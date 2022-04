La part de marché de la gestion intelligente de l’eau augmente rapidement avec les tendances récentes et les perspectives 2021-2027

Le rapport sur le marché mondial de la gestion intelligente de l’eau se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

Taille du marché – 7,34 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 12,6 %, tendances du marché – Demande croissante de compteurs d’eau intelligents

L’augmentation du déploiement des technologies de l’Internet des objets (IoT) pour surveiller l’environnement, les ressources en eau et les infrastructures stimule la croissance du marché de la gestion intelligente de l’eau et de la demande de solutions associées. La disponibilité croissante de capteurs IoT hautes performances et à faible coût contribue à la demande croissante de solutions intelligentes de gestion de l’eau. Les solutions de gestion intelligente de l’eau offrent divers avantages tels que l’amélioration de la conservation de l’eau, l’optimisation de la réparation et du remplacement des infrastructures vieillissantes, l’amélioration de la réponse au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, et l’amélioration de la santé publique, de la qualité de l’eau et de la protection de l’environnement.

Pour en savoir plus sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-water-management-market

Méthodologie de recherche

Triangulation des données et répartition du marché

Hypothèses de recherche Données de recherche comprenant des données primaires et secondaires Les données

primaires incluent la répartition des primaires et des informations clés sur l’industrie

Les données secondaires incluent des données clés provenant de sources secondaires

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que:

Les principaux acteurs du marché sont ABB, IBM, Honeywell Elster, Siemens, Itron, Schneider Electric, SUEZ, Oracle, Landis+Gyr et SENSUS.

ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Points saillants du rapport:

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial de la gestion intelligente de l’eau.

Le rapport marque les développements notables qui ont eu lieu récemment dans l’industrie du marché de la gestion intelligente de l’eau.

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des activités.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macroéconomiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché de la gestion intelligente de l’eau.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @https://www.emergenresearch.com/request-sample/718

Segmentation du marché de la gestion intelligente de l’eau

Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

La segmentation régionale comprend un estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Cliquez ici pour obtenir la personnalisation:https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/718

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial de la gestion intelligente de l’eau, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Dans le chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché de la gestion intelligente de l’eau en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché de la gestion intelligente de l’eau en fonction du type de produit et de l’application.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Consultez les transcriptions fournies par Emergen Research

Jetez un œil à NOS rapports :

l’arrêt des véhicules à distance https://www.emergenresearch.com/industry-report/remote-vehicle-shutdown-market

de Marché.com/industry-report/waste-to-energy-market

Marché https://www.emergenresearch.com/industry-report/microgrid-market

Marché des armes à énergie dirigée https://www.emergenresearch.com/industry-report /directed-energy-weapons-market

Marché de la télématique des véhicules https://www.emergenresearch.com/industry-report/off-highway-vehicle-telematics-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique . Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance