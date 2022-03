la métallurgie des poudres La vente du marché des composants de la métallurgie des poudres atteindra 41,81 milliards USD d’ici 2028

According to current reports and data analysis, the global Powder Metallurgy Components Market was valued at USD 23.07 Billion in 2020 and is projected to reach USD 41.81 Billion by 2028, growing at a CAGR of 7. 9%. Powder metallurgy (PM) is the technology used to produce mechanical parts from metal and other powders. More recently, the vast majority of industrial parts manufacturing is based on PM manufacturing methods. PM components in the automotive sector are in high demand internationally due to the cost effectiveness and functional flexibility they offer.

It also covers strategic marketing approaches undertaken by major industry players and provides a detailed study of mergers and acquisitions, joint ventures, collaborations, corporate and government agreements, product launches, brand promotions, and other strategic alliances. Moreover, the report offers an in-depth analysis of the key regions of the market along with the supply and demand statistics in the region, trends and the existence of major players in the industry. The report covers an impact analysis of the pandemic on the overall market. It also includes changes in demands and factors that could influence growth or constrain growth in a post-COVID-19 scenario.

Major participants include Fine Sinter, PMG Holding, GKN Hoeganaes, Schunk Group, Porite Group, Hitachi Chemical, AMES, Metaldyne Performance, SMC Powder Metallurgy, Stackpole International, and Sumitomo Electric among others

La métallurgie des poudres est une alternative viable aux autres procédés de fabrication car elle convient à l’activité de production de masse. Si les cadences réelles dépendent des capacités des équipements, il n’est pas rare de pouvoir produire des petites pièces à une cadence de plusieurs milliers par heure. En 2017, l’Amérique du Nord était le principal consommateur de composants PM, suivie de l’Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique devrait dépasser celui de l’Amérique du Nord en raison de la croissance des industries électriques et électroniques et automobiles dans la région. La hausse du PIB, la croissance des activités de recherche et l’augmentation des investissements dans les véhicules électriques devraient stimuler les revenus en Asie-Pacifique dans les années à venir. Les États-Unis devraient apporter une contribution significative aux composants de la métallurgie des poudres en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. L’intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques et l’accent mis sur l’efficacité énergétique des véhicules encouragent les constructeurs à concevoir des composants légers. Cela stimule le marché des composants de la métallurgie des poudres aux États-Unis. L’Europe est également l’une des principales régions du marché mondial des composants de la métallurgie des poudres. Une concentration accrue sur la réduction des émissions de carbone et le développement de pièces automobiles légères sont les moteurs les plus importants dans la région.

On estime que le développement rapide de l’industrie automobile en Chine et en Inde, ainsi que les faibles coûts de fabrication, propulseront les marchés régionaux. L’Europe détenait le deuxième marché en 2018 grâce à des secteurs automobiles bien établis au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie. Par conséquent, le coût d’investissement élevé des équipements de traitement de la métallurgie des poudres et la forte dépendance à l’importation de matières premières peuvent entraver la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent qu’à

partir de 2020, les métaux ferreux sont le principal segment de type du marché mondial Composants de métallurgie des poudres. Ce segment devrait enregistrer une croissance significative. au cours de la période de prévision en raison de sa préférence croissante pour les applications d’utilisation finale

Le segment des composants de métallurgie des poudres de type métaux ferreux a également affiché le taux de croissance le plus élevé de 7,96% et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision

L’application automobile des composants de la métallurgie des poudres représentait la part de marché la plus importante en 2020. Il devrait conserver son avance avec un TCAC de 7,89 % au cours de la période de prévision

Le segment des applications aérospatiales est le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant le TCAC le plus élevé suivi du segment automobile qui détenait le position de leader sur le marché des composants pour la métallurgie des poudres

La région Asie-Pacifique a représenté la part de marché la plus importante en 20 20 avec un taux de croissance de 8,62 %. Il est proposé que cette région reste le segment régional dominant au cours de la période 2020-2028. Le pays chinois est l’économie à la croissance la plus rapide, ce qui devrait stimuler le marché mondial des composants de métallurgie des poudres.

Les régions d’Amérique du Nord et d’Europe devraient afficher une croissance significative au cours des prochaines années

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des composants de métallurgie des poudres en fonction du type de produit, de l’application et de la région :

Type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

Métaux ferreux

Fer

Acier

non ferreux

Aluminium

Cuivre

Tungstène

Autres

Procédé de préparation (chiffre d’affaires, millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

Pulvérisation mécanique Procédé

électrolytique

Réduction chimique

Méthode

de fabrication par atomisation (chiffre d’affaires, millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

basée sur la pression

de frittage

hybride

Application

Industrie

Automobile

Aérospatiale et Défense

Santé

Électricité et Électronique

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

