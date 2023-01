La monétisation des données sur le marché des télécommunications affichera un TCAC remarquable de 20,20 % d’ici 2030, la taille, la part, les tendances, les principaux moteurs, la demande, l’analyse des opportunités et les perspectives concurrentielles

Monétisation des données dans le rapport de recherche sur le marché des télécommunications », le rapport est complet avec une recherche élaborée entreprise par d’éminents analystes et une analyse détaillée de la place de l’industrie mondiale. L’étude comprend un examen approfondi et bien élaboré de cette industrie ainsi que des paramètres majeurs susceptibles d’avoir une influence sur la matrice de commercialisation du marché. Le rapport sur le marché Monétisation des données dans les télécoms fournit une image méticuleuse du secteur par un résumé des données, de la production et de la méthode d’étude provenant de diverses sources. L’analyse concurrentielle consiste à identifier les principales tendances mutuelles et les principaux acteurs du marché. En outre, le rapport comprend également une évaluation des différents facteurs essentiels pour les acteurs du marché existants et les nouveaux acteurs du marché, associée à une étude méthodique de la chaîne de valeur. Certains sont les acteurs clés et émergents qui font partie de la couverture et qui ont été profilés sont Accenture, Capgemini, Cisco Systems, Google, Intel, Lynx Software Technologies, Redknee Inc., SAP SE, SQLstream, Inc, 1010data, Dawex Systems,

Obtenez un échantillon gratuit exclusif du rapport sur la monétisation des données sur le marché des télécommunications réparti sur 350 pages, présentant les principaux acteurs du marché est disponible sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-data-monetization-in -marché des télécoms

La monétisation mondiale des données sur le marché des télécommunications était évaluée à 3,01 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,09 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « On-Premises » représente le plus grand segment de type sur le marché respectif en raison de la forte adoption des applications qui impliquent le traitement de données sensibles et confidentielles. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Monétisation mondiale des données dans la dynamique du marché des télécommunications :

Monétisation des données dans la portée du marché des télécommunications et la taille du marché

La monétisation des données sur le marché des télécommunications est segmentée en fonction du composant, du type de données, de la fonction commerciale, du type de déploiement et du type d’organisation. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du composant , la monétisation des données sur le marché des télécommunications a été segmentée en outils et services. Les services ont été subdivisés en support et maintenance, conseil et mise en œuvre.

Sur la base du type de données, la monétisation des données sur le marché des télécommunications a été segmentée en données client, données produit, données financières et données fournisseur.

Sur la base de la fonction commerciale, la monétisation des données sur le marché des télécommunications a été segmentée en ventes et marketing, gestion de la chaîne d’approvisionnement, opérations, finances et autres. D’autres ont été segmentés en R&D, RH et juridique.

Sur la base du type de déploiement, la monétisation des données sur le marché des télécommunications a été segmentée en sur site et dans le cloud.

Sur la base du type d’organisation, la monétisation des données sur le marché des télécommunications a été segmentée en petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises.

DEVELOPPEMENTS récents

Microsoft a introduit un nouveau service Microsoft Azure en juillet 2019. Ce service est un service cloud qui aide les organisations à partager leurs données internes. La société a pour objectif de fournir le service permettant à ses clients de partager des données afin de se conformer aux réglementations et aux politiques de confidentialité.

Salesforce a annoncé l’acquisition de Tableau en juin 2019 pour offrir une vue complète de leurs consommateurs à travers les points de contact en combinant la plateforme CRM.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Composant (outils, services), type de données (données client, données produit, données financières, données fournisseur), fonction métier (ventes et marketing, gestion de la chaîne d’approvisionnement, opérations, finance, autres), type de déploiement (sur site, cloud) , taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Accenture (Irlande), Capgemini (France), Cisco Systems (États-Unis), Google (États-Unis), Intel (États-Unis), Lynx Software Technologies (États-Unis), Redknee Inc. (Canda), SAP SE (Allemagne), SQLstream, Inc ( États-Unis), 1010data (États-Unis), Dawex Systems (États-Unis), Elevondata Labs Private Limited (Inde), Gemalto (Pays-Bas), iConnectiva (Inde), Mahindra Comviva (Inde), NETSCOUT (États-Unis), Optiva (Canada), Emu Analytics Ltd (Royaume-Uni) et Adastra Corporation (Canada), entre autres Opportunités de marché Augmentation du besoin de créer des informations à partir d’un pool de données

Capacité à monétiser directement les données en vendant des données brutes ou en extrayant des informations à partir de données analysées et traitées

Augmentation du volume de données d’entreprise

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications :

1) Qu’est-ce que toutes les entreprises sont actuellement profilées dans le rapport ?

