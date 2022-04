La numérisation du marché de la chaîne d’approvisionnement logistique en 2022 devrait croître à un TCAC de 8,5 %

Le rapport fournit une analyse complète du marché de la valeur pour les années (2017 et 2018 – années historiques, 2019 – année de référence, période de prévision de 2020 à 2028) aux niveaux mondial et régional. Fournir un sondage. La numérisation du rapport d’étude de marché sur la chaîne d’approvisionnement logistique est une vaste étude des tendances actuelles, des moteurs de croissance du marché et des contraintes. Chaque segment de marché est analysé en profondeur au niveau de la poudre par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et Centrale) pour fournir des informations complètes aux niveaux mondial et régional.

Certains des principaux acteurs de ce marché sont:

Accenture Plc

Advantech Co., Ltd.

Compétent

Capgemini

Hexaware Inc.

Société IBM

Oracle Corporation

SAP SE

Tata Consulting Service Limitée

Wipro Co., Ltd.

La segmentation de cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire détaillée et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également divisé en fonction de la technologie fournie par les principaux acteurs de l’industrie pour comprendre la terminologie spécifique au marché largement utilisée. De cette façon, nous avons intégré le segment de la recherche et achevé la fragmentation du marché.

La numérisation des partenaires d’insights dans les scénarios de rapport d’étude de marché de la chaîne d’approvisionnement logistique comprend :

Le rapport présente les tendances qualitatives et quantitatives de la numérisation mondiale sur les marchés de la chaîne d’approvisionnement logistique selon les types, les types de produits, les services et les régions.

Le rapport commence à un point clé (chapitre 2) et se concentre sur les principales tendances et perspectives de la numérisation mondiale sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique.

Le chapitre 3 décrit comment enquêter.

Le chapitre 4 décrit plus en détail l’analyse PEST dans chaque région.

Le chapitre 5 se concentre sur la dynamique des industries clés dans la numérisation du marché de la chaîne d’approvisionnement logistique. Cela inclut les moteurs du marché, la dissuasion générale, les opportunités potentielles et les tendances futures. Une analyse de l’impact de ces facteurs et contraintes est également décrite dans cette section. Le chapitre 12 présente un profil détaillé des principales entreprises opérant dans la numérisation mondiale sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique. Ces entreprises sont profilées sur la base de faits clés, de contenu commercial, de produits et services, d’un aperçu financier, d’une analyse SWOT et d’un développement clé. Le chapitre 13, l’annexe, contient des sections pour le profil de l’entreprise, le glossaire, les coordonnées et la clause de non-responsabilité.

Le chapitre 6 décrit les scénarios mondiaux de numérisation sur le marché de la chaîne d’approvisionnement logistique et les prévisions pour 2027 en termes de rendements historiques du marché.

Les chapitres 7 à 10 traitent de la numérisation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, types, types d’applications, services et segments de marché régionaux de la chaîne d’approvisionnement logistique. Ils couvrent les prévisions de bénéfices du marché et les facteurs qui stimulent et contrôlent la croissance.

Le chapitre 11 décrit l’analyse de la situation de l’industrie. Nous fournissons un environnement concurrentiel mondial avec des explications détaillées sur diverses activités commerciales telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises.

Le rapport couvre également un chapitre détaillé dans l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans le rapport final.

Cette étude fournit des facteurs clés (facteurs moteurs, contraintes, opportunités et défis) qui influencent la croissance de la numérisation sur les marchés mondiaux et régionaux de la chaîne d’approvisionnement logistique, les prévisions de la taille du marché du point de vue de la valeur et la part de marché. Fournit des informations détaillées sur. Régions et segments ; Position sur les marchés régionaux ; Segments et opportunités nationales de croissance. Développement de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques. Stratégies de commercialisation et de distribution ; défis et menaces de la concurrence actuelle et des perspectives. Profils d’entreprise clés, SWOT, portefeuilles de produits et stratégies de croissance.

