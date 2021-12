Smart Logistics Technologies attribue à la croissance du marché. Le secteur mondial de la logistique est en pleine transformation alors que les entreprises passent des concepts traditionnels à des concepts plus récents. La demande de technologies de pointe augmente parmi les acteurs de la logistique, tels que les fournisseurs de matières premières, les prestataires de services logistiques et les fabricants. La recrudescence de la connectivité Internet ; l’avènement des technologies connectées ; et les solutions de surveillance, de suivi et de traçage en temps réel génèrent une demande substantielle pour les mêmes dans ces secteurs. Ce facteur catalyse la numérisation du marché de la chaîne d’approvisionnement logistique.

Le marché de la numérisation Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique 2019 par entreprise, régions, type et application, prévu jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights décrit l’introduction du marché, la portée du produit, la vue d’ensemble du marché et une analyse méticuleuse du marché au cours de la période prévue de 2019 à 2027.

Cliquez ici pour obtenir un exemple du rapport d’étude de marché sur la numérisation Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique @ : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW02616

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera des perspectives conservatrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

L’avenir de la numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique est prometteur pour le développement de systèmes logistiques intelligents. La logistique intelligente offre aux pouvoirs publics plusieurs opportunités pour améliorer la gestion du trafic en permettant une utilisation optimale des systèmes de trafic et une gestion logistique. Les solutions logistiques intelligentes improvisent un entreposage et un transport efficaces et faciles, et facilitent la mise en place de différents réseaux logistiques.

Les meilleures entreprises mentionnées dans le rapport sont-

Accenture

Advnatech Co. Ltd.

Compétent

Capgemini SE

Hexaware Inc.

Société IBM

Oracle Corporation

SAP SE

Tata Consulting Services Limited

Wipro SA

Les industries de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement font partie des secteurs clés de tout pays, et en ce qui concerne les technologies numériques à maturation rapide dans les deux secteurs mentionnés ci-dessus, la demande pour les mêmes s’intensifie dans les pays en développement. Cela soutient la croissance de l’Internet des objets (IoT) dans les pays en développement. Les processus compatibles IoT améliorent l’efficacité des tâches et réduisent les accidents. De plus, l’IoT permet une surveillance, un suivi et un traçage en temps réel pour le transit international et national, offrant ainsi des niveaux plus élevés de visibilité logistique aux fournisseurs de services et aux clients.

Le marché de la numérisation dans la chaîne d’approvisionnement logistique a été segmenté comme suit :

Numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique – par composant

Solutions

Suivi et surveillance

EDI

Gestion de flotte

La gestion des commandes

CRM

Autres

Prestations de service

Consultant

L’intégration

Autres

Numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique – par taille d’organisation

PME

Grande entreprise

Numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique – par industrie

Automobile

BFSI

Fabrication

Informatique & Télécom

Soins de santé

Gaz de pétrole

Autres

Méthodologie de recherche- Pour calculer la taille du marché de la numérisation Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique, le rapport prend en compte les revenus générés par les transactions des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des transactions du marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les participants essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par un examen facultatif et une enquête comparative définitive des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre également la division des stades préliminaires cliniques décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW02616

Le marché Asie-Pacifique de la numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique comprend 15 chapitres clés :

Section 1, aperçu de l’industrie de la numérisation mondiale en Asie-Pacifique sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique ;

Section 2, Classification, spécifications et définition de la numérisation Asie-Pacifique dans le segment de marché de la chaîne d’approvisionnement logistique par régions ;

Section 3, Fournisseurs de l’industrie, Processus de fabrication et structure des coûts, Structure de la chaîne, Matière première ;

Section 4, Information spécialisée et analyse des usines de fabrication de la numérisation en Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique, taux de production limite et commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et analyse des sources technologiques ;

Section 5, Analyse complète de l’étude de marché, de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Section 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Sections 7 et 8, Analyse du marché de la numérisation en Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique par les principaux fabricants, Analyse du marché du segment de la numérisation en Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement de la logistique (par type) et (par application);

Section 9, analyse des tendances du marché régional, tendance du marché par type de produit et par application :

Sections 10 et 11, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce mondial ;

Section 12, Analyse des acheteurs de l’industrie de la numérisation mondiale Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique ;

Section 13, Résultats de la recherche/Conclusion, Numérisation Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement de la chaîne d’approvisionnement logistique, enquête sur les marchands, les grossistes et les vendeurs ;

Sections 14 et 15, annexe et source d’informations du marché de la numérisation en Asie-Pacifique dans la chaîne d’approvisionnement logistique.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et la technologie, les médias et les télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/