Liste des acteurs actuellement présentés dans le rapport – Elevondata Labs Private Limited, Gemalto, iConnectiva, Mahindra Comviva, NETSCOUT, Optiva, Paratha et Reltio, Emu Analytics Ltd, Adastra Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

** La liste des entreprises mentionnées peut varier dans le rapport final sous réserve de changement de nom / fusion, etc.

2) Qu’est-ce que toutes les segmentations régionales couvraient ? Un pays d’intérêt spécifique peut-il être ajouté ?

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

** Un pays d’intérêt spécifique peut être inclus sans frais supplémentaires. Pour l’inclusion d’un segment plus régional, le devis peut varier.

3) L’inclusion d’une segmentation / répartition du marché supplémentaire est-elle possible ?

Oui, l’inclusion d’une segmentation supplémentaire / répartition du marché est possible sous réserve de la disponibilité des données et de la difficulté de l’enquête. Cependant, une exigence détaillée doit être partagée avec nos recherches avant de donner la confirmation finale au client.

** Selon l’exigence, le délai de livraison et le devis varieront.

Segmentation du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications :

Composant

Outils

Prestations de service

Assistance et entretien

Consultant

Mise en œuvre

Type de données

Données client

Données du produit

Données financières

Données fournisseur

Fonction commerciale

Ventes et marketing

Gestion de la chaîne logistique

Opérations

Finance

Autres

Recherche et développement

HEURE

Juridique

Type de déploiement

Sur site

Nuage

Type d’Organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Monétisation des données dans l’analyse régionale / informations sur le marché des télécommunications

La monétisation des données sur le marché des télécommunications est analysée et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type de données, fonction commerciale, type de déploiement et type d’organisation, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur la monétisation des données dans le marché des télécommunications sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine la monétisation des données sur le marché des télécommunications en raison de l’adoption de solutions avancées et de l’augmentation des investissements dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’expansion du secteur des télécommunications dans la région.

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-data-monetization-in-telecom-market

Le rapport est préparé sur la base d’une évaluation détaillée de l’industrie par des experts. Pour conclure, les parties prenantes, les investisseurs, les chefs de produit, les responsables marketing et autres experts à la recherche de données factuelles sur l’offre, la demande et les prévisions futures trouveraient le rapport précieux.

Monétisation des données dans la dynamique du marché des télécommunications

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Monétisation directe des données

La possibilité de monétiser directement les données en vendant des données brutes ou en extrayant des informations à partir de données analysées et traitées est l’un des principaux facteurs à l’origine de la monétisation des données sur le marché des télécommunications. Google monétise les données par le biais d’enchères en temps réel tout en optimisant l’expérience de sa plate-forme en réinvestissant les données dans sa plate-forme.

Hausse du volume de données d’entreprise

L’augmentation du volume de données d’entreprise et la concentration accrue sur la génération de nouvelles sources de revenus accélèrent la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante aux avantages potentiels de la monétisation des données a un impact positif sur le marché.

Intégration de diverses analyses

L’utilisation de nombreuses analyses et technologies par les entreprises influence davantage le marché. Les entreprises de covoiturage telles que Ola, Uber et Lyft utilisent des analyses basées sur la localisation pour obtenir des informations sur les données de leurs clients qui sont généralement extraites des lieux de prise en charge et de dépose.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur la monétisation des données sur le marché des télécommunications.

Opportunités

En outre, l’augmentation du besoin de créer des informations à partir d’un pool de données offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon un rapport d’IBM, seules 23% des entreprises interrogées possèdent une entreprise. large stratégie Big Data. De plus, l’adoption de l’IA pour le traitement des données élargira encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, la structure variable des politiques réglementaires, le manque de capacités organisationnelles et les barrières culturelles devraient entraver la croissance du marché. En outre, la qualité des données collectées par les organisations à des fins de monétisation et les problèmes de confidentialité et de sécurité devraient remettre en question la monétisation des données sur le marché des télécommunications en 2022-2029.

Ce rapport sur la monétisation des données sur le marché des télécommunications fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur la monétisation des données sur le marché des télécommunications, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance mondiales : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications sont discutées.

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance mondiales : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché mondial de la monétisation des données sur les télécommunications par application, il donne une étude sur la consommation sur le marché mondial de la monétisation des données sur les télécommunications par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché mondial de la monétisation des données dans les télécommunications.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

Les questions auxquelles répond le rapport :

Quelles sont les principales opportunités et tendances qui dominent actuellement le marché ?

