et précis créé à l’aide de la technologie PolyJet.

Le frittage sélectif au laser trouve une application dans la fabrication de modèles d’étude anatomique dentaire, de guides de perçage et de coupe, et pour la conception de prototypes. Les avantages offerts par la technologie de frittage laser sélectif sont la facilité d’autoclavabilité, la fonctionnalité mécanique complète des modèles imprimés et le coût réduit des modèles imprimés en 3D, en cas de production de masse.

L’impression 3D dentaire est largement utilisée dans la production d’implants dentaires et fournit une taille, une forme, une couleur et une position précises des implants pour déterminer une correspondance appropriée avec le contour des dents de chaque patient. Les imprimantes 3D permettent aux laboratoires et aux implantologues d’améliorer le flux de travail des implants dentaires, tout en répondant aux exigences de précision haute fidélité pour de telles applications. Les imprimantes 3D dentaires, outre la manipulation des implants dentaires, impriment également en 3D les guides de perçage nécessaires à la réalisation de certaines procédures dentaires.

Objectifs clés du rapport sur le marché mondial de l’impression 3D dentaire :

Une analyse globale et une estimation prévisionnelle du marché ont été incluses dans ce rapport.

Le rapport offre des informations précieuses sur les principaux moteurs, limites, opportunités et défis auxquels sont confrontés le marché mondial de l’impression 3D dentaire et ses principaux acteurs.

Le rapport met en lumière les principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs plans d’expansion à long terme.

Segmentation du marché de l’impression 3D dentaire par régions clés :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