Quels sont les moteurs qui façonnent le marché Monétisation des données dans les télécommunications?

Quelles sont les opportunités et les défis pour le marché Intelligence Artificielle créés par l’épidémie de COVID-19 ?

Quels sont les segments du marché Monétisation des données dans les télécommunications inclus dans le rapport?

Quels sont les développements régionaux importants sur le marché Monétisation des données dans les télécommunications?

Parcourir les rapports associés :

Marché des capteurs de couleur , par type (discrimination des couleurs, détermination des couleurs, mesure des couleurs), cas d’utilisation (impression commerciale et grand public, santé et bien-être, analyse des fluides et des gaz, éclairage et signalisation numérique, électronique grand public, automatisation industrielle), secteurs verticaux (alimentation et Boissons, automobile, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques, traitement de l’eau, emballage, papier et pâte à papier, éclairage et signalisation, électronique grand public, automatisation d’usine, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports /marché-global-des-capteurs-de-couleur

Marché du silicium à zone flottante , par taille de nœud (10 nm et moins, 12 à 22 nm, 28 nm et plus), collage de plaquettes (collage direct, collage activé en surface, collage anodique, collage plasma), utilisateur final (télécommunications, instrumentation et Recherche scientifique, soins de santé, énergie, défense et surveillance, informatique et divertissement, industrie et automobile, vente au détail, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-float-zone-silicon -marché

Marché des cellules solaires à jonctions multiples (Mj) , par produit (PV spatial, CPV terrestre), application (ingénierie de bande pour les microclimats, production d’électricité, missions Mars Rover) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com /rapports/marché-mondial-des-cellules-solaires-multi-jonctions

Marché des cellules solaires biohybrides , par matériau (cristal de silicium, tellurure de cadmium, arséniure de gallium, autres), application (stockage de batterie, éclairage solaire, commercial, militaire et aérospatial, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https://www. databridgemarketresearch.com/reports/global-biohybrid-solar-cell-market

Marché des services de jonction SIP (Session Initiation Protocol) , par type (hébergé, sur site), taille de l’organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME), application (voix, vidéo, diffusion multimédia, conférence Web et partage de bureau ), Vertical (banque, services financiers et assurance, santé et sciences de la vie, télécommunications et informatique, gouvernement et secteur public, fabrication, biens de consommation et vente au détail, médias et divertissement, et autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sip-trunking-services-market

Marché des services de jonction SIP (Session Initiation Protocol) en Amérique du Nord, par type (hébergé, sur site), taille de l’organisation (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME), application (voix, vidéo, diffusion multimédia, conférence Web et Partage de bureau), vertical (banque, services financiers et assurance, santé et sciences de la vie, télécommunications et informatique, gouvernement et secteur public, fabrication, biens de consommation et vente au détail, médias et divertissement, et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-sip-trunking-services-market

Marché des navires de pêche surgelés en Asie-Pacifique , par système (congélation à air soufflé, congélation à plaques, saumure, IQF (surgélation rapide individuelle)), type (navires de pêche commerciale, navires de pêche artisanale et navires de pêche récréative), longueur du navire (moins de 20 m , 21 M-30 M, au-dessus de 40 M et 31 M-40 M), capacité de congélation (50 à 150 tonnes, 150 à 300 tonnes, moins de 50 tonnes et plus de 300 tonnes) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-freezing-fishing-vessels-market

Marché nord-américain à ultra-large bande (UWB), par type (radio impulsionnelle, UWB multibande), type de système (systèmes d’imagerie, systèmes de communication et de mesure, systèmes de radar véhiculaire), technologie (courte portée, longue portée), application (imagerie , systèmes de localisation en temps réel (RTLS)/WSN), LAN/WAN haut débit (>20 Mbps), géolocalisation, détection d’intrusion, altimètre, liaisons de données, communications secrètes), service (services basés sur la localisation, accès Internet et service multimédia, sans fil Interface périphérique), utilisateur final (industrie aérospatiale, de la santé, automobile, bancaire et des services financiers (BFSI), fabrication, gouvernement, vente au détail, services publics, résidentiel), composants (capteurs, circuits intégrés, carte mère) – tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-ultra-wideband-uwb-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

À propos de nous : Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Obtenez une personnalisation et une remise sur le rapport en envoyant un e-mail à Corporatesales@databridgemarketresearch.com . Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com